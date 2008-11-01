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Константин Куклин
[kostya-kuklin]
Константин Куклин
Автора рекомендуют:
15
Подписчиков: 208
Количество просмотров: 2123973
Написано отзывов: 1164
Получено отзывов: 6810

Информация об авторе
Мои блоги: 1
Мои фотоальбомы: 29
Гостевая книга: 46

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Константин Куклин (видео)
1.
Мои видео в ютубе - Константин Куклин – Авторская песня / рейтинг 77 / отзывов 6 / опубл. 01.10.2014 в 21:15
Опубликованные работы
2.
Попутчик (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 10.12.2020 в 19:03
3.
Укрывает снегом (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / рейтинг 23 / отзывов 4 / опубл. 28.11.2020 в 18:01
4.
Мама (на стихи Людмилы Мироновой) – Авторская песня / опубл. 19.11.2020 в 03:32
5.
Ночной бессонный дождь – Авторская песня / опубл. 11.11.2020 в 07:55
6.
Уходила осень (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 09.11.2020 в 20:46
7.
Уходит осень (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 01.11.2020 в 13:38
8.
Улетают птицы в тёплые края (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 24.10.2020 в 14:51
9.
Осенний день (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 17.10.2020 в 14:49
10.
Желаю тебе, сестра (на стихи Людмилы Мироновой) – Авторская песня / рейтинг 2 / опубл. 16.10.2020 в 00:11
11.
Город моей любви (на стихи Людмилы Мироновой) – Авторская песня / рейтинг 7 / опубл. 15.10.2020 в 07:50
12.
Цветы замерзают под снегом (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 11.10.2020 в 10:04
13.
Осени дыханье (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 2 / опубл. 29.09.2020 в 18:56
14.
Осеннее 2 (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 25.09.2020 в 19:42
15.
Вспоминай меня (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 23.09.2020 в 11:11
16.
Одолжи целковый, дядя (на стихи Марины Мальцевой) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 19.09.2020 в 14:35
17.
Тихо плачет берёза (на стихи Елены Камышевой) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 19.09.2020 в 09:00
18.
Мой город (на стихи Елены Камышевой) – Авторская песня / опубл. 19.09.2020 в 04:51
19.
В пути (на стихи Елены Камышевой) – Авторская песня / опубл. 19.09.2020 в 00:44
20.
Ивушка (на стихи Марины Мальцевой) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 18.09.2020 в 10:15
21.
Глазки васильковые (на стихи Людмилы Мироновой) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 1 / опубл. 18.09.2020 в 05:07
22.
Осеннее (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 14.09.2020 в 20:44
23.
Нет счастья без тебя (на стихи Людмилы Мироновой) – Авторская песня / рейтинг 2 / опубл. 09.09.2020 в 18:27
24.
Не пиши печальное (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 05.09.2020 в 17:13
25.
На Успенье летний дождь (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 02.09.2020 в 21:19
26.
Я разговариваю с Богом (на стихи Натальи Розенберг) – Авторская песня / опубл. 02.09.2020 в 16:33
27.
Только свет выключается (на стихи Натальи Розенберг) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 31.08.2020 в 07:00
28.
Зёрнышко (на стихи Галины Высоцкой) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 31.08.2020 в 00:39
29.
Она на музыку похожа (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 10.08.2020 в 11:42
30.
Мы утро начали со «Старки» (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 09.08.2020 в 17:30
31.
Если время придёт уходить (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 07.08.2020 в 18:33
32.
Пахнет лето сладким медом! (на стихи Натальи Стрюковой) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 04.08.2020 в 13:45
33.
Из твоего ребра (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 01.08.2020 в 15:02
34.
Куда летит России ангел? (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / рейтинг 33 / отзывов 1 / опубл. 01.08.2020 в 12:33
35.
На клиросе (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 26.07.2020 в 15:03
36.
Вместе б с солнцем! (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / рейтинг 39 / отзывов 1 / опубл. 25.07.2020 в 13:22
37.
Павелецкий вокзал (на стихи Евгении Долиной) – Авторская песня / опубл. 02.07.2020 в 13:51
38.
Крылья Ангелов (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 08.06.2020 в 20:29
39.
Живёт тепло за тюлевым окном (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 31.05.2020 в 12:45
40.
Нет тени у горящего огня (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 02.05.2020 в 14:54
41.
Пандемия (на стихи Татьяны Летавиной) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 11.04.2020 в 17:57
42.
Растопит весеннее солнце (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 24.03.2020 в 13:57
43.
Прощённое воскресение (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 07.03.2020 в 13:23
44.
Весеннее (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 01.03.2020 в 19:42
45.
Весны рожденье (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 01.03.2020 в 19:23
46.
Взять кисть и мир украсить (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 28.02.2020 в 02:35
47.
Как же хочется укрыться (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 28.02.2020 в 00:14
48.
Среди миров (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 27.02.2020 в 18:03
49.
Окутать музыкой те дни (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 27.02.2020 в 12:47
50.
Легли тихонько сумерки на плечи (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 26.02.2020 в 20:22
51.
Не спрашивай (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 26.02.2020 в 20:01
52.
Не торопи упрямые минуты (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 25.02.2020 в 16:40
53.
Ты не грусти (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 23.02.2020 в 12:10
54.
Загадка (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 22.02.2020 в 08:55
55.
Живой водой омой лицо (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 21.02.2020 в 21:51
56.
Не передать в строке печали - 2 (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 21.02.2020 в 16:39
57.
Проходит день, проходит месяц (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 21.02.2020 в 10:14
58.
Не разгадать, не разлюбить (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 20.02.2020 в 14:20
59.
Сиреневою дымкою (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 18.02.2020 в 16:28
60.
Юность мгновеньем промчится (на стихи Николая Маркова) – Авторская песня / опубл. 18.02.2020 в 14:57
61.
Лицо омытое дождями (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 15.02.2020 в 08:55
62.
Ведь, осени печаль к лицу (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 14.02.2020 в 14:17
63.
Жалеть не стоит о вчерашнем (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 14.02.2020 в 08:34
64.
Томительно идут минуты (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 13.02.2020 в 17:09
65.
Пароходик и синее море (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 11.02.2020 в 23:48
66.
Стынут ветви на ветру (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 11.02.2020 в 18:36
67.
Был измотан, был растрачен (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 11.02.2020 в 16:32
68.
Зима пришла и ветер (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / рейтинг 34 / отзывов 1 / опубл. 09.02.2020 в 12:29
69.
Как плачет грустью осень (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 09.02.2020 в 07:09
70.
Разгадывать всю жизнь загадки (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 07.02.2020 в 13:39
71.
В огне, в дыму, где мир потерян (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 05.02.2020 в 13:41
72.
В моём саду растут цветы (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 03.02.2020 в 04:51
73.
О небе, о море, о звёздах (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 02.02.2020 в 00:19
74.
Мне еще уходить рано (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 31.01.2020 в 09:04
75.
Звучала музыка тихонько (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 30.01.2020 в 13:26
76.
А, мы на разных берегах (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 30.01.2020 в 09:23
77.
Навстречу ослепительному свету (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 29.01.2020 в 04:56
78.
Живой водой омой лицо (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 28.01.2020 в 17:24
79.
Снесли бараки за углом (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 27.01.2020 в 16:47
80.
Звёздный сахар рукой ловлю (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 27.01.2020 в 11:36
81.
Смастерил я два крыла (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 26.01.2020 в 07:08
82.
Я задачу решал (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 25.01.2020 в 06:21
83.
На облаке (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 24.01.2020 в 18:10
84.
Росла Россия колокольнями (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 23.01.2020 в 05:48
85.
Я вернусь (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 21.01.2020 в 19:38
86.
Давно зима в моём окне (на стихи Леонида Корнилова) – Авторская песня / опубл. 18.01.2020 в 04:59
87.
Вплетались травы в изгородь (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 17.01.2020 в 15:53
88.
Заучи наизусть имена (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / рейтинг 157 / отзывов 1 / опубл. 16.01.2020 в 16:15
89.
Научи меня молиться (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 15.01.2020 в 16:28
90.
Ветер дул снаружи (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 13.01.2020 в 18:15
91.
И человеческим, и божьим (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 13.01.2020 в 05:30
92.
К закату день уже клонится (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 12.01.2020 в 18:10
93.
Все живут (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 10.01.2020 в 04:57
94.
Свет вечерний (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 10.01.2020 в 01:29
95.
Не нужны гирлянды и игрушки (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 09.01.2020 в 16:43
96.
Дождь моросит (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 08.01.2020 в 01:41
97.
Машина Бога (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 07.01.2020 в 18:38
98.
Она совсем не виновата (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 07.01.2020 в 06:02
99.
Неслась моя душа куда (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 05.01.2020 в 18:53
100.
На реках вавилонских правды нет (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 04.01.2020 в 02:58
101.
Над тихой рекой (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 30.12.2019 в 06:05
102.
Растут хрустальные поля (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 29.12.2019 в 15:04
103.
В моей реальности тепло (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 25.12.2019 в 13:02
104.
Провожаем Старый год (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / рейтинг 2 / опубл. 25.12.2019 в 03:29
105.
Невидимка (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 19.12.2019 в 15:20
106.
Невода (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 19.12.2019 в 11:29
107.
Не передать в строке печали (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 18.12.2019 в 10:57
108.
Солнце осеннего дня (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 17.12.2019 в 19:13
109.
Какие ветры постучали (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 17.12.2019 в 13:59
110.
Берите ангелов с собой (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 17.12.2019 в 10:32
111.
Вышла белая луна (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 16.12.2019 в 19:21
112.
Души ранены. Души порваны (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / рейтинг 32 / опубл. 15.12.2019 в 12:15
113.
Встань и слово напиши - Жить! (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / рейтинг 32 / опубл. 14.12.2019 в 18:16
114.
Дай мне смелее руку! (на стихи Ольги Старины) – Авторская песня / опубл. 10.12.2019 в 12:06
115.
Вы знаете, как люди выгорают (на стихи Ольги Старины) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 08.12.2019 в 13:36
116.
На одной щеке слеза (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / рейтинг 34 / отзывов 1 / опубл. 06.12.2019 в 12:30
117.
Не от мира сего (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 05.12.2019 в 18:26
118.
За моим окном гнутся веточки (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / рейтинг 32 / отзывов 1 / опубл. 26.11.2019 в 12:39
119.
Покупаю судьбу, покупаю (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 26.11.2019 в 10:16
120.
Волшебной кистью (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 16.11.2019 в 13:45
121.
Она играла в хиппи (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 15.11.2019 в 13:05
122.
Огней лампады светят тускло (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 07.11.2019 в 21:55
123.
Есть люди-оттепель, есть люди-непогода (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / рейтинг 31 / отзывов 1 / опубл. 05.11.2019 в 12:53
124.
Ваня (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 03.11.2019 в 07:40
125.
Жизнь бранила, жизнь манила (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 01.11.2019 в 15:02
126.
Засияли в тучах просини (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / рейтинг 37 / отзывов 1 / опубл. 28.10.2019 в 19:53
127.
Рисует музыка дожди (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 26.10.2019 в 16:32
128.
Переболеть хандрой осенней (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 18.10.2019 в 17:13
129.
Уходит осень в зиму (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 15.10.2019 в 04:46
130.
Она идёт (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 14.10.2019 в 22:20
131.
Поёт октябрь (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 14.10.2019 в 14:40
132.
В природе чувствуя усталость (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 13.10.2019 в 18:11
133.
Ты ворожила, колдовала (на стихи - В.Захаров и А.Роде) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 13.10.2019 в 12:40
134.
Затянуло дымом города (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 12.10.2019 в 19:13
135.
Бог слышит падшего (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 10.10.2019 в 17:03
136.
Бродяга снег (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / рейтинг 40 / отзывов 2 / опубл. 09.10.2019 в 17:52
137.
Танцуют в лужах капельки (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 07.10.2019 в 13:36
138.
Чайки белые кричали (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 06.10.2019 в 16:55
139.
Выйдет облаком белым (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 05.10.2019 в 19:45
140.
Сердце настежь (на стихи Тамары Нестеровой) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 2 / опубл. 04.10.2019 в 16:19
141.
Холода, грядут, холода! (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 04.10.2019 в 15:50
142.
Неприкаянный (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 02.10.2019 в 10:24
143.
Осенним днём (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 01.10.2019 в 11:00
144.
И рябины ветвями зардели (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 30.09.2019 в 22:27
145.
Увидеть всё (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 30.09.2019 в 16:51
146.
За горизонт (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 30.09.2019 в 11:03
147.
Кусты малины (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 29.09.2019 в 14:08
148.
По капельке (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 29.09.2019 в 08:02
149.
Поговори со мною ветер (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 27.09.2019 в 12:55
150.
Судьба (на стихи Игоря Левина) – Авторская песня / опубл. 24.09.2019 в 20:04
151.
Осень, вестница благая (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 22.09.2019 в 18:37
152.
Ночью поезда приходят в Питер (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 22.09.2019 в 13:48
153.
Ушла весна (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 21.09.2019 в 18:12
154.
Ты посмотри на это небо (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 21.09.2019 в 07:38
155.
Преодолеть пространство (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 20.09.2019 в 11:37
156.
Псаломщица (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 19.09.2019 в 15:54
157.
На песчанике жёлтом (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 19.09.2019 в 10:28
158.
О судьбе не плакал, не кричал (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 18.09.2019 в 16:19
159.
Мы все в ожидании счастья (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 18.09.2019 в 09:47
160.
Капелькою радость на цветок (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 16.09.2019 в 19:17
161.
Благородные напитки (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 16.09.2019 в 13:07
162.
Очарован осенней дорогой (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 16.09.2019 в 09:47
163.
Вся Русь мне грезилась воочию (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / рейтинг 30 / опубл. 15.09.2019 в 19:18
164.
Я хотел, чтобы было красиво! (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 15.09.2019 в 13:35
165.
Мадам, мадам ещё возможно (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 15.09.2019 в 04:49
166.
Я жил и мыслил по-простому (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 14.09.2019 в 13:26
167.
Смотрел на мир из самых чистых окон (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 14.09.2019 в 08:22
168.
Проходила мимо Богородица (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 13.09.2019 в 19:36
169.
Севастополь живой (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 13.09.2019 в 13:02
170.
Ещё не срублены деревья (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 13.09.2019 в 11:47
171.
Легла на поле позолота (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 12.09.2019 в 19:28
172.
Всё прикасаюсь как к награде (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 11.09.2019 в 19:25
173.
Забытая мелодия звучала (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 10.09.2019 в 16:16
174.
Как неприглядна пустота (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 10.09.2019 в 07:25
175.
Как на весах всё взвесить (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 09.09.2019 в 09:44
176.
Пыльцу и пыль смывая (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 07.09.2019 в 16:59
177.
Пришли, живём и любим (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 07.09.2019 в 11:19
178.
В иллюзии пространства (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 06.09.2019 в 19:57
179.
У ворот церковных, духом бедная (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 05.09.2019 в 20:15
180.
Не стерпит белая бумага (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 05.09.2019 в 16:35
181.
Долгожители (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / отзывов 1 / опубл. 04.09.2019 в 11:11
182.
Мой дом (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 04.09.2019 в 08:35
183.
Капризна осень (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 03.09.2019 в 13:37
184.
Крохотная звёздочка на небе (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 03.09.2019 в 09:13
185.
Посмотри на моё лицо (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 02.09.2019 в 15:47
186.
Ты устал мой, Ангел (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 02.09.2019 в 08:30
187.
Всё говорим, как будто ни о чём (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 01.09.2019 в 13:02
188.
Друг уехал в Швейцарию (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 29.08.2019 в 21:48
189.
Я купил себе желтой черешни (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 29.08.2019 в 09:41
190.
Дождями плачет Подмосковье (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 28.08.2019 в 12:33
191.
Ах, это лето, лето, лето (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 27.08.2019 в 14:35
192.
Нотка (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 27.08.2019 в 10:32
193.
Научись задерживать дыхание (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 27.08.2019 в 10:11
194.
Давай же говорить с тобой стихами (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 27.08.2019 в 09:41
195.
Одиночество белою скатертью (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 26.08.2019 в 10:57
196.
На девятой скорости (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 25.08.2019 в 15:58
197.
Дождь в Питере (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 3 / опубл. 25.08.2019 в 12:14
198.
Лежало солнце на снегу (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 25.08.2019 в 01:20
199.
Робко, робко — невесомо (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 24.08.2019 в 17:51
200.
Уходило лето (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 24.08.2019 в 09:08
201.
Особый свет перед грозой (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 23.08.2019 в 17:50
202.
В моём городе вьюга (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 23.08.2019 в 12:36
203.
Эх ты, ягода морошка (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 23.08.2019 в 09:54
204.
Осколки Неба (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 22.08.2019 в 19:54
205.
Как неуютна жизни проза (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 22.08.2019 в 13:15
206.
А в центре храм Василия Блаженного (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 22.08.2019 в 11:13
207.
Просохла летняя тропинка (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 21.08.2019 в 14:58
208.
Луны фонарь закрыли тучи (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 21.08.2019 в 09:12
209.
В связи с отсутствием состава преступленья (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 20.08.2019 в 14:29
210.
Солнечные блики на твоём лице (стихи - Elena Sayshe) – Авторская песня / опубл. 20.08.2019 в 10:42
211.
Был у поэта друг художник (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 20.08.2019 в 08:20
212.
Я тебя оберну позолотою (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 19.08.2019 в 16:09
213.
Иконочка (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 19.08.2019 в 10:11
214.
Укрываясь туманом сиреневым (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 18.08.2019 в 09:37
215.
Колокола тяжелые (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 17.08.2019 в 17:54
216.
Пропахнуть поездом, пропахнуть тамбуром (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 17.08.2019 в 14:39
217.
Фальшивый паспорт (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 16.08.2019 в 20:59
218.
Ангел белый на небе начертит (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 16.08.2019 в 16:15
219.
Ничего не бывает случайно (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 16.08.2019 в 08:44
220.
Деревенский дом (на стихи Владимира Захарова и Андрея Роде ) – Авторская песня / опубл. 15.08.2019 в 12:15
221.
Крылья падают в море (на стихи Тамары Нестеровой) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 14.08.2019 в 12:34
222.
Мне в Ангарске дарили омуля (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 13.08.2019 в 09:16
223.
Накупила тонких одеяний (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 12.08.2019 в 23:20
224.
Здесь был шторм вчера (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 12.08.2019 в 15:55
225.
Был красотой влеком (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 12.08.2019 в 15:17
226.
Было лето (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 1 / опубл. 12.08.2019 в 14:41
227.
Люблю тебя (на стихи Тамары Нестеровой) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 2 / опубл. 11.08.2019 в 10:52
228.
Ты позвони (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 3 / опубл. 10.08.2019 в 12:06
229.
Да и Нет (на стихи Тамары Нестеровой) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 2 / опубл. 09.08.2019 в 18:51
230.
Я выбираю тебя! (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 09.08.2019 в 11:34
231.
Птицы улетают (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 08.08.2019 в 10:14
232.
Белый вальс (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 06.08.2019 в 09:30
233.
Любимая (на стихи Тамары Нестеровой) – Авторская песня / опубл. 05.08.2019 в 16:14
234.
Мы встретились с тобой (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 2 / опубл. 05.08.2019 в 08:45
235.
Листья (на стихи Тамары Нестеровой) – Авторская песня / опубл. 04.08.2019 в 11:47
236.
Что мы любим (на стихи Тамары Нестеровой) – Авторская песня / опубл. 03.08.2019 в 09:44
237.
Схожу с ума (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 02.08.2019 в 21:11
238.
Загляни внутрь меня (на стихи Елены Шарм) – Авторская песня / опубл. 02.08.2019 в 11:44
239.
Облака над Витебском (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 02.08.2019 в 09:00
240.
С неба сыпал снег (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 31 / отзывов 1 / опубл. 02.08.2019 в 08:12
241.
Облако белое (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 31.07.2019 в 16:12
242.
Утренний ветер (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 30.07.2019 в 16:23
243.
Чернила ночи (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 30.07.2019 в 08:44
244.
Простите, но стихи не я пишу (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 30.07.2019 в 08:18
245.
Ангелы с небес (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 30.07.2019 в 07:26
246.
Любовь - это ветер (на стихи Татьяны Сыч) – Авторская песня / опубл. 23.07.2019 в 12:32
247.
Песни на стихи Сергея Афанасьева – Авторская песня / опубл. 22.07.2019 в 22:53
248.
Она похожа на виолончель! (на стихи Вячеслава Девяткова) – Авторская песня / опубл. 22.07.2019 в 14:56
249.
Жизнь от неба в двух шагах (на стихи Владимира Гандельсмана) – Авторская песня / опубл. 21.07.2019 в 09:03
250.
По проспектам весёлого смеха (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / опубл. 20.07.2019 в 18:32
251.
Блудный сын (на стихи Игоря Левина) – Авторская песня / опубл. 16.07.2019 в 09:29
252.
Дом за городом (на стихи Владимира Захарова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 14.07.2019 в 00:32
253.
Боль гитариста (на стихи Маргариты Вербицкой) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 10.07.2019 в 16:24
254.
Назови меня отрадой – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 08.07.2019 в 09:26
255.
Зашумит рябина за окном (на стихи Дмитрия Мелентьева) – Авторская песня / опубл. 25.06.2019 в 22:53
256.
Здравствуй, зима! (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 3 / опубл. 24.06.2019 в 14:49
257.
Вспоминай обо мне ранним утром! (на стихи Маргариты Вербицкой) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 23.06.2019 в 14:23
258.
Там, где... (на стихи Алёны Одеговой) – Авторская песня / опубл. 23.06.2019 в 08:07
259.
Сказала осень (на стихи Маргариты Вербицкой) – Авторская песня / опубл. 22.06.2019 в 19:34
260.
В старинном замке (на стихи Маргариты Вербицкой) – Авторская песня / рейтинг 16 / отзывов 4 / опубл. 21.06.2019 в 17:32
261.
Морякам (на стихи Татьяны Власовой) – Авторская песня / опубл. 18.06.2019 в 09:16
262.
А я пишу, пишу, пишу (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 17.06.2019 в 21:01
263.
Вечерами не заснуть (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 17.06.2019 в 11:04
264.
Ветер друже (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 16.06.2019 в 12:22
265.
Март кошачий (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 15.06.2019 в 08:10
266.
Мороз в лесу (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 14.06.2019 в 16:16
267.
Времена года (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 14.06.2019 в 15:35
268.
Я стану для тебя рассветом (на стихи Маргариты Вербицкой) – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 3 / опубл. 10.06.2019 в 16:22
269.
Разлучница река (на стихи Любови Речкиной) – Авторская песня / рейтинг 33 / отзывов 1 / опубл. 09.06.2019 в 08:11
270.
В поисках счастья (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 08.06.2019 в 08:40
271.
Хочу скорее я весну (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 3 / опубл. 08.06.2019 в 07:13
272.
Веточкой сирени лето постучалось (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 3 / опубл. 07.06.2019 в 18:43
273.
Я построил замок (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 2 / опубл. 05.06.2019 в 15:05
274.
Расскажи мне сказку (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 01.06.2019 в 10:38
275.
Из паутинок дней календаря (на стихи Людмилы Ураевой) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 31.05.2019 в 13:30
276.
Не верь ученикам! (на стихи Давида Самойлова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 11.05.2019 в 17:59
277.
Осенняя картина (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 5 / опубл. 11.05.2019 в 12:16
278.
Куда бежишь ты речка быстрая? (на стихи Валентины Лебёдушки) – Авторская песня / рейтинг 2 / опубл. 07.05.2019 в 19:49
279.
Седой туман (на стихи Валентины Лебёдушки) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 06.05.2019 в 19:17
280.
Ты сыграй на закате гитара ( на стихи Валентины Лебёдушки) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 4 / опубл. 05.05.2019 в 10:09
281.
Бытовуха (на стихи Марины Чекиной) – Авторская песня / рейтинг 5 / отзывов 2 / опубл. 04.05.2019 в 10:28
282.
Бежит девчонка (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 30.04.2019 в 08:30
283.
Нарисую тебя (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 30.04.2019 в 05:48
284.
Напиши мне письмо (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 29.04.2019 в 15:54
285.
Нарисую на песке (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 29.04.2019 в 14:17
286.
Хмелею (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 5 / отзывов 3 / опубл. 26.04.2019 в 07:22
287.
После дождика (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 15 / отзывов 4 / опубл. 25.04.2019 в 16:52
288.
Заждались лета (на стихи Александра Тулинова) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 3 / опубл. 25.04.2019 в 13:21
289.
Прощалась любовь (на стихи Маргариты Вербицкой) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 23.04.2019 в 18:48
290.
Когда грустишь (на стихи Натальи Медведевой) – Авторская песня / опубл. 27.01.2019 в 05:50
291.
Странник (на стихи Евгения Будревича) – Авторская песня / рейтинг 32 / опубл. 25.01.2019 в 21:24
292.
Питерская осенняя дорожная (на стихи Людмилы Егоровой) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 2 / опубл. 10.01.2019 в 17:19
293.
Не угасай, огонь поэтов! (на стихи Людмилы Егоровой) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 2 / опубл. 10.01.2019 в 16:37
294.
Оставляя в надежде (на стихи Людмилы Ураевой) – Авторская песня / рейтинг 44 / отзывов 2 / опубл. 05.01.2019 в 23:40
295.
Звездные часы (на стихи Дмитрия Босова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 04.01.2019 в 02:25
296.
Пахнет в воздухе мимозой (на стихи Светланы Тюриной) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 03.01.2019 в 11:17
297.
С добрым утром, солнышко моё! (на стихи Светланы Тюриной) – Авторская песня / опубл. 02.01.2019 в 02:13
298.
Маленький трубач (на стихи Алеся Черкасова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 15.12.2018 в 11:44
299.
Жил когда-то звездочёт (на стихи Натальи Стрюковой) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 14.12.2018 в 12:30
300.
Запартачены звёзды на плечи (на стихи Константина Душенова) – Авторская песня / опубл. 13.12.2018 в 23:10
301.
Новогодний папа (на стихи Натальи Карповой) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 13.12.2018 в 16:00
302.
Тёплое словечко (на стихи Натальи Карповой) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 12.12.2018 в 14:05
303.
Лошадкина сказка (на стихи Натальи Карповой) – Авторская песня / опубл. 11.12.2018 в 18:26
304.
Ледяные олешки (на стихи Натальи Карповой) – Авторская песня / опубл. 03.12.2018 в 17:29
305.
Лунные тайны (на стихи Натальи Карповой) – Авторская песня / рейтинг 41 / отзывов 2 / опубл. 03.12.2018 в 02:20
306.
Имбирная сказка (на стихи Натальи Карповой) – Авторская песня / опубл. 02.12.2018 в 15:04
307.
Сердцу грустно (на стихи Николая Зиновьева) – Авторская песня / опубл. 01.12.2018 в 16:12
308.
У карты бывшего Союза (на стихи Николая Зиновьева) – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 2 / опубл. 29.11.2018 в 20:55
309.
У собаки пропал человек (на стихи Николая Зиновьева) – Авторская песня / рейтинг 5 / отзывов 3 / опубл. 28.11.2018 в 18:09
310.
И Бог заплакал вместе с ним (на стихи Николая Зиновьева) – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 2 / опубл. 27.11.2018 в 22:33
311.
По диким степям Забайкалья – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 25.11.2018 в 09:50
312.
Окна приоткрыты (на стихи Кирилла Петерса) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 29.10.2018 в 01:52
313.
Дорога в осень (на стихи Нины Шумской) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 24.10.2018 в 23:51
314.
Как-то летом злые волки... (на стихи Чёрного Зайца) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 12.10.2018 в 18:41
315.
Последняя ночь в Крыму (на стихи Кирилла Петерса) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 10.10.2018 в 14:54
316.
Погиб ли тот фрегат? – Авторская песня / рейтинг 5 / отзывов 3 / опубл. 08.10.2018 в 18:14
317.
Старушка в парке кормит голубей (на стихи Анатолия Шанса) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 05.10.2018 в 12:35
318.
Квадрига огненных коней (на стихи Марии Авериной) – Авторская песня / опубл. 04.10.2018 в 16:40
319.
Вдали от тебя (на стихи Марии Авериной) – Авторская песня / опубл. 02.10.2018 в 13:19
320.
К познанию Брамы (на стихи Александра Долина) – Авторская песня / опубл. 27.09.2018 в 14:44
321.
Ночи всё холодней (на стихи Александра Долина) – Авторская песня / опубл. 26.09.2018 в 23:12
322.
Снова холодный вечер (на стихи Светлановича Федосеева) – Авторская песня / опубл. 22.09.2018 в 21:21
323.
Бег по облакам (на стихи Жанны Новицкой) – Авторская песня / опубл. 21.09.2018 в 16:44
324.
Говорите нежные слова (на стихи Ларисы Колясниковой) – Авторская песня / опубл. 20.09.2018 в 23:18
325.
Приснились ландыши весной (на стихи Ларисы Колясниковой) – Авторская песня / опубл. 20.09.2018 в 09:33
326.
Беременность – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 17.09.2018 в 22:04
327.
Мы устали жить, как на вокзале (на стихи Ларисы Колясниковой) – Авторская песня / опубл. 14.09.2018 в 14:49
328.
Розовый сад (на стихи Ларисы Колясниковой) – Авторская песня / опубл. 14.09.2018 в 06:01
329.
Снова нахлынули воспоминания (на стихи Александра Долина) – Авторская песня / опубл. 14.09.2018 в 03:18
330.
Сентябрь (на стихи Александра Долина) – Авторская песня / опубл. 13.09.2018 в 22:23
331.
Неслышные шаги (на стихи Маргариты Вербицкой) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 1 / опубл. 13.09.2018 в 10:51
332.
Нет, это ещё не конец (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 12.09.2018 в 11:36
333.
Когда пожарище войны (на стихи Константина Душенова) – Авторская песня / опубл. 07.09.2018 в 12:35
334.
Покаяние (на стихи Марии Авериной) – Авторская песня / опубл. 27.08.2018 в 21:18
335.
Та глубина усталых глаз (на стихи Марии Авериной) – Авторская песня / опубл. 26.08.2018 в 22:36
336.
Ехали бандиты – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 26.08.2018 в 12:33
337.
Стирая вечер со щеки (на стихи Марины Татарской) – Авторская песня / рейтинг 55 / отзывов 5 / опубл. 08.08.2018 в 15:45
338.
Россия для русских! (на стихи Константина Душенова) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 1 / опубл. 08.08.2018 в 10:06
339.
Ватрушечка – Авторская песня / опубл. 01.08.2018 в 00:29
340.
Твои стишки грустны – Авторская песня / опубл. 31.07.2018 в 09:50
341.
Лунная река – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 14.07.2018 в 00:27
342.
Она - весна (на стихи Родиона Варежкина) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 2 / опубл. 15.07.2018 в 15:32
343.
Отмерен шаг (на стихи Родиона Варежкина) – Авторская песня / опубл. 17.07.2018 в 13:41
344.
Кусочек жизни (на стихи Родиона Варежкина) – Авторская песня / опубл. 16.07.2018 в 11:44
345.
Фуфаечка (на стихи Виталия Назарова) – Авторская песня / опубл. 18.07.2018 в 16:21
346.
Здравствуй, русская тюрьма! (на стихи Константина Душенова) – Авторская песня / рейтинг 17 / отзывов 3 / опубл. 25.07.2018 в 08:14
347.
Люба-Любонька (мой кавер) – Авторская песня / опубл. 18.02.2018 в 13:56
348.
На острове жизни (на стихи Александра Щукина) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 17.02.2018 в 22:33
349.
Вот ночь ползёт по крышам (на стихи Марии Авериной) – Авторская песня / опубл. 14.02.2018 в 18:56
350.
Когда в душе кромешный мрак (на стихи Марии Авериной) – Авторская песня / опубл. 06.02.2018 в 15:25
351.
Здравствуй, милый городок! (на стихи Александра Щукина) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 05.02.2018 в 09:32
352.
Безмолвный календарь (на стихи Ирины Зуенковой) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 04.02.2018 в 15:32
353.
В саду протоптана дорожка (на стихи Родиона Варежкина) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 20.01.2018 в 19:40
354.
Печаль и благодарность (на стихи Родиона Варежкина) – Авторская песня / опубл. 20.01.2018 в 04:22
355.
Затушу сигарету (на стихи Александра Щукина) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 15.01.2018 в 10:35
356.
Долгожданный друг (на стихи Людмилы Ураевой) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 3 / опубл. 14.01.2018 в 20:39
357.
Париж-Волгоград (на стихи Ирины Зуенковой) – Авторская песня / рейтинг 37 / отзывов 1 / опубл. 04.01.2018 в 21:31
358.
Три вокзала (на стихи Евгении Корниенко) – Авторская песня / опубл. 30.12.2017 в 19:38
359.
Попробуй приманить меня (на стихи Анны Корнет) – Авторская песня / опубл. 30.12.2017 в 14:58
360.
Объятия Тихорецка (на стихи Елены Блискуновой) – Авторская песня / опубл. 27.12.2017 в 20:45
361.
Киса (на стихи Елены Блискуновой) – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 2 / опубл. 26.12.2017 в 22:57
362.
Лотосы (на стихи Елены Блискуновой) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 26.12.2017 в 22:31
363.
Весеннее пробуждение (на стихи Елены Блискуновой) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 2 / опубл. 26.12.2017 в 21:10
364.
Вечернее (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 30 / отзывов 5 / опубл. 25.12.2017 в 04:36
365.
Одной рождественскою ночью (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 24.12.2017 в 00:28
366.
Ожидание зимы (на стихи Александра Щукина) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 23.12.2017 в 18:58
367.
Когда мы с тобою поедем в Париж (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 17.12.2017 в 20:29
368.
Не влюбляйтесь в меня... (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 15 / отзывов 5 / опубл. 17.12.2017 в 01:35
369.
Живой фонарь (на стихи Елены Блискуновой) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 16.12.2017 в 16:16
370.
Одуванчик - символ детства (на стихи Людмилы Ураевой) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 07.12.2017 в 11:14
371.
Напрасно не клянись (на стихи Елены Блискуновой) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 04.12.2017 в 15:27
372.
От сердца к сердцу (на стихи Елены Блискуновой) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 01.12.2017 в 17:19
373.
Скорость тишины (на стихи Александра Кабанова) – Авторская песня / опубл. 27.11.2017 в 08:41
374.
Я ушёл из дома (на стихи Михаила Дудина) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 23.11.2017 в 18:44
375.
Рассвет окрасился весной (на стихи Михаила Дудина) – Авторская песня / опубл. 23.11.2017 в 18:40
376.
Жизнь в стихах (на стихи Михаила Дудина) – Авторская песня / опубл. 23.11.2017 в 18:37
377.
Вечер в сад прокрался молча – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 16.11.2017 в 23:16
378.
День без грусти (на стихи Людмилы Ураевой) – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 2 / опубл. 16.11.2017 в 05:56
379.
Друзья уходят не простившись (на стихи Александра Щукина) – Авторская песня / рейтинг 18 / отзывов 4 / опубл. 15.11.2017 в 19:07
380.
Упала роза на асфальт (на стихи Александра Щукина) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 2 / опубл. 13.11.2017 в 19:58
381.
Песенка на стихи Пети Мамонова – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 11.11.2017 в 17:09
382.
Почувствуй дыханье (на стихи Светланы Сондор) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 03.11.2017 в 21:58
383.
Письмо из деревни (на стихи Олега Пинсона) – Авторская песня / опубл. 02.11.2017 в 20:06
384.
Леди Осень (на стихи Владимира Сафонова) – Авторская песня / опубл. 29.10.2017 в 16:28
385.
Сотрясение – Авторская песня / опубл. 24.10.2017 в 20:55
386.
Утро свежее (на стихи Елены Золотавиной) – Авторская песня / опубл. 24.10.2017 в 09:58
387.
Плакса (на стихи Натальи Муратовой) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 23.10.2017 в 17:43
388.
Заблудилась (на стихи Натальи Медведевой) – Авторская песня / опубл. 21.10.2017 в 14:58
389.
Зима-хозяйка (на стихи Елены-Ландыш) – Авторская песня / опубл. 21.10.2017 в 01:25
390.
Заметена в полях деревня снегом (на стихи Сергея Дорожковского) – Авторская песня / опубл. 13.10.2017 в 11:56
391.
Небо Парижа (на стихи Андрея Ковалёва) – Авторская песня / опубл. 10.10.2017 в 12:43
392.
Отгорела свеча (на стихи Андрея Ковалёва) – Авторская песня / опубл. 09.10.2017 в 23:17
393.
Мама, я сошел с ума (на стихи Андрея Ковалёва) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 06.10.2017 в 17:57
394.
На Север (на стихи Андрея Ковалёва) – Авторская песня / опубл. 04.10.2017 в 17:48
395.
Хрупкое стекло (на стихи Андрея Ковалёва) – Авторская песня / опубл. 03.10.2017 в 19:47
396.
Любимые глаза (на стихи Андрея Ковалёва) – Авторская песня / опубл. 02.10.2017 в 17:42
397.
Зачем мне горящие избы? – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 24.09.2017 в 18:51
398.
Девчонка-осень провожает лето (на стихи Ирины Русиной) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 1 / опубл. 21.09.2017 в 15:06
399.
Ребёнок в очереди (на стихи Олега Бундура) – Авторская песня / рейтинг 2 / опубл. 20.09.2017 в 23:30
400.
Школьная красота (на стихи Владимира Шебзухова) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 20.09.2017 в 16:30
401.
Бога слеза (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 16 / отзывов 3 / опубл. 19.09.2017 в 16:20
402.
Снилось мне песня - (кавер на песню гр. Воскресение) – Авторская песня / опубл. 18.09.2017 в 14:59
403.
Ах, не вините меня в том... (кавер на песню А. Розенбаума) – Авторская песня / опубл. 13.09.2017 в 14:36
404.
Передрассветное (на стихи Валерии Исмиевой) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 13.09.2017 в 05:22
405.
Гром телефонного звонка (на стихи Виктора Орлова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 13.09.2017 в 03:02
406.
Когда ты приходишь ко мне (кавер на песню П. Пиковского) – Авторская песня / опубл. 12.09.2017 в 18:23
407.
Ночлег (на стихи Тимофея Белозерова) – Авторская песня / опубл. 08.09.2017 в 13:46
408.
Трусы (на стихи Михася Сычука) – Авторская песня / опубл. 04.09.2017 в 22:08
409.
Единственная нежная (стихи - Р. Лисиц, музыка - И. Азаров) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 04.09.2017 в 08:50
410.
Мельница (на стихи Оскара Природина) – Авторская песня / опубл. 22.08.2017 в 06:49
411.
Танцует ветер на паркете (на стихи MakHelen) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 16.08.2017 в 19:41
412.
Ласковая ночь (на стихи Татьяны Кавуновой) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 1 / опубл. 15.08.2017 в 13:26
413.
Зимний рассвет (на стихи Сергея Курдюкова) – Авторская песня / рейтинг 44 / отзывов 2 / опубл. 10.08.2017 в 13:13
414.
Отслужи по мне, отслужи... – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 1 / опубл. 09.08.2017 в 23:43
415.
Вечер голову склонил – Авторская песня / рейтинг 37 / отзывов 3 / опубл. 05.08.2017 в 11:20
416.
Старый гном (на стихи Андрея Ковалёва) – Авторская песня / рейтинг 39 / отзывов 1 / опубл. 04.08.2017 в 22:35
417.
Пальто (на стихи Игоря Рахчеева) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 24.07.2017 в 10:27
418.
Одуванчиков дым – Авторская песня / опубл. 03.07.2017 в 12:35
419.
Васильковая нежность (на стихи Елены Ватолиной) – Авторская песня / рейтинг 21 / отзывов 3 / опубл. 01.07.2017 в 05:37
420.
Беззаботное лето (на стихи Ирины Бутримовой) – Авторская песня / опубл. 30.06.2017 в 19:07
421.
Каникулы любви – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 29.06.2017 в 12:05
422.
Плошка риса, рыбешка да стопка саке (на стихи Александра Долина) – Авторская песня / опубл. 27.06.2017 в 22:18
423.
По фен-шую (на стихи Татьяны Шеба) – Авторская песня / опубл. 27.06.2017 в 08:32
424.
Снег летит на храм Софии (на стихи Николая Рубцова) – Авторская песня / опубл. 25.06.2017 в 11:05
425.
Лето, лето к нам пришло! (на стихи Валентина Берестова) – Авторская песня / опубл. 24.06.2017 в 18:09
426.
Ворона (песня Андрея Медведева) – Авторская песня / опубл. 21.05.2017 в 10:23
427.
Лесная сказка (на стихи Тимофея Белозёрова) – Авторская песня / опубл. 14.05.2017 в 10:54
428.
Ледоход (на стихи Тимофея Белозёрова) – Авторская песня / опубл. 11.05.2017 в 16:45
429.
Безымянная речка (на стихи Тимофея Белозёрова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 08.05.2017 в 20:52
430.
Ветер сдернул с неба шторы (на стихи Игоря Царёва) – Авторская песня / опубл. 04.05.2017 в 13:51
431.
Катин мяч (на стихи Георгия Ладонщикова) – Авторская песня / опубл. 04.05.2017 в 00:36
432.
В детсаду (на стихи Георгия Ладонщикова) – Авторская песня / опубл. 03.05.2017 в 21:03
433.
С добрым утром! (на стихи Георгия Ладонщикова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 03.05.2017 в 05:43
434.
Я не плачу (на стихи Георгия Ладонщикова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 02.05.2017 в 11:45
435.
Хорошо в лесу в апреле (на стихи Георгия Ладонщикова) – Авторская песня / опубл. 01.05.2017 в 16:29
436.
Спал медведь в своей беpлоге (на стихи Георгия Ладонщикова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 2 / опубл. 30.04.2017 в 18:32
437.
Ели мясо мужики (кавер - Король и Шут) – Авторская песня / опубл. 28.04.2017 в 21:52
438.
Вдыхая розы аромат (на стихи Людмилы Ураевой) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 23.04.2017 в 14:38
439.
Весеннее чудо (на стихи Зинаиды Александровой) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 22.04.2017 в 14:57
440.
Мелодия любви (на стихи Людмилы Ураевой) – Авторская песня / рейтинг 18 / отзывов 4 / опубл. 21.04.2017 в 21:43
441.
Вечер (на стихи Алексея Старикова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 21.04.2017 в 13:55
442.
Велосипед (на стихи Галины Голова-Закрияевой) – Авторская песня / опубл. 20.04.2017 в 12:31
443.
Урок рисования (на стихи Аллы Стройло) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 19.04.2017 в 22:10
444.
Александра (из к/ф "Москва слезам не верит") – Авторская песня / опубл. 19.04.2017 в 15:35
445.
Ира и Грипп (на стихи Аллы Стройло) – Авторская песня / опубл. 18.04.2017 в 16:11
446.
Бродячий цирк (на стихи Аллы Стройло) – Авторская песня / опубл. 16.04.2017 в 12:29
447.
Пробуждение весны (на стихи Ирины Гуриной) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 2 / опубл. 12.04.2017 в 22:03
448.
Ветер дует, ветер воет (на стихи Ирины Гуриной) – Авторская песня / опубл. 12.04.2017 в 14:49
449.
Жизнь несётся без оглядки (на стихи Полины Светличкиной) – Авторская песня / опубл. 11.04.2017 в 13:37
450.
Мурка (в моей музыкальной интерпретации) – Авторская песня / опубл. 09.04.2017 в 21:16
451.
Июнь (на стихи Ирины Гуриной) – Авторская песня / рейтинг 2 / опубл. 08.04.2017 в 12:07
452.
Небесному гобою подражая (на стихи Светланы Астриковой) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 07.04.2017 в 12:38
453.
В постели с ангелом (на стихи Игоря Царёва) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 3 / опубл. 06.04.2017 в 14:47
454.
Дом (кавер =^•^= Павел Пиковский) – Авторская песня / опубл. 04.04.2017 в 12:00
455.
А Жизнь уходит, не прощаясь (на стихи Людмилы Антони) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 03.04.2017 в 08:17
456.
Летний дождь бежал по полю (на стихи Ирины Гуриной) – Авторская песня / рейтинг 34 / отзывов 3 / опубл. 22.03.2017 в 08:56
457.
Муж на час (на стихи Юрия Печёрного) – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 3 / опубл. 19.03.2017 в 19:37
458.
Весна по лужам шлёпает (на стихи Ирины Гуриной) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 18.03.2017 в 13:17
459.
Белый снег появился вдруг (на стихи Людмилы Ураевой) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 12.03.2017 в 16:51
460.
Избранная роль (на стихи Андрея Добрынина) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 06.03.2017 в 05:55
461.
Посвящение Виталию Чуркину (на стихи Сергея Лаврова) – Авторская песня / рейтинг 69 / отзывов 2 / опубл. 22.02.2017 в 01:34
462.
Бабулечка (на стихи Галины Голова-Закрияевой) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 15.02.2017 в 15:33
463.
После шторма (на стихи Людмилы Ураевой) – Авторская песня / рейтинг 44 / отзывов 2 / опубл. 14.02.2017 в 14:14
464.
Возле ёлки в Новый год – Авторская песня / рейтинг 73 / отзывов 2 / опубл. 13.02.2017 в 21:24
465.
Папа ёлку украшает (на стихи Татьяны Боковой) – Авторская песня / рейтинг 41 / отзывов 2 / опубл. 12.02.2017 в 16:13
466.
В облачке пушистом (на стихи Людмилы Ураевой) – Авторская песня / рейтинг 49 / отзывов 4 / опубл. 11.02.2017 в 16:24
467.
В сентябре (на стихи Людмилы Ураевой) – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 2 / опубл. 06.02.2017 в 02:59
468.
Холодный взгляд любовь таит – Авторская песня / рейтинг 57 / отзывов 4 / опубл. 05.02.2017 в 06:41
469.
Мандариновое солнце (на стихи Людмилы Ураевой) – Авторская песня / рейтинг 13 / отзывов 4 / опубл. 04.02.2017 в 16:21
470.
На что похоже солнце? (на стихи Татьяны Боковой) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 3 / опубл. 02.02.2017 в 11:29
471.
Здравствуй, лето! (на стихи Татьяны Боковой) – Авторская песня / рейтинг 15 / отзывов 3 / опубл. 31.01.2017 в 16:21
472.
Осенняя прохлада (на стихи Людмилы Ураевой) – Авторская песня / рейтинг 25 / отзывов 5 / опубл. 30.01.2017 в 18:46
473.
Дождичай (на стихи Татьяны Боковой) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 3 / опубл. 29.01.2017 в 16:16
474.
По гладким камушкам бежит ручей – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 3 / опубл. 28.01.2017 в 18:19
475.
Научилась я читать (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 1 / опубл. 27.01.2017 в 16:36
476.
Щенок идёт в гости (на стихи Ирины Гуриной) – Авторская песня / рейтинг 16 / отзывов 3 / опубл. 26.01.2017 в 14:24
477.
Как в Саратове (на стихи Людмилы Ураевой) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 21.01.2017 в 23:32
478.
Каравелла (на стихи Людмилы Ураевой) – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 2 / опубл. 21.01.2017 в 15:56
479.
Любовь моя сильнее (на стихи Людмилы Ураевой) – Авторская песня / рейтинг 23 / отзывов 4 / опубл. 18.01.2017 в 00:59
480.
Солнышко устало (на стихи Марианны Никульниковой) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 16.01.2017 в 04:24
481.
Конфетный детектив (на стихи Ирины Гуриной) – Авторская песня / рейтинг 34 / отзывов 1 / опубл. 15.01.2017 в 14:55
482.
Жар-птица (на стихи Виолетты Баша) – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 3 / опубл. 14.01.2017 в 15:04
483.
Ходит чудо по квартире (на стихи Ирины Гуриной) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 2 / опубл. 13.01.2017 в 14:33
484.
Осенняя история (на стихи Светланы Вельковской) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 12.01.2017 в 12:49
485.
Цветочная рапсодия (на стихи Светланы Вельковской) – Авторская песня / опубл. 12.01.2017 в 01:34
486.
За окном снег (на стихи Светланы Вельковской) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 11.01.2017 в 20:10
487.
Фасолевый суп (на стихи Светланы Вельковской) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 11.01.2017 в 12:12
488.
Солнце на ладонях (на стихи Светланы Вельковской) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 10.01.2017 в 00:42
489.
Если б я была царицей – Авторская песня / опубл. 30.12.2016 в 10:51
490.
Влюблённость (на стихи Алёны Фейр) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 27.12.2016 в 14:27
491.
Капитан Счастье (на стихи Юджина Папуши) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 26.12.2016 в 13:29
492.
Не тревожь мне душу, скрипка! – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 25.12.2016 в 11:47
493.
Осенняя гамма (на стихи Лучезара Станчева) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 23.12.2016 в 12:38
494.
Не райские фрукты, а только банан... (на стихи С. Николаева) – Авторская песня / опубл. 22.12.2016 в 12:10
495.
Врачи-специалисты (на стихи Виталия Калугина) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 21.12.2016 в 11:11
496.
Глубинка (на стихи Евгения Меркулова) – Авторская песня / рейтинг 19 / отзывов 5 / опубл. 19.12.2016 в 14:12
497.
Конфета (на стихи Светланы Куликовой) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 18.12.2016 в 09:26
498.
Давай попробуем и сбросим маски(на стихи Маргариты Виталины) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 16.12.2016 в 15:52
499.
Прикольные песни про женщин – Авторская песня / рейтинг 39 / отзывов 1 / опубл. 13.12.2016 в 10:44
500.
Я вчера вождение сдавала (на стихи Андрея Лукьянова) – Авторская песня / опубл. 10.12.2016 в 21:30
501.
Кроха сын пришёл к отцу (на стихи Захара Лемешева) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 3 / опубл. 06.12.2016 в 11:43
502.
Женщины (на стихи М. Сафарова и В. Руднева) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 05.12.2016 в 15:39
503.
Календари (на стихи Александра Воронова) – Авторская песня / опубл. 02.12.2016 в 19:32
504.
Вот и кончились гулянки (на стихи Дины Беспутиной) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 02.12.2016 в 08:03
505.
Снегири (на стихи Людмилы Шабалиной) – Авторская песня / рейтинг 6 / отзывов 3 / опубл. 01.12.2016 в 19:10
506.
Рыжая художница (на стихи Людмилы Шабалиной) – Авторская песня / рейтинг 36 / отзывов 4 / опубл. 01.12.2016 в 11:10
507.
Песня о настоящем индейце – Авторская песня / рейтинг 2 / опубл. 30.11.2016 в 21:08
508.
Весна (на стихи Елены Благиной) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 27.11.2016 в 08:08
509.
Грёзы коровы (на стихи Людмилы Шабалиной) – Авторская песня / рейтинг 5 / отзывов 3 / опубл. 26.11.2016 в 16:00
510.
Тишина в поселке дачном (на стихи Новеллы Матвеевой) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 26.11.2016 в 12:57
511.
Ранний снегопад (на стихи Галины Сафиулиной) – Авторская песня / рейтинг 23 / отзывов 5 / опубл. 25.11.2016 в 18:47
512.
Белоснежная зима (на стихи Евгении Корн) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 22.11.2016 в 14:16
513.
Квартирник – Авторская песня / рейтинг 5 / опубл. 20.11.2016 в 20:40
514.
Голая женщина (на стихи Галины Заславской) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 16.11.2016 в 22:06
515.
Я решила стать красивой (на стихи Юлии Вихаревой) – Авторская песня / опубл. 16.11.2016 в 17:10
516.
Созвездие Любви (на стихи Николая Лосева) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 08.11.2016 в 20:40
517.
Ути-ути (на стихи Михаила Яснова) – Авторская песня / рейтинг 158 / отзывов 2 / опубл. 25.10.2016 в 13:32
518.
Женский взгляд – Авторская песня / опубл. 24.10.2016 в 14:03
519.
Маньяк в лифте (на стихи Лидии Романовой-Жуковец) – Авторская песня / опубл. 23.10.2016 в 13:14
520.
Варвара ищет мужа (на стихи Альберта Кожевникова) – Авторская песня / опубл. 21.10.2016 в 12:56
521.
Любовь прекрасна как весна (на стихи Евгения Меркулова) – Авторская песня / рейтинг 34 / отзывов 1 / опубл. 20.10.2016 в 06:31
522.
Заплачет девушка, заплачет.. (на стихи Сергея Дорожковского) – Авторская песня / опубл. 18.10.2016 в 18:59
523.
Осколки февраля (на стихи Елены Мячевой) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 15.10.2016 в 19:46
524.
Флейты (на стихи Андрея Добрынина) – Авторская песня / опубл. 09.10.2016 в 15:01
525.
Настоящая женщина (на стихи Юрия Викторова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 07.10.2016 в 10:22
526.
Я купила праздничное платье (на стихи Татьяны Шкодиной) – Авторская песня / опубл. 07.10.2016 в 00:22
527.
Яйца (на стихи Михаила Опилкина) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 06.10.2016 в 11:16
528.
Триллер – Авторская песня / опубл. 04.10.2016 в 17:00
529.
Женщина-толстушка (на стихи Ольги Лябиной) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 29.09.2016 в 13:31
530.
Бессонница (на стихи Светланы Куликовой) – Авторская песня / рейтинг 2 / опубл. 25.09.2016 в 19:10
531.
Вот и всё (на стихи Светланы Куликовой) – Авторская песня / опубл. 25.09.2016 в 11:50
532.
Острова мечты (на стихи Людмилы Хачатурян) – Авторская песня / опубл. 24.09.2016 в 21:04
533.
Дрожали чувственные струны (на стихи Кати Фос) – Авторская песня / опубл. 24.09.2016 в 14:36
534.
Новогоднее грустное (на стихи Надежды Мордасовой) – Авторская песня / опубл. 19.09.2016 в 11:57
535.
Корабль (на стихи Николая Орлова) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 17.09.2016 в 14:23
536.
Солнышонок (на стихи Надежды Мордасовой) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 2 / опубл. 16.09.2016 в 18:32
537.
Мне так не хватало такого дружка! (на стихи Н. Мордасовой) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 14.09.2016 в 22:11
538.
Муж пришёл с работы злой (на стихи Надежды Мордасовой) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 2 / опубл. 14.09.2016 в 12:18
539.
Яркая осень (на стихи Татьяны Лавровой) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 10.09.2016 в 13:00
540.
Ноктюрн цветов (на стихи Василия Усачёва- Таволжанского) – Авторская песня / опубл. 09.09.2016 в 20:23
541.
У колеи дорожной (на стихи Игоря Муханова) – Авторская песня / опубл. 08.09.2016 в 15:11
542.
Неправильный сон (на стихи Игоря Муханова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 31.08.2016 в 18:59
543.
Пустая коробка (на стихи Елены Ранневой) – Авторская песня / опубл. 28.08.2016 в 19:44
544.
Есть фломастер у Иринки (на стихи Елены Ранневой) – Авторская песня / опубл. 27.08.2016 в 18:53
545.
Про детский сад (на стихи Елены Ранневой) – Авторская песня / опубл. 22.08.2016 в 10:55
546.
У Наташки день рожденья (на стихи Елены Ранневой) – Авторская песня / опубл. 21.08.2016 в 11:15
547.
У неё такие глазки (на стихи Елены Ранневой) – Авторская песня / опубл. 20.08.2016 в 21:56
548.
Весенняя песенка (на стихи Т. Сикорской и Л. Аграчёвой) – Авторская песня / опубл. 19.08.2016 в 11:00
549.
Уходит тихо Лето (на стихи Тима Собакина) – Авторская песня / опубл. 18.08.2016 в 14:52
550.
Наступило бабье лето (на стихи Дмитрия Кедрина) – Авторская песня / рейтинг 34 / отзывов 1 / опубл. 17.08.2016 в 18:30
551.
Подарок небес (на стихи Бориса Чаузова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 2 / опубл. 14.08.2016 в 14:09
552.
Стихи рождаются в тиши (на стихи Нины Аксёновой) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 04.08.2016 в 20:56
553.
Дождь любви (на стихи Татьяны Никитиной) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 1 / опубл. 24.07.2016 в 14:37
554.
Мой Город (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 1 / опубл. 22.07.2016 в 11:30
555.
Повстречала я маньяка – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 2 / опубл. 21.07.2016 в 10:04
556.
Ганджубас – Авторская песня / опубл. 20.07.2016 в 21:25
557.
Сегодня утром слушала капель (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 1 / опубл. 19.07.2016 в 08:59
558.
Светлая печаль (на стихи Марии Авериной) – Авторская песня / рейтинг 5 / отзывов 2 / опубл. 17.07.2016 в 21:38
559.
Капля (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 18 / отзывов 3 / опубл. 17.07.2016 в 09:04
560.
Осень серой тенью (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 14.07.2016 в 12:26
561.
Шаг весенний (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 13.07.2016 в 15:30
562.
Не спеши прощаться (на стихи Аллы Колмаковой) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 12.07.2016 в 14:49
563.
Журнальчик для мужчин (на стихи Евгения Меркулова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 09.07.2016 в 19:50
564.
Вредный кот (на стихи Бориса Заходера) – Авторская песня / опубл. 29.06.2016 в 08:20
565.
Если мне подарят лодку (на стихи Бориса Заходера) – Авторская песня / опубл. 27.06.2016 в 10:16
566.
Шёл по городу медведь (на стихи Елены Липатовой) – Авторская песня / опубл. 26.06.2016 в 16:52
567.
Красный шар (на стихи Рины Левинзон) – Авторская песня / рейтинг 34 / отзывов 1 / опубл. 25.06.2016 в 10:14
568.
Мой зонтик (на стихи Рины Левинзон) – Авторская песня / опубл. 24.06.2016 в 20:50
569.
Наши юбилеи после сорока – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 11.06.2016 в 20:01
570.
Дырки в сыре (на стихи Бориса Заходера) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 02.06.2016 в 10:02
571.
Я сяду в домик на колесах (на стихи Валентина Гафта) – Авторская песня / опубл. 31.05.2016 в 18:12
572.
Начни с нуля! (на стихи Марии Авериной) – Авторская песня / опубл. 30.05.2016 в 04:57
573.
Я и ты (на стихи Валентина Гафта) – Авторская песня / опубл. 29.05.2016 в 09:03
574.
Дельфин (на стихи Валентина Гафта) – Авторская песня / опубл. 28.05.2016 в 05:12
575.
Скоро осень, за окнами август... – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 25.05.2016 в 21:00
576.
Бежало время (на стихи Марии Авериной) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 17.05.2016 в 05:49
577.
Незримый след (на стихи Марии Авериной) – Авторская песня / опубл. 16.05.2016 в 02:21
578.
Кающаяся Мария Магдалина (на стихи Владимира Балахонова) – Авторская песня / опубл. 14.05.2016 в 03:07
579.
В туннеле зимней ночи (на стихи Марии Авериной) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 3 / опубл. 13.05.2016 в 22:59
580.
Достойный славы странник (на стихи Шарля Бодлера) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 12.05.2016 в 02:42
581.
Смешинки (на стихи Лидии Огурцовой) – Авторская песня / опубл. 10.05.2016 в 05:56
582.
Лягуши-попрыгуши (на стихи Лидии Огурцовой) – Авторская песня / опубл. 08.05.2016 в 18:30
583.
Раз родитель, два родитель (на стихи Лидии Огурцовой) – Авторская песня / опубл. 07.05.2016 в 08:37
584.
Под зонтиком в полосочку (на стихи Лидии Огурцовой) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 06.05.2016 в 14:01
585.
Устав от длительных скитаний (на стихи Марины Удальцовой) – Авторская песня / опубл. 04.05.2016 в 22:26
586.
Пастуховая доля (на стихи Александра Лепёхина) – Авторская песня / опубл. 03.05.2016 в 19:32
587.
Про кашу и повара тётю Дашу (на стихи Лидии Огурцовой) – Авторская песня / опубл. 03.05.2016 в 04:01
588.
Я простужен (на стихи Лидии Огурцовой) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 02.05.2016 в 02:25
589.
Молочный зуб (на стихи Лидии Огурцовой) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 2 / опубл. 01.05.2016 в 17:18
590.
Про Интернет (на стихи Лидии Огурцовой) – Авторская песня / опубл. 01.05.2016 в 04:11
591.
Каляка-Маляка (на стихи Лидии Огурцовой) – Авторская песня / опубл. 30.04.2016 в 17:09
592.
Супер-Дедушка (на стихи Лидии Огурцовой) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 29.04.2016 в 09:47
593.
Капризная принцесса (на стихи Лидии Огурцовой) – Авторская песня / опубл. 29.04.2016 в 05:17
594.
Три дня (на стихи Анатолия Верещагина) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 25.04.2016 в 14:45
595.
Простимся, милая моя (на стихи Владимира Павлинова) – Авторская песня / опубл. 23.04.2016 в 11:49
596.
Человек не любивший меня (на стихи Юрия Разумовского) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 23.04.2016 в 07:42
597.
Сонечка и Солнышко (на стихи Лидии Огурцовой) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 22.04.2016 в 21:27
598.
Девочка и кошка (на стихи С. Маршака, А. Введенского) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 2 / опубл. 21.04.2016 в 21:30
599.
Барабашка (на стихи Лидии Огурцовой) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 3 / опубл. 20.04.2016 в 20:21
600.
Не гляди назад (на стихи Евгения Клячкина) – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 2 / опубл. 17.04.2016 в 16:23
601.
Как ёжик нашёл дорогу домой (на стихи Андрея Усачёва) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 16.04.2016 в 19:24
602.
Музыка XVII века (на стихи Ксении Полтевой) – Авторская песня / опубл. 13.04.2016 в 15:20
603.
Моль (на стихи Надежды Шемякиной) – Авторская песня / опубл. 10.04.2016 в 17:12
604.
Сколько друзей у лошадки? (на стихи Надежды Шемякиной) – Авторская песня / опубл. 09.04.2016 в 16:08
605.
Что за вой, что за рёв? (на стихи Надежды Шемякиной) – Авторская песня / опубл. 09.04.2016 в 05:00
606.
Бегемот (на стихи Н. Шемякиной, В. Шульжика, Т. Логачевой) – Авторская песня / опубл. 08.04.2016 в 23:45
607.
Щенок у магазина (на стихи Николая Лосева) – Авторская песня / рейтинг 35 / отзывов 2 / опубл. 04.04.2016 в 23:21
608.
Цветочница Роза (на стихи Николая Лосева) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 04.04.2016 в 18:49
609.
Выглянуло солнышко (на стихи Константина Ибряева) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 2 / опубл. 03.04.2016 в 17:30
610.
Легко слетают с губ слова (на стихи Евгения Меркулова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 2 / опубл. 31.03.2016 в 21:45
611.
Два марша (на стихи Евгения Чепурных) – Авторская песня / опубл. 31.03.2016 в 14:46
612.
Бабушка-Яга (на стихи Евгения Меркулова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 29.03.2016 в 18:24
613.
Прощание на Вы (на стихи Евгения Меркулова) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 3 / опубл. 28.03.2016 в 17:38
614.
Глубинка (на стихи Евгения Меркулова) – Авторская песня / рейтинг 16 / отзывов 3 / опубл. 27.03.2016 в 15:18
615.
Сезон любви (на стихи Евгения Меркулова) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 3 / опубл. 26.03.2016 в 18:46
616.
Рыбалка в Подмосковье (на стихи Евгения Меркулова) – Авторская песня / рейтинг 13 / отзывов 3 / опубл. 25.03.2016 в 19:21
617.
Осенние письма (на стихи Евгения Меркулова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 24.03.2016 в 16:00
618.
Лето бродит за окном (на стихи Евгения Меркулова) – Авторская песня / рейтинг 46 / отзывов 2 / опубл. 24.03.2016 в 10:56
619.
Вечерняя идиллия (на стихи Евгения Меркулова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 24.03.2016 в 01:09
620.
Московское лето (на стихи Евгения Меркулова) – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 2 / опубл. 23.03.2016 в 13:17
621.
Глядя на фотографию (на стихи Евгения Меркулова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 22.03.2016 в 17:23
622.
Нет сюрприза (на стихи Евгения Меркулова) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 21.03.2016 в 18:09
623.
Сквозь семь небес (на стихи Евгения Чепурных) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 21.03.2016 в 11:32
624.
Голубое небо в блестках (на стихи Евгения Меркулова) – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 2 / опубл. 20.03.2016 в 17:57
625.
Слон и дождь (на стихи Наталии Антоновой) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 19.03.2016 в 14:09
626.
Было утром сыро (на стихи Наталии Антоновой) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 18.03.2016 в 17:42
627.
Детвора и весна (на стихи Татьяны Петуховой) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 2 / опубл. 17.03.2016 в 15:05
628.
Солнечная нитка (на стихи Татьяны Петуховой) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 16.03.2016 в 21:15
629.
На зеленой волне (на стихи Татьяны Петуховой) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 12.03.2016 в 12:39
630.
Попалась мне чудо-планета (на стихи Татьяны Богаченко) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 21.02.2016 в 10:28
631.
Украли Радугу (на стихи Людмилы Гусельниковой) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 20.02.2016 в 09:52
632.
Баклуши (на стихи Людмилы Гусельниковой) – Авторская песня / опубл. 19.02.2016 в 18:55
633.
Веселый ручеек ( на стихи Вадима Семернина) – Авторская песня / опубл. 19.02.2016 в 11:36
634.
Мир зверей (на стихи Льва Яковлева) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 18.02.2016 в 18:03
635.
Поросёнок на крылечке (на стихи Сергея Козлова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 14.02.2016 в 15:19
636.
Снежинки (на стихи - Сергея Козлова) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 1 / опубл. 14.02.2016 в 12:34
637.
Большая буква А (на стихи Сергея Козлова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 13.02.2016 в 12:09
638.
Светлая ветла (на стихи Сергея Козлова) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 07.02.2016 в 17:38
639.
Бубенчики в росе (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 2 / опубл. 06.02.2016 в 15:37
640.
Жираф (на стихи - Сергея Козлова) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 05.02.2016 в 20:34
641.
У пенька (на стихи - Георгия Ладонщикова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 05.02.2016 в 04:26
642.
Возле леса (на стихи Алексея Крылова) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 2 / опубл. 03.02.2016 в 17:30
643.
Девчонки полюбили не меня – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 2 / опубл. 02.02.2016 в 22:37
644.
Как лечили петуха (на стихи Алексея Крылова) – Авторская песня / рейтинг 32 / опубл. 02.02.2016 в 11:22
645.
Хитрый кот (на стихи Алексея Крылова) – Авторская песня / рейтинг 48 / отзывов 2 / опубл. 02.02.2016 в 08:00
646.
Про паука (на стихи Светланы Антонюк) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 01.02.2016 в 15:45
647.
Рыжий кот (на стихи Светланы Антонюк) – Авторская песня / рейтинг 13 / отзывов 3 / опубл. 31.01.2016 в 23:12
648.
Ну я откинулся, какой базар-вокзал! – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 1 / опубл. 17.01.2016 в 13:37
649.
Тихо вечер уснул (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 2 / опубл. 16.01.2016 в 12:10
650.
В детский сад пришла корова (на стихи Евгения Голубева) – Авторская песня / опубл. 13.01.2016 в 09:43
651.
Я люблю тебя корова (на стихи Сергея Шендо) – Авторская песня / опубл. 12.01.2016 в 11:04
652.
Хорошие девчата, заветные подруги – Авторская песня / рейтинг 6 / отзывов 2 / опубл. 11.01.2016 в 17:27
653.
Верхом на палочке (на стихи Владимира Данько) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 10.01.2016 в 09:05
654.
Пружинка (на стихи Владимира Данько) – Авторская песня / рейтинг 13 / отзывов 3 / опубл. 09.01.2016 в 17:27
655.
Кровать не отпускает (на стихи Владимира Данько) – Авторская песня / опубл. 09.01.2016 в 05:33
656.
Новогодние маски (на стихи Владимира Данько) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 08.01.2016 в 18:56
657.
Шла Мартышка на урок – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 08.01.2016 в 11:34
658.
Дружба крепкая – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 07.01.2016 в 23:11
659.
Мой город (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 16 / отзывов 2 / опубл. 07.01.2016 в 10:58
660.
Туманный Петербург (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 18 / отзывов 3 / опубл. 02.01.2016 в 16:51
661.
Ах, завтра точно будет снег! (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 20 / отзывов 3 / опубл. 02.01.2016 в 08:13
662.
Любимый город – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 01.01.2016 в 19:28
663.
Царевна Несмеяна – Авторская песня / рейтинг 16 / отзывов 2 / опубл. 01.01.2016 в 08:10
664.
Дремлет котик на диване (на стихи Татьяны Гореловой) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 1 / опубл. 29.12.2015 в 07:08
665.
Бинки (на стихи Редьярда Киплинга, пер. Сергея Маршака) – Авторская песня / опубл. 24.12.2015 в 03:34
666.
Пьеса Жизнь (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 2 / опубл. 23.12.2015 в 18:01
667.
Пятый блок – Авторская песня / опубл. 23.12.2015 в 13:24
668.
Ёлочка (на стихи Зинаиды Александровой) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 23.12.2015 в 01:57
669.
На зоне кипиш – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 22.12.2015 в 14:01
670.
С Новым годом, мой дружок! (на стихи Гилемдара Рамазанова) – Авторская песня / опубл. 21.12.2015 в 23:55
671.
Здравствуй, Дедушка Мороз! – Авторская песня / опубл. 20.12.2015 в 16:57
672.
Фыркин (на стихи Светланы Антонюк) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 16.12.2015 в 06:21
673.
Белка (на стихи Евгении Трутневой) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 08.12.2015 в 16:19
674.
Перед атакой (на стихи Семена Гудзенко) – Авторская песня / рейтинг 40 / отзывов 2 / опубл. 27.11.2015 в 16:45
675.
Грусть (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 36 / отзывов 4 / опубл. 26.11.2015 в 16:30
676.
Небо над городом (на стихи Ольги Хворост) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 24.11.2015 в 17:38
677.
Серёжка (на стихи - Ольга Хворост) – Авторская песня / рейтинг 16 / отзывов 3 / опубл. 23.11.2015 в 13:37
678.
Шел Дед Мороз по городу (на стихи Янины Сысоевой) – Авторская песня / рейтинг 13 / отзывов 3 / опубл. 19.11.2015 в 13:35
679.
Две принцессы на балу (на стихи Янины Сысоевой) – Авторская песня / рейтинг 15 / отзывов 3 / опубл. 18.11.2015 в 19:37
680.
Страшная коза (на стихи Янины Сысоевой) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 3 / опубл. 18.11.2015 в 15:41
681.
Там, где тает восход (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 13 / отзывов 4 / опубл. 18.11.2015 в 00:05
682.
Первый бал Наташи (на стихи Ольги Хворост) – Авторская песня / рейтинг 5 / отзывов 2 / опубл. 17.11.2015 в 15:15
683.
Куркина Нога (на стихи Ольги Хворост) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 1 / опубл. 16.11.2015 в 16:03
684.
Караван облаков (на стихи Ольги Хворост) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 1 / опубл. 15.11.2015 в 18:05
685.
Генетический сбой (на стихи Ольги Хворост) – Авторская песня / рейтинг 5 / отзывов 2 / опубл. 14.11.2015 в 15:34
686.
Маленький герой (на стихи Ольги Хворост) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 14.11.2015 в 01:03
687.
Потеряшка (на стихи Ольги Хворост) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 13.11.2015 в 14:24
688.
Весёлая диета (на стихи Ольги Хворост) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 12.11.2015 в 13:30
689.
Принцесса (на стихи Любови Сирота-Дмитровой) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 11.11.2015 в 14:39
690.
Звезда звала (на стихи Любови Котельницкой) – Авторская песня / рейтинг 12 / отзывов 3 / опубл. 10.11.2015 в 21:45
691.
Волк и козёл (на стихи Любови Сирота-Дмитровой) – Авторская песня / рейтинг 16 / отзывов 2 / опубл. 10.11.2015 в 14:56
692.
Шли корова и телёнок (на стихи Максима Супрунюка) – Авторская песня / рейтинг 6 / отзывов 3 / опубл. 09.11.2015 в 14:51
693.
В зоне Новый год! – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 07.11.2015 в 14:18
694.
В белом море-океане (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 17 / отзывов 4 / опубл. 06.11.2015 в 13:15
695.
Всегда с Тобой! (на стихи Аллы Габанти) – Авторская песня / рейтинг 15 / отзывов 2 / опубл. 04.11.2015 в 15:44
696.
Домовенок (на стихи Анастасии Корнован) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 27.10.2015 в 14:25
697.
Восхитительный объём (на стихи Анастасии Корнован) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 27.10.2015 в 09:33
698.
Царскосельская статуя (на стихи Анны Ахматовой) – Авторская песня / опубл. 26.10.2015 в 12:20
699.
Ёжик (на стихи Анастасии Корнован) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 25.10.2015 в 12:30
700.
Зимний Петербург (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 38 / отзывов 3 / опубл. 20.10.2015 в 20:43
701.
Утро раннее в капельках рос – Авторская песня / рейтинг 2 / опубл. 19.10.2015 в 15:44
702.
Нагулялся зонтик вдоволь (на стихи Валентины Калёвой) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 18.10.2015 в 12:54
703.
Осенний вальс (на стихи Нелли Ляховски) – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 3 / опубл. 17.10.2015 в 19:44
704.
Небо белое, слепое (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 23.09.2015 в 23:20
705.
Из мира мыльных пузырей (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 16 / отзывов 3 / опубл. 16.09.2015 в 13:12
706.
Жужжалка-шуршалка (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 25 / отзывов 5 / опубл. 14.09.2015 в 16:52
707.
Дымом потянуло (Казачья песня) – Авторская песня / опубл. 01.09.2015 в 12:38
708.
Сокровенных грез дыханье – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 11.08.2015 в 10:29
709.
Очарован прозрачностью Капельки – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 10.08.2015 в 10:26
710.
Промчалась эпоха карет (на стихи Марины Чекиной) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 08.08.2015 в 16:31
711.
Сними фотограф (на стихи Просто Сергея) – Авторская песня / опубл. 07.08.2015 в 23:55
712.
Туча прилетела издалече (на стихи Марины Чекиной) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 07.08.2015 в 13:19
713.
Актриса читала стихи (на стихи Марины Чекиной) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 3 / опубл. 05.08.2015 в 22:34
714.
Бокал июльского дождя (на стихи Виолетты Баша) – Авторская песня / рейтинг 189 / отзывов 9 / опубл. 03.08.2015 в 08:52
715.
Ох, у ели мы расстались... – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 2 / опубл. 02.08.2015 в 14:32
716.
Печальная лошадь (на стихи Виолетты Баша) – Авторская песня / рейтинг 24 / отзывов 5 / опубл. 01.08.2015 в 18:45
717.
Кружи, красавица, кружи... (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 13 / отзывов 2 / опубл. 01.08.2015 в 12:00
718.
Люблю март (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 31.07.2015 в 13:02
719.
Мыльным пузыриком светит фонарь (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 31.07.2015 в 08:40
720.
А ну-ка, сделайте мне фото, месье Жан – Авторская песня / рейтинг 2 / опубл. 29.07.2015 в 12:32
721.
Хмелея в пытке поцелуя (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 28.07.2015 в 20:16
722.
Чем пахнут облака? (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 27.07.2015 в 20:47
723.
Страстные порывы (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 6 / отзывов 2 / опубл. 27.07.2015 в 14:16
724.
Черта за горизонтом (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 1 / опубл. 27.07.2015 в 08:18
725.
Смолистый уют беседки (на стихи Андрея Добрынина) – Авторская песня / опубл. 24.07.2015 в 12:14
726.
Так грустно (на стихи Тамилы Синеевой) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 23.07.2015 в 02:49
727.
Белый ветер (на стихи Тамилы Синеевой) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 23.07.2015 в 00:15
728.
Геометрия весны (на стихи Тамилы Синеевой) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 22.07.2015 в 18:36
729.
Суть в ясных небесах плывет (на стихи Андрея Добрынина) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 22.07.2015 в 12:33
730.
Вы прежде были недоступной (на стихи Андрея Добрынина) – Авторская песня / опубл. 20.07.2015 в 22:19
731.
Раскинув тяжелые крылья (на стихи Андрея Добрынина) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 1 / опубл. 20.07.2015 в 18:34
732.
Китайская белая груша в шампанском (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 16 / отзывов 2 / опубл. 20.07.2015 в 08:15
733.
Награда (на стихи Андрея Добрынина) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 1 / опубл. 19.07.2015 в 18:43
734.
Дождик в парке (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 19.07.2015 в 08:06
735.
Улыбка города (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 2 / опубл. 16.07.2015 в 11:41
736.
Давай с тобою помолчим (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 13 / отзывов 2 / опубл. 14.07.2015 в 13:39
737.
Гроздь одиноких зимних лет (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 05.07.2015 в 21:41
738.
И снова ночь царапает мне кожу (на стихи Марины Бойковой) – Авторская песня / рейтинг 32 / отзывов 1 / опубл. 04.07.2015 в 16:12
739.
В свете молний ( на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / опубл. 27.06.2015 в 12:35
740.
Облако, возьми меня с собой ( на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 2 / опубл. 26.06.2015 в 07:30
741.
За окном щебечет дождь ( на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 25.06.2015 в 10:55
742.
Дождь и я ( на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 13 / отзывов 2 / опубл. 24.06.2015 в 22:27
743.
Фотография в последний паспорт (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 21.06.2015 в 20:35
744.
Ветер! (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 1 / опубл. 20.06.2015 в 15:38
745.
В сумерках у зеркала (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 1 / опубл. 17.06.2015 в 09:49
746.
Осенний суматошный день (на стихи Нади Ульбль) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 2 / опубл. 16.06.2015 в 19:39
747.
Cкромные цветочки (на стихи Марины Бойковой) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 2 / опубл. 14.06.2015 в 19:13
748.
А это просто осень (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / опубл. 14.06.2015 в 13:51
749.
Жил-был Король (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 12 / отзывов 2 / опубл. 12.06.2015 в 10:51
750.
В дождь (на стихи Агнии Барто) – Авторская песня / рейтинг 16 / отзывов 3 / опубл. 30.05.2015 в 22:39
751.
Горькая шутка (на стихи Агнии Барто) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 1 / опубл. 30.05.2015 в 16:09
752.
Башмаки (на сихи Агнии Барто) – Авторская песня / рейтинг 45 / отзывов 3 / опубл. 29.05.2015 в 19:10
753.
Пронзенное зноем небо (на стихи Андрея Добрынина) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 1 / опубл. 27.05.2015 в 17:05
754.
На старом кладбище (на стихи Марии Ватутиной) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 1 / опубл. 24.05.2015 в 11:16
755.
Мисхор весной (на стихи Андрея Коровина) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 23.05.2015 в 22:26
756.
В первый класс (на стихи Агнии Барто) – Авторская песня / рейтинг 37 / отзывов 2 / опубл. 20.05.2015 в 11:43
757.
Нестрогие родители (на стихи Тамары Логачёвой) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 19.05.2015 в 22:22
758.
Одиночество (на стихи Тамары Логачёвой) – Авторская песня / опубл. 19.05.2015 в 17:47
759.
Хорошо в лесу (на стихи Тамары Логачёвой) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 1 / опубл. 18.05.2015 в 15:53
760.
Аппетитные сосиски (на стихи Тамары Логачёвой) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 1 / опубл. 18.05.2015 в 10:30
761.
Мечты несчастного зверька (на стихи Тамары Логачёвой) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 17.05.2015 в 22:14
762.
Зимушка (на стихи Тамары Логачёвой) – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 2 / опубл. 17.05.2015 в 11:10
763.
Тузик (на стихи Тамары Логачёвой) – Авторская песня / опубл. 16.05.2015 в 12:45
764.
Спит женщина (на стихи Константина Ваншенкина) – Авторская песня / опубл. 13.05.2015 в 10:55
765.
Винтовка (на стихи Константина Ваншенкина) – Авторская песня / рейтинг 48 / отзывов 3 / опубл. 12.05.2015 в 17:41
766.
Повисла в окне луна-уголек – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 3 / опубл. 08.05.2015 в 15:44
767.
Ещё дымятся блиндажи... (на стихи Артура Ермилова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 2 / опубл. 03.05.2015 в 09:47
768.
Окна (на стихи Константина Ваншенкина) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 29.04.2015 в 20:06
769.
Земли потрескавшейся корка (на стихи Константина Ваншенкина) – Авторская песня / рейтинг 16 / отзывов 2 / опубл. 25.04.2015 в 12:19
770.
Из бумаги (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 24.04.2015 в 12:59
771.
Волшебница у мольберта (на стихи Иг Финн) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 1 / опубл. 22.04.2015 в 16:27
772.
Я спал на свежем клевере (на стихи Константина Ваншенкина) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 21.04.2015 в 08:52
773.
Откроем лица (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / опубл. 20.04.2015 в 01:30
774.
Снежная телеграмма (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 1 / опубл. 18.04.2015 в 23:48
775.
Беги, беги (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 18.04.2015 в 17:39
776.
Эмоция любви (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 2 / опубл. 18.04.2015 в 10:46
777.
Лето (на стихи Юнны Мориц) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 17.04.2015 в 22:31
778.
Дыхание (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 16 / отзывов 2 / опубл. 16.04.2015 в 17:59
779.
Осени душа (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 15.04.2015 в 22:35
780.
Желтокрылый мотылёк (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 15.04.2015 в 17:39
781.
Город на Неве (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 15.04.2015 в 07:23
782.
Десять дней (на стихи Андрея Добрынина) – Авторская песня / опубл. 14.04.2015 в 00:02
783.
Весеннее настроение (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 13 / отзывов 3 / опубл. 12.04.2015 в 16:06
784.
Чудеса (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 12.04.2015 в 00:53
785.
Ну, а что такое снег? (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 10.04.2015 в 22:59
786.
Бесконечность дождя (на стихи Андрея Добрынина) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 1 / опубл. 10.04.2015 в 15:42
787.
Фортуна (на стихи Андрея Добрынина) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 09.04.2015 в 21:12
788.
Любуясь на природу (на стихи Андрея Добрынина) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 09.04.2015 в 10:30
789.
Свой голос (на стихи Андрея Добрынина) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 07.04.2015 в 17:40
790.
Экстаз (на стихи Андрея Добрынина) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 06.04.2015 в 14:45
791.
Ничего не бывает случайно (на стихи Марии Ватутиной) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 2 / опубл. 05.04.2015 в 11:44
792.
Певучий зов (на стихи Андрея Добрынина) – Авторская песня / опубл. 04.04.2015 в 12:48
793.
Детство, детство (на стихи Марии Ватутиной) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 1 / опубл. 02.04.2015 в 13:10
794.
Зимний вечер (на стихи Александра Долина) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 2 / опубл. 30.03.2015 в 13:58
795.
Простить (на стихи Андрея Добрынина) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 30.03.2015 в 13:58
796.
Я наблюдаю из окна (на стихи Андрея Добрынина) – Авторская песня / рейтинг 40 / отзывов 2 / опубл. 30.03.2015 в 13:58
797.
Лёха Третьяков (на стихи Игоря Пикулина) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 30.03.2015 в 13:58
798.
Кем создан мир? (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 2 / опубл. 25.03.2015 в 10:07
799.
Небо на крыше (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 24.03.2015 в 17:15
800.
Мне приснился куст сирени (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 24.03.2015 в 09:12
801.
Маленький волшебник (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 5 / отзывов 2 / опубл. 23.03.2015 в 08:53
802.
Когда шофёр откинет верх (на стихи Андрея Добрынина) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 1 / опубл. 22.03.2015 в 17:12
803.
Чародей (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 16 / отзывов 2 / опубл. 21.03.2015 в 13:29
804.
Капель росы на паутинке (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 4 / опубл. 21.03.2015 в 00:04
805.
Лёшенька, Лёшенька... (на стихи Агнии Барто) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 2 / опубл. 20.03.2015 в 13:04
806.
Когда темно (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 18 / отзывов 2 / опубл. 19.03.2015 в 15:05
807.
Когда пошаливает печень (на стихи Андрея Добрынина) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 1 / опубл. 15.03.2015 в 17:15
808.
Бутырка (на стихи Бориса Вольфсона) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 1 / опубл. 10.03.2015 в 19:06
809.
Женщина скупая (на стихи Андрея Добрынина) – Авторская песня / рейтинг 15 / отзывов 3 / опубл. 07.03.2015 в 16:04
810.
Недобрый человек (на стихи Андрея Добрынина) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 2 / опубл. 07.03.2015 в 08:25
811.
Кошка вяло бредет по паркету (на стихи Андрея Добрынина) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 1 / опубл. 06.03.2015 в 21:57
812.
Холодный парк (на стихи Андрея Добрынина) – Авторская песня / опубл. 06.03.2015 в 19:01
813.
Старуха (на стихи Андрея Добрынина) – Авторская песня / опубл. 06.03.2015 в 14:39
814.
Осень на двоих (на стихи Андрея Добрынина) – Авторская песня / рейтинг 27 / отзывов 5 / опубл. 06.03.2015 в 09:43
815.
Веселье новогоднее (кавер) – Авторская песня / опубл. 02.03.2015 в 16:59
816.
Выйду ночью в поле с конем – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 1 / опубл. 25.02.2015 в 16:38
817.
По тревоге... – Авторская песня / рейтинг 52 / отзывов 4 / опубл. 15.02.2015 в 20:32
818.
Спать пора (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 16 / отзывов 2 / опубл. 13.02.2015 в 22:19
819.
Предназначение (на стихи Льва Фадеева) – Авторская песня / рейтинг 41 / отзывов 3 / опубл. 11.02.2015 в 07:48
820.
Письмо (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 10.02.2015 в 19:01
821.
Письмо для Осени (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 4 / опубл. 09.02.2015 в 21:22
822.
Ветер-сладкоежка (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 24 / отзывов 5 / опубл. 06.02.2015 в 18:28
823.
Снятой комнаты квадрат (на стихи Сергея Матвеенко) – Авторская песня / рейтинг 5 / отзывов 3 / опубл. 06.02.2015 в 01:34
824.
Воробушек (на стихи Саши Кириллова) – Авторская песня / рейтинг 5 / отзывов 1 / опубл. 05.02.2015 в 16:51
825.
Смотрины лета (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / опубл. 05.02.2015 в 07:32
826.
Город за ночным окном (на стихи Льва Фадеева) – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 2 / опубл. 04.02.2015 в 20:35
827.
Прекрасный мир (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 3 / опубл. 04.02.2015 в 15:50
828.
Времени вода (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 13 / отзывов 3 / опубл. 02.02.2015 в 18:10
829.
Это будет завтра (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 16 / отзывов 2 / опубл. 01.02.2015 в 15:11
830.
Аромат потерянного рая (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 26.01.2015 в 15:57
831.
Крепчал морозец за окном (на стихи Артура Ермилова) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 17.01.2015 в 14:58
832.
Манное облако (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 2 / опубл. 16.01.2015 в 22:32
833.
Снежные цветы (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 16.01.2015 в 18:13
834.
Бабочка во мне (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 16 / отзывов 3 / опубл. 14.01.2015 в 18:37
835.
О, Эрмитаж... (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 5 / отзывов 3 / опубл. 14.01.2015 в 03:03
836.
Зимней ночью (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 15 / отзывов 4 / опубл. 11.01.2015 в 03:56
837.
Зимний лес околдован (на стихи Ларисы Мерзляковой) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 09.01.2015 в 05:42
838.
Шаг до встречи (на стихи Ульяны Мезниковой) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 4 / опубл. 07.01.2015 в 17:19
839.
Год козы (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 20 / отзывов 5 / опубл. 06.01.2015 в 13:30
840.
Жили-были два ботинка (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 2 / опубл. 05.01.2015 в 15:07
841.
Каждый год – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 2 / опубл. 31.12.2014 в 15:13
842.
Новое движенье колеса (на стихи Марины Бойковой) – Авторская песня / рейтинг 18 / отзывов 3 / опубл. 23.12.2014 в 12:27
843.
Новый год тик-так (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 36 / отзывов 2 / опубл. 22.12.2014 в 20:44
844.
Поверить на слово (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 36 / отзывов 3 / опубл. 22.12.2014 в 17:53
845.
Дождики (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 04.12.2014 в 17:16
846.
Даёт последний бой зима (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 03.12.2014 в 19:41
847.
Уходи, не держу (на стихи Варвары Божедай) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 03.12.2014 в 14:24
848.
Лунные сказки (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 01.12.2014 в 18:48
849.
Любавушка (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 13 / отзывов 3 / опубл. 29.11.2014 в 04:02
850.
Баловни судьбы (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 37 / отзывов 4 / опубл. 27.11.2014 в 14:04
851.
Ночь спустилась (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 54 / отзывов 5 / опубл. 19.11.2014 в 13:44
852.
Что лежит на дне морском? (на стихи ВераНиКи) – Авторская песня / рейтинг 46 / отзывов 3 / опубл. 18.11.2014 в 14:55
853.
Хижина тёти Томы (на стихи Михаила Сипера) – Авторская песня / рейтинг 17 / отзывов 3 / опубл. 14.11.2014 в 10:58
854.
Весеннее дождливое (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 13 / отзывов 5 / опубл. 12.11.2014 в 11:55
855.
Фонарики (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 15 / отзывов 5 / опубл. 11.11.2014 в 19:46
856.
Парное молоко (на стихи Юрия Печёрного) – Авторская песня / рейтинг 27 / отзывов 8 / опубл. 10.11.2014 в 10:16
857.
Родник (на стихи Дины Панасенковой) – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 5 / опубл. 09.11.2014 в 13:50
858.
Время (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 4 / опубл. 08.11.2014 в 11:09
859.
Удивительный мотив (на стихи Максима Ольшаникова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 2 / опубл. 07.11.2014 в 16:23
860.
Хатико (на стихи Юрия Печёрного) – Авторская песня / рейтинг 25 / отзывов 4 / опубл. 06.11.2014 в 22:12
861.
Тропы (на стихи Игоря Пикулина) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 06.11.2014 в 12:41
862.
Платье (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 13 / отзывов 4 / опубл. 04.11.2014 в 11:15
863.
Простой вопрос (на стихи Юрия Печёрного) – Авторская песня / рейтинг 16 / отзывов 2 / опубл. 03.11.2014 в 15:52
864.
Закатилось солнышко (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 12 / отзывов 3 / опубл. 03.11.2014 в 12:07
865.
Твои романы (на стихи Ольги Романовой) – Авторская песня / рейтинг 12 / отзывов 3 / опубл. 02.11.2014 в 08:58
866.
20 лет (на стихи Ирины Силиной) – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 2 / опубл. 01.11.2014 в 13:58
867.
Грозовой дракон (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 3 / опубл. 24.10.2014 в 00:25
868.
Дни (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 2 / опубл. 23.10.2014 в 21:57
869.
Облако любви (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 23.10.2014 в 13:46
870.
Детские вопросы (на стихи Юрия Печёрного) – Авторская песня / рейтинг 5 / отзывов 3 / опубл. 23.10.2014 в 10:55
871.
Бродит август по лесам – Авторская песня / рейтинг 5 / отзывов 3 / опубл. 21.10.2014 в 15:20
872.
Синий василёк (на стихи Юрия Печёрного) – Авторская песня / рейтинг 41 / отзывов 2 / опубл. 21.10.2014 в 03:14
873.
Петербуржская княжна – Авторская песня / рейтинг 79 / отзывов 8 / опубл. 20.10.2014 в 07:45
874.
Предчувствие любви! (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 3 / опубл. 16.10.2014 в 14:56
875.
Февралю всё прощаю (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 38 / отзывов 5 / опубл. 14.10.2014 в 14:13
876.
Желание ( на стихи Юрия Печёрного) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 2 / опубл. 14.10.2014 в 04:31
877.
Немое кино (на стихи Юрия Печёрного) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 3 / опубл. 13.10.2014 в 11:34
878.
Позднее признание (на стихи Юрия Печёрного) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 1 / опубл. 12.10.2014 в 22:35
879.
Понаехали (на стихи Юрия Печёрного) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 2 / опубл. 12.10.2014 в 17:53
880.
Настенька (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 11.10.2014 в 18:37
881.
Рулетка ( на стихи Юрия Печёрного) – Авторская песня / рейтинг 13 / отзывов 3 / опубл. 10.10.2014 в 19:51
882.
Не ищи меня (на стихи Юрия Печёрного) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 1 / опубл. 10.10.2014 в 14:41
883.
Тихая погода ( на стихи Михаила Сипера) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 4 / опубл. 09.10.2014 в 23:34
884.
Дорога в небо (на стихи Юрия Печёрного) – Авторская песня / рейтинг 38 / отзывов 2 / опубл. 09.10.2014 в 19:14
885.
Ленинград (на стихи Юрия Печёрного) – Авторская песня / рейтинг 43 / отзывов 2 / опубл. 07.10.2014 в 21:33
886.
Наказанье (на стихи Юрия Печёрного) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 07.10.2014 в 13:23
887.
Цыгане – Авторская песня / рейтинг 44 / отзывов 4 / опубл. 06.10.2014 в 22:18
888.
Воскресное утро (на стихи Юрия Печёрного) – Авторская песня / рейтинг 18 / отзывов 2 / опубл. 06.10.2014 в 17:41
889.
Городской мотив (на стихи Юрия Печёрного) – Авторская песня / рейтинг 55 / отзывов 3 / опубл. 06.10.2014 в 13:50
890.
Свингеры (на стихи Юрия Печёрного) – Авторская песня / рейтинг 36 / отзывов 1 / опубл. 04.10.2014 в 17:12
891.
Король гламура (на стихи Юрия Печёрного) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 2 / опубл. 03.10.2014 в 15:34
892.
Главные слова ( на стихи Татьяны Тархановой) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 3 / опубл. 02.10.2014 в 02:42
893.
Бабье лето (на стихи Игоря Пикулина) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 01.10.2014 в 10:49
894.
Траектория дня (на стихи Дмитрия Бака) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 30.09.2014 в 13:23
895.
В деревцах терновых (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 17.09.2014 в 00:27
896.
Зимние сны (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 15.09.2014 в 03:51
897.
Я пришла из школы (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 05.09.2014 в 14:40
898.
Вечернее (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 28 / отзывов 5 / опубл. 03.09.2014 в 16:51
899.
Скоро, скоро Новый год! – Авторская песня / рейтинг 24 / отзывов 5 / опубл. 02.09.2014 в 16:00
900.
Гром гремит издалека (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 22.08.2014 в 19:16
901.
К Насте Дед Мороз пришёл! (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 2 / опубл. 21.08.2014 в 13:40
902.
Полюбила Лену лень (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 46 / отзывов 2 / опубл. 15.08.2014 в 09:30
903.
Рисуют мальчики войну (на стихи Андрея Богословского) – Авторская песня / рейтинг 64 / отзывов 5 / опубл. 08.08.2014 в 10:30
904.
Гиппопотам (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 59 / отзывов 6 / опубл. 06.08.2014 в 13:17
905.
Квакша (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 4 / опубл. 05.08.2014 в 13:00
906.
Осень падает на землю (на стихи Игоря Пикулина) – Авторская песня / рейтинг 52 / отзывов 5 / опубл. 17.07.2014 в 09:16
907.
Бедный Ваня "Вурдалак" (на стихи А.С. Пушкина) – Авторская песня / рейтинг 48 / отзывов 5 / опубл. 16.07.2014 в 09:27
908.
Продавец осени ( на стихи Игоря Пикулина ) – Авторская песня / рейтинг 44 / отзывов 2 / опубл. 14.07.2014 в 19:53
909.
Красное Сельцо (на стихи Игоря Пикулина) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 1 / опубл. 13.07.2014 в 11:12
910.
Я стать хочу пушинкой тополиной (на стихи Дины Немировской) – Авторская песня / рейтинг 49 / отзывов 4 / опубл. 29.06.2014 в 22:01
911.
Слёзы (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 3 / опубл. 31.05.2014 в 09:46
912.
Сильнее тьмы (на стихи Лоры Тасси) – Авторская песня / рейтинг 26 / отзывов 4 / опубл. 31.05.2014 в 08:04
913.
Дивный снег (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 2 / опубл. 22.05.2014 в 09:48
914.
Эолова арфа (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 13 / отзывов 2 / опубл. 21.05.2014 в 09:55
915.
Цветы... (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 19 / отзывов 4 / опубл. 20.05.2014 в 22:39
916.
К своему полю (на стихи Льва Фадеева) – Авторская песня / рейтинг 41 / отзывов 7 / опубл. 20.05.2014 в 16:23
917.
От скуки ешь, от горя пьёшь... ( на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 19 / отзывов 3 / опубл. 18.05.2014 в 22:53
918.
Из Москвы (на стихи Льва Фадеева) – Авторская песня / рейтинг 18 / отзывов 4 / опубл. 18.05.2014 в 10:45
919.
Ночь на блюде (на стихи Льва Фадеева) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 4 / опубл. 16.05.2014 в 16:18
920.
На берегу моей реки (на стихи Сергея Курдюкова) – Авторская песня / рейтинг 22 / отзывов 5 / опубл. 29.04.2014 в 22:12
921.
Назови меня своей любимой – Авторская песня / рейтинг 23 / отзывов 4 / опубл. 27.04.2014 в 09:34
922.
Самбо (на стихи Валентина Кравченко) – Авторская песня / рейтинг 46 / отзывов 4 / опубл. 26.04.2014 в 17:16
923.
Остров (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 23 / отзывов 10 / опубл. 25.04.2014 в 21:06
924.
На белой полосе (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 18 / отзывов 5 / опубл. 24.04.2014 в 13:51
925.
Мы выпили вино весны (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 21.04.2014 в 18:14
926.
Котёнок (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 4 / опубл. 16.04.2014 в 14:14
927.
Аромат Любимой (на стихи Виктории Дашковой) – Авторская песня / рейтинг 20 / отзывов 4 / опубл. 12.04.2014 в 04:19
928.
Падал снег (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 12 / отзывов 3 / опубл. 08.04.2014 в 22:28
929.
Летали облака (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 5 / опубл. 07.04.2014 в 18:41
930.
Полбокала шампанского (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 6 / отзывов 2 / опубл. 06.04.2014 в 15:34
931.
Ах, как красиво... (на стихи Владлены Денисовой) – Авторская песня / рейтинг 12 / отзывов 4 / опубл. 05.04.2014 в 15:08
932.
Чёрно-белое (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 17 / отзывов 4 / опубл. 05.04.2014 в 00:30
933.
Бумажный кораблик – Авторская песня / рейтинг 36 / отзывов 2 / опубл. 25.03.2014 в 16:26
934.
Рябина (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 54 / отзывов 6 / опубл. 25.03.2014 в 03:38
935.
Тебе и мне (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 22 / отзывов 5 / опубл. 23.03.2014 в 21:15
936.
Я знаю (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 47 / отзывов 5 / опубл. 22.03.2014 в 15:34
937.
Кот (на стихи Джея Коноплянска) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 1 / опубл. 22.03.2014 в 02:27
938.
Вино из одуванчиков (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 5 / отзывов 2 / опубл. 21.03.2014 в 22:14
939.
Леда (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 5 / отзывов 3 / опубл. 20.03.2014 в 15:25
940.
Ленинградские мосты – Авторская песня / рейтинг 208 / отзывов 6 / опубл. 18.03.2014 в 15:36
941.
Воздух прозрачен, чист и хрустален... – Авторская песня / рейтинг 26 / отзывов 6 / опубл. 11.03.2014 в 21:15
942.
Весенний этюд (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 13 / отзывов 3 / опубл. 11.03.2014 в 14:47
943.
Соловей и роза (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 06.03.2014 в 18:21
944.
Один мужик чихнул в маршрутке ( на стихи Гарри Польского) – Авторская песня / рейтинг 6 / отзывов 3 / опубл. 02.03.2014 в 03:43
945.
Опять зима (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 13 / отзывов 5 / опубл. 01.03.2014 в 21:53
946.
На языке цветов (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 37 / отзывов 2 / опубл. 28.02.2014 в 12:14
947.
Комочки хрупкого безе ( на стихи Ирины Кудряевой) – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 3 / опубл. 25.02.2014 в 15:40
948.
Мечта ( на стихи Татьяны Дюльгер) – Авторская песня / рейтинг 44 / отзывов 3 / опубл. 12.02.2014 в 14:01
949.
На поляне заповедной (Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 2 / опубл. 11.02.2014 в 14:02
950.
Грустинка (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 214 / отзывов 7 / опубл. 06.02.2014 в 12:44
951.
Скоро Рождество! (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 13 / отзывов 4 / опубл. 04.02.2014 в 13:39
952.
Восьмиклассница (песня группы "Кино" в моём исполнении) – Авторская песня / рейтинг 34 / отзывов 2 / опубл. 03.02.2014 в 19:50
953.
Дарите женщинам цветы (на стихи Сергея Золотова) – Авторская песня / рейтинг 69 / отзывов 8 / опубл. 26.01.2014 в 17:19
954.
На Лебедином озере туман... (на стихи Бориса Свердлова) – Авторская песня / рейтинг 245 / отзывов 7 / опубл. 24.01.2014 в 11:41
955.
Ощущение свободы (на стихи Татьяны Дюльгер) – Авторская песня / рейтинг 20 / отзывов 4 / опубл. 22.12.2013 в 15:51
956.
Букет фиалок (на стихи Татьяны Дюльгер) – Авторская песня / рейтинг 66 / отзывов 8 / опубл. 21.12.2013 в 14:32
957.
С кем поссорилась гроза? (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 12 / отзывов 2 / опубл. 19.11.2013 в 10:19
958.
Едем в лагерь! (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 3 / опубл. 18.11.2013 в 19:52
959.
Мой Ангел! (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 3 / опубл. 17.11.2013 в 21:18
960.
Раз снежинка, два снежинка... (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 50 / отзывов 5 / опубл. 10.11.2013 в 21:13
961.
Спасибо, Ангел! (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 60 / отзывов 7 / опубл. 05.11.2013 в 13:52
962.
Дождь (на стихи Татьяны Снежиной) – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 5 / опубл. 29.09.2013 в 12:05
963.
Ветер-ветер (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 44 / отзывов 5 / опубл. 26.04.2013 в 08:45
964.
Кошка (на стихи Нины Шумской) – Авторская песня / рейтинг 42 / отзывов 4 / опубл. 26.04.2013 в 02:10
965.
Май (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 2 / опубл. 18.04.2013 в 13:37
966.
Осенний Сад (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 3 / опубл. 10.04.2013 в 15:39
967.
Лунные сны (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 10.04.2013 в 04:42
968.
Мотылёк (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 22.03.2013 в 17:58
969.
Зеркало (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 42 / отзывов 3 / опубл. 18.03.2013 в 23:38
970.
Как трудно ждать (на стихи Татьяны Сенченковой) – Авторская песня / рейтинг 77 / отзывов 5 / опубл. 17.03.2013 в 10:02
971.
Светлана (на стихи Сергея Михалкова) – Авторская песня / рейтинг 81 / отзывов 3 / опубл. 16.03.2013 в 21:38
972.
У птицы два крыла (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 42 / отзывов 3 / опубл. 13.03.2013 в 17:57
973.
Банальность (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 49 / отзывов 4 / опубл. 13.03.2013 в 14:15
974.
Постигая слова (на стихи Виктории Иноземцевой) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 12.03.2013 в 19:20
975.
8 Марта (автор слов - ?) – Авторская песня / рейтинг 47 / отзывов 3 / опубл. 08.03.2013 в 17:11
976.
Завещание Гинзбурга – Авторская песня / рейтинг 33 / отзывов 1 / опубл. 08.03.2013 в 06:27
977.
Любовный эликсир (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 36 / отзывов 2 / опубл. 06.03.2013 в 21:05
978.
А есть ли Гамлеты? (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 39 / отзывов 1 / опубл. 06.03.2013 в 02:16
979.
Мой Ангел (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 2 / опубл. 05.03.2013 в 13:32
980.
Снегопад (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 44 / отзывов 4 / опубл. 05.03.2013 в 09:16
981.
Что чувствует птица? (на стихи - Иг Финн) – Авторская песня / рейтинг 192 / отзывов 3 / опубл. 04.03.2013 в 18:08
982.
Рождение Венеры ( на стихи Элины Данилиной) – Авторская песня / рейтинг 34 / отзывов 1 / опубл. 27.02.2013 в 13:48
983.
Стрекоза (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 36 / отзывов 2 / опубл. 27.02.2013 в 10:53
984.
Тень (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 42 / отзывов 3 / опубл. 27.02.2013 в 00:39
985.
Весна прошла (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 53 / отзывов 3 / опубл. 26.02.2013 в 14:15
986.
Город радиальный – Авторская песня / рейтинг 35 / отзывов 2 / опубл. 19.02.2013 в 19:11
987.
Была минута между нами – Авторская песня / рейтинг 34 / отзывов 1 / опубл. 19.02.2013 в 09:59
988.
Сказка Ветра (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 36 / отзывов 2 / опубл. 14.02.2013 в 13:56
989.
Расплескалась синева – Авторская песня / рейтинг 47 / отзывов 3 / опубл. 13.02.2013 в 20:29
990.
Февраль (на стихи Бориса Пастернака) – Авторская песня / рейтинг 45 / отзывов 5 / опубл. 09.02.2013 в 07:12
991.
Зимняя сказка (на стихи Татьяны Сенченковой) – Авторская песня / рейтинг 46 / отзывов 2 / опубл. 08.02.2013 в 05:43
992.
Шумят февральские ветра (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 39 / отзывов 2 / опубл. 07.02.2013 в 01:39
993.
Девушка во снеговом халате (на стихи Кристины Субботко) – Авторская песня / рейтинг 41 / отзывов 3 / опубл. 23.01.2013 в 17:27
994.
Сахарный человечек (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 41 / отзывов 2 / опубл. 18.01.2013 в 05:24
995.
Я поставлю свечу (на стихи Олеси Атлановой) – Авторская песня / рейтинг 74 / отзывов 2 / опубл. 11.01.2013 в 05:05
996.
В мире маленьких женщин (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 46 / отзывов 2 / опубл. 04.01.2013 в 17:17
997.
Тоненький звон (на стихи Андрея Добрынина) – Авторская песня / опубл. 20.12.2012 в 16:26
998.
Песня шута (на стихи Ирины Зуенковой) – Авторская песня / рейтинг 41 / отзывов 3 / опубл. 15.12.2012 в 13:24
999.
Скорость (на стихи Марины Назаровой) – Авторская песня / рейтинг 39 / отзывов 1 / опубл. 06.12.2012 в 20:44
1000.
Бродяга (на стихи Роберта Стивенсона) – Авторская песня / рейтинг 45 / отзывов 4 / опубл. 03.12.2012 в 15:24
1001.
Нарисую ночь (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 40 / отзывов 4 / опубл. 26.11.2012 в 14:46
1002.
Полночь. Я глаза закрою... (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 6 / отзывов 4 / опубл. 25.11.2012 в 16:15
1003.
Резануло с посвистом (песня - Д.Келов, Е.Грицюк, В.Сергеев) – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 3 / опубл. 23.11.2012 в 15:31
1004.
Манная каша (на стихи Николая Панина) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 21.11.2012 в 07:04
1005.
Время сирени (на стихи Лилии Бабаяровой) – Авторская песня / рейтинг 34 / отзывов 1 / опубл. 20.11.2012 в 21:26
1006.
Умный Тузик (на стихи Натальи Медведевой) – Авторская песня / рейтинг 41 / отзывов 2 / опубл. 11.11.2012 в 01:08
1007.
Имя твоё (на стихи Анастасии Белокаменской) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 07.11.2012 в 17:02
1008.
Когда меня отправят под арест (на стихи У. Шекспира) – Авторская песня / рейтинг 36 / отзывов 3 / опубл. 02.11.2012 в 14:45
1009.
Когда порвать ты вздумаешь со мной (на стихи Анд. Добрынина) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 2 / опубл. 23.10.2012 в 12:29
1010.
Любовь лишь слова (на стихи Вячеслава Чиркова) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 1 / опубл. 19.10.2012 в 22:41
1011.
Иллюзия (на стихи Льва Фадеева) – Авторская песня / рейтинг 295 / отзывов 8 / опубл. 08.10.2012 в 16:53
1012.
Месяц в ветвях заблудился (на стихи Елены Семёновой) – Авторская песня / рейтинг 86 / отзывов 5 / опубл. 08.10.2012 в 09:10
1013.
Водица-водица, дай любви напиться... (на стихи Ярлунг) – Авторская песня / опубл. 07.10.2012 в 09:48
1014.
Ночная элегия (на стихи Олеси Атлановой) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 3 / опубл. 06.10.2012 в 20:11
1015.
Вы мне нужны! (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 52 / отзывов 4 / опубл. 06.10.2012 в 00:17
1016.
Я - Осень, девочка подросток (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 17 / отзывов 4 / опубл. 04.10.2012 в 17:16
1017.
Искать тебя (на стихи Сони Пащевской) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 1 / опубл. 03.10.2012 в 17:53
1018.
Мегачастушки – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 19.09.2012 в 15:17
1019.
Ива серебристая (на стихи Елены Куреллы) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 16.09.2012 в 19:48
1020.
Я был убит на той войне... (на стихи Юджина Папуши) – Авторская песня / опубл. 13.09.2012 в 02:39
1021.
Подарю рисунок маме! (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 3 / опубл. 07.09.2012 в 22:50
1022.
Алеся (И.Лученок - А.Кулешов). – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 04.09.2012 в 02:26
1023.
Над окошком месяц (на стихи Сергея Есенина) – Авторская песня / рейтинг 18 / отзывов 3 / опубл. 03.09.2012 в 12:57
1024.
Ну как же не любить тебя, Париж... (на стихи Нади Ульбль) – Авторская песня / рейтинг 5 / отзывов 3 / опубл. 02.09.2012 в 14:34
1025.
Лист (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 25.08.2012 в 13:46
1026.
Облако (на стихи Людмилы Клёновой) – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 3 / опубл. 22.08.2012 в 15:39
1027.
Коричневая пуговка (на стихи Евгения Долматовского) – Авторская песня / рейтинг 16 / отзывов 4 / опубл. 16.08.2012 в 01:46
1028.
По краю (на стихи Марины Кабановой) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 26.07.2012 в 00:01
1029.
Однажды (на стихи Юрия Трущелёва) – Авторская песня / рейтинг 35 / отзывов 2 / опубл. 23.07.2012 в 23:32
1030.
Ой, печаль семиструнная (на стихи Аллы Войнаровской) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 14.07.2012 в 20:55
1031.
Поэты (на стихи Людмилы Клёновой) – Авторская песня / рейтинг 210 / отзывов 7 / опубл. 23.05.2012 в 13:37
1032.
Болтунья (на стихи Агнии Барто) – Авторская песня / рейтинг 75 / отзывов 4 / опубл. 27.04.2012 в 03:09
1033.
Женщина Дева (на стихи Олеси Атлановой) – Авторская песня / рейтинг 16 / отзывов 3 / опубл. 26.04.2012 в 00:03
1034.
Видно так заведено навеки... (стихи С .Есенин, муз. В. Пак) – Авторская песня / рейтинг 74 / отзывов 3 / опубл. 24.04.2012 в 18:20
1035.
Моя Русь (стихи Б.Чичибабина, музыка Валерия Пака) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 24.04.2012 в 14:22
1036.
Что в имени тебе моем? (стихи А,С, Пушкина, музыка В. Пака) – Авторская песня / рейтинг 42 / отзывов 3 / опубл. 29.03.2012 в 20:05
1037.
Песенка актёров (ст.Н.Матвеева, муз В.Пак) – Авторская песня / рейтинг 13 / отзывов 5 / опубл. 12.10.2010 в 06:23
1038.
Здравствуй, здравствуй, я вернулся! (песня Юрия Визбора) – Авторская песня / рейтинг 95 / отзывов 3 / опубл. 21.04.2012 в 16:08
1039.
Мне твердят (песня Юрия Визбора) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 4 / опубл. 23.04.2012 в 16:45
1040.
Забава-2 (на стихи Ирины Якушкиной Якиры) – Авторская песня / опубл. 22.04.2012 в 19:09
1041.
Плакала девчонка (песня Александра Дольского) – Авторская песня / опубл. 03.04.2012 в 16:04
1042.
Алёнушка (песня Александра Дольского) – Авторская песня / рейтинг 37 / отзывов 5 / опубл. 23.03.2012 в 02:07
1043.
Ночной гость (песня Александра Дольского) – Авторская песня / рейтинг 32 / отзывов 1 / опубл. 13.03.2012 в 08:50
1044.
Кавер-сборник - С любовью к Александру Дольскому – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 5 / опубл. 15.03.2012 в 20:29
1045.
Французский велосипед (песня А. Дольского, А. Фёдорова) – Авторская песня / рейтинг 30 / опубл. 13.03.2012 в 06:09
1046.
Двадцатый век (песня Александра Дольского) – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 2 / опубл. 12.03.2012 в 21:33
1047.
Весна в седьмом классе – Авторская песня / рейтинг 30 / опубл. 10.04.2012 в 05:11
1048.
Москва заплакана дождем (на стихи Татьяны Снежиной) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 2 / опубл. 02.04.2012 в 16:34
1049.
Вот так в рубашке голубой... (на стихи Елены Куреллы) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 29.03.2012 в 22:36
1050.
Приезжай - я тебе покажу... (на стихи Елены Куреллы) – Авторская песня / рейтинг 30 / опубл. 29.03.2012 в 00:30
1051.
Бабушкины годы (на стихи Доры Хайкиной) – Авторская песня / рейтинг 73 / отзывов 3 / опубл. 28.03.2012 в 00:21
1052.
Старый садовник (на стихи Максима Лантушенко) – Авторская песня / рейтинг 66 / отзывов 3 / опубл. 26.03.2012 в 15:58
1053.
Совесть (на стихи Андрея Врублёвского) – Авторская песня / рейтинг 31 / отзывов 1 / опубл. 23.03.2012 в 18:01
1054.
Ожидание. Акварель (на стихи Елены Куреллы) – Авторская песня / рейтинг 43 / отзывов 4 / опубл. 21.03.2012 в 06:50
1055.
Запретный круг (на стихи Аллы Войнаровский) – Авторская песня / рейтинг 30 / опубл. 21.03.2012 в 00:20
1056.
Солнечный привет (на стихи Елены Куреллы) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 20.03.2012 в 15:44
1057.
Мелкие безобразия (на стихи Елены Бородиной) – Авторская песня / рейтинг 37 / отзывов 1 / опубл. 20.03.2012 в 00:33
1058.
Огонь (на стихи Николая Гумилёва) – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 2 / опубл. 19.03.2012 в 00:30
1059.
Город (на стихи Вечного Сияния Чистого Разума) – Авторская песня / опубл. 18.03.2012 в 20:29
1060.
Было время (песня "Любэ") – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 2 / опубл. 16.03.2012 в 23:50
1061.
Не спится (на стихи Лилии Куклиной (моя мама)) – Авторская песня / рейтинг 20 / отзывов 4 / опубл. 15.03.2012 в 17:49
1062.
Я ухожу (на стихи Анжелы Шкицкой) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 08.03.2012 в 14:42
1063.
Я в храм пойду... (на стихи Валерии Ленюк) – Авторская песня / рейтинг 18 / отзывов 3 / опубл. 28.02.2012 в 16:39
1064.
Клеймо со сроком (на стихи Андрея Врублёвского) – Авторская песня / рейтинг 30 / опубл. 27.02.2012 в 13:16
1065.
Старый сад (на стихи Владимира Стречина) – Авторская песня / рейтинг 32 / отзывов 1 / опубл. 25.02.2012 в 20:05
1066.
Сердце (на стихи Дмитрия Кедрина) – Авторская песня / рейтинг 238 / отзывов 6 / опубл. 24.02.2012 в 18:18
1067.
А мне васильково (на стихи Светланы Смирновой) – Авторская песня / рейтинг 71 / отзывов 1 / опубл. 11.02.2012 в 21:38
1068.
Сжигаю мосты (песня Юрия Гарина) – Авторская песня / рейтинг 45 / отзывов 4 / опубл. 11.02.2012 в 20:00
1069.
Незаконченный романс (на стихи Елены Журавлевой Подольской) – Авторская песня / рейтинг 39 / отзывов 2 / опубл. 11.02.2012 в 13:37
1070.
Сашка (на стихи ТатьяныТархановой (Фетиньи) ) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 3 / опубл. 09.02.2012 в 21:40
1071.
Чубчик кучерявый (песня Вилли Токарева) – Авторская песня / рейтинг 30 / опубл. 03.02.2012 в 15:06
1072.
Шансон (песня Юрия Гарина) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 02.02.2012 в 13:05
1073.
Бег (на стихи Андрея Врублёвского) – Авторская песня / рейтинг 37 / отзывов 2 / опубл. 28.01.2012 в 08:49
1074.
Мечта влюбленного поэта (на стихи Георгия Зурабишвили) – Авторская песня / рейтинг 58 / отзывов 4 / опубл. 19.01.2012 в 13:28
1075.
Незабвенная певунья ( на стихи Льва Дементьева "Captain") – Авторская песня / рейтинг 79 / отзывов 4 / опубл. 17.01.2012 в 14:26
1076.
Гараж (на стихи Владимира Лебедева) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 12.01.2012 в 07:06
1077.
На 8 марта (на стихи Вадима Степанцова) – Авторская песня / рейтинг 32 / опубл. 09.01.2012 в 09:47
1078.
Заплутали мишки, заплутали... (на стихи Юрия Тишкина) – Авторская песня / рейтинг 26 / отзывов 4 / опубл. 07.01.2012 в 13:24
1079.
Свечи... (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 71 / отзывов 8 / опубл. 06.01.2012 в 23:47
1080.
Собачье сердце (на стихи Виктора Трунтова) – Авторская песня / рейтинг 74 / отзывов 5 / опубл. 05.01.2012 в 20:29
1081.
Ангел Сна (песня Андрея Мисина) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 30.12.2011 в 22:38
1082.
Шумел камыш (на стихи Игоря Пикулина) – Авторская песня / рейтинг 33 / отзывов 3 / опубл. 30.12.2011 в 16:42
1083.
Таракан (песня Андрея Медведева) – Авторская песня / рейтинг 63 / отзывов 1 / опубл. 30.12.2011 в 00:40
1084.
Возьму гитару... (на стихи Елены Журавлёвой Подольской) – Авторская песня / рейтинг 53 / отзывов 5 / опубл. 28.12.2011 в 22:26
1085.
Весенний романс (на стихи Юджина Папуши) – Авторская песня / рейтинг 71 / отзывов 3 / опубл. 27.12.2011 в 03:50
1086.
За окном Луна зевает (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 78 / отзывов 2 / опубл. 27.12.2011 в 01:04
1087.
Бабье лето (на стихи Анатолия Сухаржевского) – Авторская песня / рейтинг 67 / отзывов 3 / опубл. 25.12.2011 в 14:51
1088.
Сыну (на стихи Андрея Врублёвского) – Авторская песня / рейтинг 69 / отзывов 1 / опубл. 25.12.2011 в 02:24
1089.
У строгой иконы... (на стихи Людмилы Клёновой) – Авторская песня / рейтинг 90 / отзывов 7 / опубл. 24.12.2011 в 16:12
1090.
Мы книгочеи (на стихи Юрия Семёнова) – Авторская песня / рейтинг 62 / опубл. 24.12.2011 в 00:22
1091.
Летний день (на стихи Бориса Пастернака) – Авторская песня / рейтинг 70 / отзывов 2 / опубл. 22.12.2011 в 18:34
1092.
Это пламя (на стихи Людмилы Клёновой) – Авторская песня / рейтинг 85 / отзывов 5 / опубл. 14.12.2011 в 21:39
1093.
Зима, а я тебя ждала! (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 72 / отзывов 2 / опубл. 12.12.2011 в 23:45
1094.
Декабрьское (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 74 / отзывов 4 / опубл. 09.12.2011 в 16:41
1095.
Комарик (песня Андрея Медведева) – Авторская песня / рейтинг 74 / отзывов 4 / опубл. 08.12.2011 в 13:19
1096.
Костя, с Днём рождения! (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 116 / отзывов 13 / опубл. 08.12.2011 в 03:10
1097.
Он говорил, что любит поезда (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 74 / отзывов 5 / опубл. 08.12.2011 в 01:54
1098.
Свекольная графиня (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 79 / отзывов 4 / опубл. 07.12.2011 в 23:57
1099.
Грустят за окнами дожди (стихи Елены Журавлёвой Подольской) – Авторская песня / рейтинг 52 / отзывов 5 / опубл. 07.12.2011 в 23:04
1100.
Дождь. Прощание (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 42 / отзывов 3 / опубл. 07.12.2011 в 21:23
1101.
В предчувствии зимы (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 69 / отзывов 1 / опубл. 05.12.2011 в 16:13
1102.
Не для меня (казачья песня) – Авторская песня / рейтинг 78 / отзывов 4 / опубл. 04.12.2011 в 17:47
1103.
Андрею Медведеву (музыка А.Медведева) – Авторская песня / рейтинг 32 / опубл. 04.12.2011 в 10:07
1104.
Клози-де-Лила (на стихи Артура Ермилова) – Авторская песня / рейтинг 71 / отзывов 2 / опубл. 03.12.2011 в 16:17
1105.
Поезда (песня Андрея Медведева) – Авторская песня / рейтинг 32 / опубл. 03.12.2011 в 14:14
1106.
Небо и лёд (песня Андрея Медведева) – Авторская песня / рейтинг 66 / отзывов 2 / опубл. 01.12.2011 в 23:57
1107.
Две зимы два лета (армейская песня) – Авторская песня / рейтинг 64 / отзывов 1 / опубл. 01.12.2011 в 14:14
1108.
Тоска (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 72 / отзывов 3 / опубл. 01.12.2011 в 08:06
1109.
Белая берёза (на стихи Владимира Трепетцова) – Авторская песня / рейтинг 65 / отзывов 2 / опубл. 23.11.2011 в 20:06
1110.
Далеко на небе (колыбельная на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 94 / отзывов 5 / опубл. 23.11.2011 в 03:41
1111.
Открой окно в вечернюю зарю (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 57 / отзывов 5 / опубл. 23.11.2011 в 02:13
1112.
Январский снег (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 54 / отзывов 4 / опубл. 22.11.2011 в 23:46
1113.
Мой Питер (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 84 / отзывов 4 / опубл. 22.11.2011 в 19:35
1114.
Горгаз ( песня Т.Кибирова, Д.Альтмана) – Авторская песня / рейтинг 76 / отзывов 4 / опубл. 21.11.2011 в 21:17
1115.
Костерок мы разжигали (на стихи Николая Стаха) – Авторская песня / рейтинг 122 / отзывов 4 / опубл. 21.11.2011 в 17:42
1116.
Маленький принц ( сл. Н.Добронравова, муз.М.Таривердиева) – Авторская песня / рейтинг 73 / отзывов 4 / опубл. 21.11.2011 в 14:16
1117.
Мне осталась одна забава (на стихи Сергея Есенина) – Авторская песня / рейтинг 96 / отзывов 8 / опубл. 20.11.2011 в 03:33
1118.
Вот бы мне... (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 70 / отзывов 4 / опубл. 20.11.2011 в 02:32
1119.
Ностальгия (на стихи Андрея Врублёвского) – Авторская песня / рейтинг 76 / отзывов 4 / опубл. 19.11.2011 в 21:27
1120.
Глухая пора листопада (на стихи Бориса Пастернака) – Авторская песня / рейтинг 80 / отзывов 5 / опубл. 19.11.2011 в 19:19
1121.
Монолог Деда Мороза (на стихи Александра Быстрицкого) – Авторская песня / рейтинг 117 / отзывов 6 / опубл. 19.11.2011 в 16:33
1122.
Смена сезона (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 41 / отзывов 2 / опубл. 19.11.2011 в 13:24
1123.
Константин (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 76 / отзывов 3 / опубл. 18.11.2011 в 22:50
1124.
Раскуси-ка, бабушка, мне орешек (песня Марата Фахрутдинова ) – Авторская песня / рейтинг 84 / отзывов 4 / опубл. 18.11.2011 в 20:55
1125.
Звёзды. Росы (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 49 / отзывов 4 / опубл. 15.11.2011 в 19:54
1126.
Акация цветёт (на стихи Владимира Колмакова) – Авторская песня / рейтинг 81 / отзывов 9 / опубл. 15.11.2011 в 15:38
1127.
Вот моя деревня (на стихи Ивана Сурикова) – Авторская песня / рейтинг 38 / отзывов 2 / опубл. 15.11.2011 в 04:30
1128.
Первый снег (на стихи Ольги Назаренко) – Авторская песня / рейтинг 63 / отзывов 1 / опубл. 15.11.2011 в 01:20
1129.
Ты в награду поцелуешь (на стихи Николая Стаха) – Авторская песня / рейтинг 148 / отзывов 13 / опубл. 14.11.2011 в 22:41
1130.
Возвращение ( на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 50 / отзывов 5 / опубл. 14.11.2011 в 21:22
1131.
Дожди (на стихи Татьяны Корниенко) – Авторская песня / рейтинг 41 / отзывов 3 / опубл. 10.11.2011 в 22:38
1132.
Первый вой (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 69 / отзывов 1 / опубл. 10.11.2011 в 16:59
1133.
Монолог старого Ботинка (на стихи Евгения Смирнова) – Авторская песня / рейтинг 76 / отзывов 6 / опубл. 09.11.2011 в 23:33
1134.
Русский парень (песня - К.Брейтбург / С.Сашин) – Авторская песня / рейтинг 34 / отзывов 1 / опубл. 03.11.2011 в 12:34
1135.
Жду тебя (на стихи Жанны Улановой) – Авторская песня / рейтинг 65 / отзывов 3 / опубл. 02.11.2011 в 12:08
1136.
Волшебный горшочек (песня Анатолия Киреева) – Авторская песня / рейтинг 52 / отзывов 4 / опубл. 02.11.2011 в 01:32
1137.
Я рисую! (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 41 / отзывов 2 / опубл. 29.10.2011 в 22:23
1138.
Немножко (на стихи Ольги Назаренко) – Авторская песня / рейтинг 54 / отзывов 4 / опубл. 29.10.2011 в 17:11
1139.
Вечер у камина... (на стихи Елены Журавлёвой Подольской) – Авторская песня / рейтинг 43 / отзывов 3 / опубл. 29.10.2011 в 12:56
1140.
Разлука (на стихи Андрея Врублёвского) – Авторская песня / рейтинг 36 / отзывов 2 / опубл. 29.10.2011 в 10:29
1141.
Грустное предзимнее (на стихи Андрея Врублёвского) – Авторская песня / опубл. 29.10.2011 в 00:05
1142.
Вино балета (на стихи Януша Мати) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 28.10.2011 в 22:14
1143.
Дружба ( на стихи Льва Дементьева "Captain") – Авторская песня / рейтинг 34 / отзывов 2 / опубл. 26.10.2011 в 20:15
1144.
Танька-добрая душа ( на стихи Льва Дементьева "Captain") – Авторская песня / рейтинг 131 / отзывов 2 / опубл. 26.10.2011 в 11:54
1145.
Побег (на стихи Вячеслава Чиркова) – Авторская песня / рейтинг 33 / отзывов 1 / опубл. 25.10.2011 в 20:52
1146.
Старик-художник осень рисовал (на стихи Вячеслава Чиркова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 25.10.2011 в 09:40
1147.
Курортный романс (на стихи Елены Журавлёвой Подольской) – Авторская песня / рейтинг 46 / отзывов 3 / опубл. 24.10.2011 в 22:46
1148.
Утро (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 49 / отзывов 4 / опубл. 24.10.2011 в 21:30
1149.
У ног моих прилег туман (на стихи Марины Гербер) – Авторская песня / рейтинг 42 / отзывов 3 / опубл. 22.10.2011 в 22:15
1150.
Чёрная птица (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / опубл. 22.10.2011 в 15:45
1151.
Ты спишь (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 22.10.2011 в 06:57
1152.
Было, было лето (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / опубл. 21.10.2011 в 20:17
1153.
Летел кленовый (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 28 / отзывов 4 / опубл. 21.10.2011 в 06:48
1154.
Время осени (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 30 / опубл. 21.10.2011 в 05:57
1155.
У Модильяни кончилось вино ... (на стихи ЛенКи Воробей) – Авторская песня / рейтинг 15 / отзывов 3 / опубл. 17.10.2011 в 15:34
1156.
Я как снежинка таю (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 12 / отзывов 4 / опубл. 16.10.2011 в 15:08
1157.
Длинный осенний дождь... (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 50 / отзывов 6 / опубл. 13.10.2011 в 20:18
1158.
Родная душа (на стихи Евгения Дефаера) – Авторская песня / рейтинг 13 / отзывов 4 / опубл. 01.10.2011 в 19:44
1159.
Мужики (на стихи Лилии Миндубаевой) – Авторская песня / рейтинг 32 / отзывов 1 / опубл. 30.09.2011 в 21:24
1160.
Сумасшедшая любовь (на стихи Татьяны Кобахидзе) – Авторская песня / рейтинг 38 / отзывов 4 / опубл. 30.09.2011 в 16:07
1161.
Светлая моя печаль (на стихи Людмилы Клёновой) – Авторская песня / рейтинг 32 / отзывов 7 / опубл. 08.09.2011 в 18:30
1162.
Дороги туманов (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 6 / опубл. 10.08.2011 в 10:10
1163.
Связь (на стихи Светланы Ткачёвой) – Авторская песня / рейтинг 49 / отзывов 4 / опубл. 02.08.2011 в 09:50
1164.
Август (на стихи Виктора Трунтова) – Авторская песня / рейтинг 38 / отзывов 4 / опубл. 26.07.2011 в 10:34
1165.
Район (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 1 / опубл. 24.07.2011 в 19:18
1166.
Эго (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 2 / опубл. 24.07.2011 в 13:03
1167.
Я тебя отпускаю (на стихи Анастасии Ларецкой) – Авторская песня / рейтинг 111 / отзывов 3 / опубл. 23.07.2011 в 09:41
1168.
Что-то... (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 32 / опубл. 23.07.2011 в 08:33
1169.
Мой белый голубь (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 21.07.2011 в 09:27
1170.
Штрихи божественного стана (на стихи Георгия Зурабишвили) – Авторская песня / рейтинг 13 / отзывов 5 / опубл. 17.07.2011 в 18:21
1171.
Полночный романс (на стихи Анастасии Ларецкой) – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 3 / опубл. 16.07.2011 в 01:43
1172.
Сон (на стихи Майского) – Авторская песня / рейтинг 33 / отзывов 6 / опубл. 15.07.2011 в 21:26
1173.
Вольный ветер казацких степей (на стихи Татьяны Богаченко) – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 3 / опубл. 15.07.2011 в 20:21
1174.
Ода шинели (на стихи Юрия Мочалова) – Авторская песня / рейтинг 22 / отзывов 4 / опубл. 08.07.2011 в 03:06
1175.
В парке (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 37 / отзывов 4 / опубл. 24.06.2011 в 00:24
1176.
Я тихо звал тебя в ночи (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 36 / отзывов 3 / опубл. 21.06.2011 в 04:53
1177.
Монолог фамильной черепахи (на стихи Ноаны Кэц) – Авторская песня / рейтинг 36 / отзывов 4 / опубл. 18.06.2011 в 02:38
1178.
Нет панацеи от беды… (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 35 / отзывов 3 / опубл. 17.06.2011 в 23:26
1179.
Земляничная сказка... (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 42 / отзывов 3 / опубл. 13.06.2011 в 03:59
1180.
Любимые приходят сами (на стихи Галины Уваровой) – Авторская песня / рейтинг 30 / отзывов 7 / опубл. 11.06.2011 в 10:49
1181.
Не бывает протезов души! (на стихи ***AleX AmaTTi***) – Авторская песня / рейтинг 170 / отзывов 25 / опубл. 07.06.2011 в 17:25
1182.
Земле (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 35 / отзывов 3 / опубл. 31.05.2011 в 18:57
1183.
Свобода (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 34 / отзывов 1 / опубл. 30.05.2011 в 21:15
1184.
Юность (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 43 / отзывов 3 / опубл. 30.05.2011 в 13:17
1185.
Ночь (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 36 / отзывов 3 / опубл. 29.05.2011 в 21:48
1186.
Годен к походу я снова(на стихи Павла Иванова-Остославского) – Авторская песня / рейтинг 51 / отзывов 5 / опубл. 27.05.2011 в 19:08
1187.
Где будет весело с котом (на стихи Прасковьи Прядко) – Авторская песня / рейтинг 86 / отзывов 7 / опубл. 27.05.2011 в 17:09
1188.
Непонимание (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 44 / отзывов 5 / опубл. 27.05.2011 в 08:58
1189.
Принц (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 40 / отзывов 2 / опубл. 27.05.2011 в 07:46
1190.
Дорога, стынь... (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 41 / отзывов 2 / опубл. 26.05.2011 в 11:22
1191.
Моя мечта (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 42 / отзывов 3 / опубл. 26.05.2011 в 09:46
1192.
Отшумела, отгуляла... (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 46 / отзывов 2 / опубл. 25.05.2011 в 18:15
1193.
Место для меня (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 36 / отзывов 3 / опубл. 25.05.2011 в 12:54
1194.
Неоткрытое письмо (на стихи Ирины Полониной) – Авторская песня / рейтинг 56 / отзывов 6 / опубл. 18.05.2011 в 12:47
1195.
Сто тысяч вёрст (на стихи Татьяны Тархановой (Фетиньи) ) – Авторская песня / рейтинг 45 / отзывов 5 / опубл. 17.05.2011 в 21:15
1196.
Вышить сказку (на стихи Людмилы Клёновой) – Авторская песня / рейтинг 57 / отзывов 5 / опубл. 15.05.2011 в 09:07
1197.
Мой поклон Вам, сударыня... (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 50 / отзывов 4 / опубл. 11.05.2011 в 08:18
1198.
Весна, весна! (на стихи Наташи Осени) – Авторская песня / рейтинг 39 / отзывов 1 / опубл. 11.05.2011 в 07:25
1199.
Домой (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 49 / отзывов 4 / опубл. 09.05.2011 в 22:22
1200.
Мы перепутали шаги... (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 52 / отзывов 5 / опубл. 09.05.2011 в 19:22
1201.
Я ломаю себя (на стихи MakHelen(Елены) ) – Авторская песня / рейтинг 56 / отзывов 5 / опубл. 08.05.2011 в 05:19
1202.
Мгновение любви (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 33 / отзывов 1 / опубл. 06.05.2011 в 13:49
1203.
Заметает метель города (на стихи Сергея Панфёрова) – Авторская песня / рейтинг 32 / опубл. 06.05.2011 в 13:04
1204.
Белая река... (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 22 / отзывов 5 / опубл. 29.04.2011 в 20:49
1205.
Марий Эл (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 56 / отзывов 5 / опубл. 21.04.2011 в 00:31
1206.
Мне невозможно без тебя... (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 84 / отзывов 6 / опубл. 05.04.2011 в 00:29
1207.
Тошно (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 34 / отзывов 1 / опубл. 01.04.2011 в 17:32
1208.
Босоногая девочка-счастье (на стихи Артура Ермилова) – Авторская песня / рейтинг 41 / отзывов 2 / опубл. 01.04.2011 в 13:19
1209.
Шарманщик (на стихи Татьяны Тархановой) – Авторская песня / рейтинг 40 / отзывов 5 / опубл. 30.03.2011 в 19:13
1210.
Ах, какой же он красивый! (на стихи Татьяны Тархановой) – Авторская песня / рейтинг 95 / отзывов 8 / опубл. 30.03.2011 в 17:01
1211.
Пьяный романс (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 2 / опубл. 24.03.2011 в 14:28
1212.
Настроение (на стихи Наташи Осени) – Авторская песня / рейтинг 86 / отзывов 7 / опубл. 23.03.2011 в 20:10
1213.
Вокзал (на стихи Татьяны Тархановой (Фетиньи) – Авторская песня / рейтинг 69 / отзывов 9 / опубл. 23.03.2011 в 15:11
1214.
Битое стекло серых дней (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 33 / отзывов 1 / опубл. 23.03.2011 в 11:17
1215.
Звезда (на стихи Льва Фадеева) – Авторская песня / рейтинг 41 / отзывов 2 / опубл. 23.03.2011 в 09:04
1216.
А нас сегодня снегом завалило... (стихи Натальи Медведевой) – Авторская песня / рейтинг 44 / отзывов 4 / опубл. 20.03.2011 в 22:49
1217.
Я уезжаю в небо (на стихи Анастасии Декабрьской) – Авторская песня / рейтинг 39 / отзывов 1 / опубл. 19.03.2011 в 00:15
1218.
Пью любви глоток (на стихи Николая Стаха) – Авторская песня / рейтинг 117 / отзывов 12 / опубл. 18.03.2011 в 12:02
1219.
С балкона... (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 41 / отзывов 6 / опубл. 15.03.2011 в 20:30
1220.
Одинокая душа (на стихи Наташи Осени) – Авторская песня / рейтинг 71 / отзывов 3 / опубл. 15.03.2011 в 18:05
1221.
Небо шестое, последний этаж... (стихи Анастасии Декабрьской) – Авторская песня / рейтинг 41 / отзывов 2 / опубл. 11.03.2011 в 21:41
1222.
Зазеркалье (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 46 / отзывов 2 / опубл. 08.03.2011 в 20:55
1223.
8 Марта – Авторская песня / рейтинг 39 / отзывов 1 / опубл. 08.03.2011 в 17:58
1224.
Срыв... (на стихи Наташи Осени) – Авторская песня / рейтинг 64 / отзывов 6 / опубл. 28.02.2011 в 21:22
1225.
Осколки счастья (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 43 / отзывов 3 / опубл. 24.02.2011 в 18:18
1226.
Луч... (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 44 / отзывов 4 / опубл. 24.02.2011 в 14:44
1227.
За Яром (на стихи Ирины Полониной) – Авторская песня / рейтинг 55 / отзывов 4 / опубл. 23.02.2011 в 23:40
1228.
Ну вот и сожжены мосты... (на стихи Юрия Гринько) – Авторская песня / рейтинг 39 / отзывов 1 / опубл. 20.02.2011 в 12:58
1229.
Лицо (на стихи Юджина Папуши) – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 2 / опубл. 19.02.2011 в 23:44
1230.
Сага о бушлате (на стихи Юрия Гринько) – Авторская песня / опубл. 19.02.2011 в 22:12
1231.
В одной кофейне... (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 6 / отзывов 4 / опубл. 19.02.2011 в 13:36
1232.
Нарисуй мне, ветер (на стихи Людмилы Клёновой) – Авторская песня / рейтинг 271 / отзывов 14 / опубл. 16.02.2011 в 13:57
1233.
Перрон (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 17 / отзывов 4 / опубл. 15.02.2011 в 14:38
1234.
Дюрер. Портрет матери (на стихи Энн) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 1 / опубл. 12.02.2011 в 14:54
1235.
Падают мёртвые птицы (на стихи Людмилы Клёновой) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 11.02.2011 в 21:30
1236.
Соска (на стихи Прасковьи Прядко) – Авторская песня / рейтинг 46 / отзывов 2 / опубл. 08.02.2011 в 09:27
1237.
Самарские частушки для взрослых – Матерные стихи / рейтинг 22 / отзывов 5 / опубл. 27.01.2011 в 02:56
1238.
Гимн Любви! (на стихи Николая Воротняка) – Авторская песня / рейтинг 35 / отзывов 8 / опубл. 27.01.2011 в 00:18
1239.
Закружила жизнь (на стихи Феникса) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 03.01.2011 в 16:02
1240.
У озера... (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 03.01.2011 в 11:24
1241.
Вера в рассвет (на стихи Людмилы Клёновой) – Авторская песня / рейтинг 20 / отзывов 5 / опубл. 01.01.2011 в 20:13
1242.
Мелодия в миноре (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 54 / отзывов 5 / опубл. 25.12.2010 в 19:16
1243.
Ночь (на стихи Наташи Осени) – Авторская песня / рейтинг 16 / отзывов 3 / опубл. 21.12.2010 в 16:11
1244.
Дождик (на стихи Рины Стоцкой) – Авторская песня / рейтинг 18 / отзывов 4 / опубл. 20.12.2010 в 22:07
1245.
Свет и Тьма (на стихи Наташи Осени и Елены Чичериной) – Авторская песня / рейтинг 21 / отзывов 3 / опубл. 20.12.2010 в 18:57
1246.
Ну, почему я, мама, не француз? (на стихи Валерия Белова) – Авторская песня / рейтинг 64 / отзывов 8 / опубл. 07.12.2010 в 01:08
1247.
Старый друг (на стихи Наташи Осени) – Авторская песня / рейтинг 37 / отзывов 6 / опубл. 05.12.2010 в 23:13
1248.
Волшебство (на стихи Ирины Полониной) – Авторская песня / рейтинг 59 / отзывов 8 / опубл. 05.12.2010 в 18:58
1249.
Предисловие (на стихи Виктора Трунтова) – Авторская песня / рейтинг 48 / отзывов 3 / опубл. 04.12.2010 в 20:00
1250.
Зеленоглазая весна (на стихи Сергея Иванова) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 04.12.2010 в 13:29
1251.
Вот ведь незадача (на стихи Софии Егоровой) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 3 / опубл. 04.12.2010 в 09:42
1252.
Не уходи (на стихи Феникса) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 02.12.2010 в 13:02
1253.
Влюбись в меня (на стихи Нади Ульбль) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 5 / опубл. 02.12.2010 в 11:30
1254.
Напиши мне длинное письмо (на стихи Виктора Трунтова) – Авторская песня / рейтинг 94 / отзывов 6 / опубл. 02.12.2010 в 10:38
1255.
Осенняя сказка... (на стихи Наташи Осени) – Авторская песня / рейтинг 16 / отзывов 3 / опубл. 24.11.2010 в 00:15
1256.
Дуэль! (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 3 / опубл. 19.11.2010 в 22:00
1257.
Одинокие (на стихи Натальи Медведевой) – Авторская песня / рейтинг 12 / отзывов 4 / опубл. 03.11.2010 в 23:30
1258.
Первый снег (на стихи Надежды Кутуевой) – Авторская песня / рейтинг 52 / отзывов 5 / опубл. 03.11.2010 в 22:15
1259.
Тополиные метели (на стихи Ирины Котельниковой) – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 2 / опубл. 03.11.2010 в 19:26
1260.
Листья кружатся (на стихи Нади Ульбль) – Авторская песня / рейтинг 19 / отзывов 5 / опубл. 31.10.2010 в 22:19
1261.
Уж сколько пройдено дорог (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 5 / отзывов 4 / опубл. 23.10.2010 в 23:22
1262.
Странный вечер (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 23.10.2010 в 11:47
1263.
Когда хорошо (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 3 / опубл. 22.10.2010 в 14:42
1264.
Зачем мне лгать (на стихи Маргариты Вербицкой) – Авторская песня / рейтинг 23 / отзывов 5 / опубл. 18.10.2010 в 12:42
1265.
Кукла наследника Тутти (на стихи Саши Беса) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 2 / опубл. 17.10.2010 в 15:11
1266.
Смиренная улыбка сентября (на стихи Константина Присяжнюка) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 3 / опубл. 17.10.2010 в 14:11
1267.
Разлуки (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 5 / опубл. 17.10.2010 в 12:55
1268.
Вчера витала в облаках (на стихи Нади Ульбль) – Авторская песня / рейтинг 12 / отзывов 5 / опубл. 15.10.2010 в 17:06
1269.
Встреча под дождём (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 13 / отзывов 5 / опубл. 13.10.2010 в 23:02
1270.
Ласточка (на стихи Игоря Шаферана) – Авторская песня / рейтинг 16 / отзывов 3 / опубл. 11.10.2010 в 21:04
1271.
По дороге разочарований (песня группы Воскресение) – Авторская песня / рейтинг 45 / отзывов 10 / опубл. 06.10.2010 в 08:02
1272.
Прекрасная Дама (на стихи Ирины Котельниковой) – Авторская песня / рейтинг 32 / отзывов 6 / опубл. 27.09.2010 в 18:10
1273.
Я с тобою не прощаюсь... (на стихи Софии) – Авторская песня / рейтинг 32 / отзывов 10 / опубл. 25.09.2010 в 21:15
1274.
Скучаю (на стихи Людмилы Клёновой) – Авторская песня / рейтинг 32 / отзывов 6 / опубл. 20.09.2010 в 16:22
1275.
Лёд и пламя (на стихи Игоря Новикова) – Авторская песня / рейтинг 33 / отзывов 6 / опубл. 20.09.2010 в 01:08
1276.
Слова (на стихи Анастасии Фетисовой Рябышенковой) – Авторская песня / рейтинг 23 / отзывов 5 / опубл. 23.08.2010 в 21:01
1277.
Ива (на стихи Анастасии Фетисовой Рябышенковой) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 23.08.2010 в 18:01
1278.
Возвращение ( на стихи Анастасии Фетисовой Рябышенковой) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 2 / опубл. 23.08.2010 в 13:05
1279.
Прикоснуться к облакам(сл. Анастасии Фетисовой Рябышенковой) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 23.08.2010 в 09:58
1280.
Танина песня (на стихи Татьяны Ерёминой) – Авторская песня / рейтинг 40 / отзывов 2 / опубл. 19.08.2010 в 18:08
1281.
Дождь ( на стихи Анастасии Фетисовой Рябышенковой) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 18.08.2010 в 10:45
1282.
Тоска у моего порога (на стихи Владимира Стречина) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 12.08.2010 в 20:12
1283.
С Днём рождения! (на стихи Аркадия Стебакова) – Авторская песня / рейтинг 79 / отзывов 9 / опубл. 12.08.2010 в 17:39
1284.
Жёлтые подсолнухи ( на стихи Татьяны Бабаяровой) – Авторская песня / рейтинг 27 / отзывов 6 / опубл. 11.08.2010 в 22:29
1285.
Дождливые ночи (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 4 / опубл. 08.08.2010 в 06:48
1286.
Кое-что о собаках (на стихи Людмилы Клёновой) – Авторская песня / рейтинг 33 / отзывов 9 / опубл. 07.08.2010 в 16:49
1287.
Стойка бара - ваш приход (на стихи Ольги Киевской) – Авторская песня / рейтинг 51 / отзывов 5 / опубл. 07.08.2010 в 13:20
1288.
Воркутинское лето (на стихи Евгении Кутафиной) – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 3 / опубл. 06.08.2010 в 13:18
1289.
Букет сирени (на стихи Аркадия Стебакова) – Авторская песня / рейтинг 69 / отзывов 6 / опубл. 03.08.2010 в 20:07
1290.
Здравствуй... (на стихи Людмилы Клёновой) – Авторская песня / рейтинг 25 / отзывов 6 / опубл. 03.08.2010 в 16:10
1291.
Жанне (на стихи Гули Ветки) – Авторская песня / рейтинг 40 / отзывов 8 / опубл. 03.08.2010 в 11:51
1292.
Букеты (на стихи Любови Ушаковой) – Авторская песня / рейтинг 24 / отзывов 6 / опубл. 16.07.2010 в 20:11
1293.
Звездопад (на стихи Елены Ларской) – Авторская песня / рейтинг 39 / отзывов 11 / опубл. 15.07.2010 в 19:05
1294.
Я жду тебя... (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 48 / отзывов 3 / опубл. 14.07.2010 в 18:54
1295.
Круговорот жизней (на стихи Евгения Дефаера) – Авторская песня / рейтинг 22 / отзывов 5 / опубл. 14.07.2010 в 14:19
1296.
Картина (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 16 / отзывов 3 / опубл. 12.07.2010 в 21:30
1297.
У парапета (на стихи Валерия Мухина) – Авторская песня / рейтинг 47 / отзывов 3 / опубл. 12.07.2010 в 17:10
1298.
Васильковые глаза (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 84 / отзывов 13 / опубл. 12.07.2010 в 15:40
1299.
Платок во ржи (на стихи Елены Ларской) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 4 / опубл. 12.07.2010 в 14:29
1300.
Разжаловано лето (на стихи Ольги Киевской) – Авторская песня / рейтинг 57 / отзывов 4 / опубл. 07.07.2010 в 18:47
1301.
К Марсу дорога... ( на стихи Пилота Пиркса) – Авторская песня / рейтинг 116 / отзывов 13 / опубл. 06.07.2010 в 13:36
1302.
Паучок (на стихи Елены Ларской) – Авторская песня / рейтинг 22 / отзывов 4 / опубл. 24.06.2010 в 18:36
1303.
Не спеши! (на стихи Елены Ларской) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 2 / опубл. 23.06.2010 в 15:36
1304.
Измена? (на стихи Людмилы Клёновой) – Авторская песня / рейтинг 19 / отзывов 5 / опубл. 23.06.2010 в 14:33
1305.
По Москве плывут трамваи (на стихи Виолетты Баша) – Авторская песня / рейтинг 45 / отзывов 5 / опубл. 22.06.2010 в 00:13
1306.
Сегодня сыро и туманно... (на стихи Инны Труфановой) – Авторская песня / рейтинг 33 / отзывов 10 / опубл. 24.05.2010 в 22:25
1307.
Советские суши (на стихи Олеси Атлановой) – Авторская песня / рейтинг 45 / отзывов 3 / опубл. 24.05.2010 в 17:23
1308.
Как чистый холст... (на стихи Олеси Атлановой) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 23.05.2010 в 19:28
1309.
Ода шерстяным носкам (на стихи Олеси Атлановой) – Авторская песня / рейтинг 56 / отзывов 5 / опубл. 20.05.2010 в 19:57
1310.
Сердце и язык (на стихи Олеси Атлановой) – Авторская песня / рейтинг 12 / отзывов 4 / опубл. 20.05.2010 в 14:24
1311.
Валентинка из зимнего сна (на стихи Олеси Атлановой) – Авторская песня / рейтинг 57 / отзывов 5 / опубл. 18.05.2010 в 22:34
1312.
Провожать (стихи Елены Дымарской, муз. Светланы Страусовой) – Авторская песня / рейтинг 30 / отзывов 8 / опубл. 16.05.2010 в 21:14
1313.
Поэзия любви (на стихи Олеси Атлановой) – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 4 / опубл. 16.05.2010 в 17:51
1314.
Видение (на стихи Родиона Мулюкова) – Авторская песня / рейтинг 66 / отзывов 7 / опубл. 08.05.2010 в 20:49
1315.
Здравствуй, златогривая! (на стихи Светланы Ромашиной) – Авторская песня / рейтинг 118 / отзывов 12 / опубл. 07.05.2010 в 13:18
1316.
Берёзка (на стихи Виктора Поживина) – Авторская песня / рейтинг 36 / отзывов 8 / опубл. 06.05.2010 в 21:23
1317.
Возвращаются птицы (на стихи Светланы Ромашиной) – Авторская песня / рейтинг 75 / отзывов 8 / опубл. 03.05.2010 в 20:33
1318.
Лебеди позвали за собой (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 66 / отзывов 12 / опубл. 03.05.2010 в 11:26
1319.
Всё только ложь! (на стихи Елены Ларской) – Авторская песня / рейтинг 34 / отзывов 6 / опубл. 03.05.2010 в 10:12
1320.
Семь дней... (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 26 / отзывов 5 / опубл. 24.04.2010 в 19:35
1321.
Памяти пианиста (на стихи Рона Вихоревского) – Авторская песня / рейтинг 13 / отзывов 5 / опубл. 28.03.2010 в 18:44
1322.
Чёрное, чернее воронья (на стихи Якова Быля) – Авторская песня / рейтинг 46 / отзывов 9 / опубл. 21.03.2010 в 17:21
1323.
Журавли (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 21 / отзывов 7 / опубл. 21.03.2010 в 13:26
1324.
Чудачка (на стихи Валерия Зубова) – Авторская песня / рейтинг 86 / отзывов 5 / опубл. 21.03.2010 в 10:16
1325.
Пой, гитара моя! (на стихи Юрия Трущелёва) – Авторская песня / рейтинг 42 / отзывов 9 / опубл. 20.03.2010 в 15:57
1326.
А я тебя ревную! (на стихи Софии Егоровой) – Авторская песня / рейтинг 17 / отзывов 7 / опубл. 19.03.2010 в 21:10
1327.
О безымянной высоте... (на стихи Софии Егоровой) – Авторская песня / рейтинг 48 / отзывов 5 / опубл. 17.03.2010 в 16:37
1328.
Письмо для дочки (на стихи Вадима Лемтюжникова) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 5 / опубл. 15.03.2010 в 16:44
1329.
Улыбка (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 49 / отзывов 4 / опубл. 15.03.2010 в 14:56
1330.
Я учусь рисовать позитив (на стихи Галины Уваровой) – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 3 / опубл. 15.03.2010 в 13:11
1331.
Погрустневшая ночь (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 15 / отзывов 3 / опубл. 13.03.2010 в 14:52
1332.
Свет в окне (на стихи Софии Егоровой) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 3 / опубл. 13.03.2010 в 12:14
1333.
Бродяжка Мечта (на стихи Олега Дегтярёва) – Авторская песня / рейтинг 39 / отзывов 2 / опубл. 13.03.2010 в 03:38
1334.
Весны приметы (На стихи Светланы Ромашиной) – Авторская песня / рейтинг 40 / отзывов 9 / опубл. 01.03.2010 в 20:47
1335.
Ах, март...(на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 89 / отзывов 7 / опубл. 01.03.2010 в 18:45
1336.
Пав духовно в этом мире (на стихи Владимира Стречина) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 3 / опубл. 27.02.2010 в 14:07
1337.
Русь Белая, храни тебя Господь (на стихи Владимира Стречина) – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 3 / опубл. 26.02.2010 в 00:27
1338.
Опять - чужие города... (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 75 / отзывов 4 / опубл. 25.02.2010 в 18:33
1339.
Христос воскрес (на стихи Виолетты Баша) – Авторская песня / рейтинг 56 / отзывов 13 / опубл. 25.02.2010 в 17:31
1340.
Я очень скоро возвращусь (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 23 / отзывов 4 / опубл. 24.02.2010 в 18:45
1341.
Любовь земная (на стихи Светланы Ромашиной) – Авторская песня / рейтинг 45 / отзывов 8 / опубл. 24.02.2010 в 15:05
1342.
Лондон (на слова Нади Ульбль) – Авторская песня / рейтинг 18 / отзывов 5 / опубл. 23.02.2010 в 18:02
1343.
Ты приходишь в мои сны (на стихи Светланы Ромашиной) – Авторская песня / рейтинг 42 / отзывов 12 / опубл. 21.02.2010 в 22:40
1344.
Берет смычок пылающее утро (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 21.02.2010 в 19:37
1345.
Я жду тебя (на стихи Н.Ульбль и А.Ермилова) – Авторская песня / рейтинг 19 / отзывов 5 / опубл. 12.02.2010 в 22:38
1346.
Вальс любви (на стихи Нади Ульбль) – Авторская песня / рейтинг 20 / отзывов 4 / опубл. 12.02.2010 в 21:18
1347.
Я жгу любовь (на стихи Нади Ульбль) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 12.02.2010 в 18:55
1348.
Ассоль (на стихи Ирины Савельевой) – Авторская песня / рейтинг 28 / отзывов 4 / опубл. 12.02.2010 в 17:03
1349.
Разбитая симфония ( на стихи Ольги Лепеховой ) – Авторская песня / рейтинг 56 / отзывов 8 / опубл. 11.02.2010 в 23:36
1350.
Подарок (на стихи Валерия Зубова) – Авторская песня / рейтинг 37 / отзывов 9 / опубл. 09.02.2010 в 14:44
1351.
Душа ( на стихи Александра Канторовича) – Авторская песня / рейтинг 12 / отзывов 5 / опубл. 08.02.2010 в 18:00
1352.
Не уходи (на стихи Вадима Лемтюжникова) – Авторская песня / рейтинг 45 / отзывов 10 / опубл. 08.02.2010 в 16:18
1353.
Как разделась зима... (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 12 / отзывов 3 / опубл. 05.02.2010 в 16:04
1354.
На белой полосе (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 32 / отзывов 1 / опубл. 05.02.2010 в 12:02
1355.
Погоня за истиной (на стихи Елены Ларской) – Авторская песня / рейтинг 16 / отзывов 3 / опубл. 04.02.2010 в 21:44
1356.
В тиши непознанных минут (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 82 / отзывов 9 / опубл. 04.02.2010 в 12:50
1357.
Привет, Вселенная (на стихи Марины Искандарян) – Авторская песня / рейтинг 69 / отзывов 10 / опубл. 02.02.2010 в 02:26
1358.
Рождественский вечер (на стихи Алины-Примы) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 3 / опубл. 20.01.2010 в 14:26
1359.
Старый романс (на стихи Николая Шенигина) – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 3 / опубл. 18.01.2010 в 23:23
1360.
Я не могу сказать прощай (на слова Мартышки) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 18.01.2010 в 14:51
1361.
Таинство любви (на стихи Glorii) – Авторская песня / рейтинг 28 / отзывов 6 / опубл. 18.01.2010 в 12:44
1362.
Крылатый подарок (на стихи Вадима Лемтюжникова) – Авторская песня / рейтинг 25 / отзывов 4 / опубл. 16.01.2010 в 16:36
1363.
Пруд (на стихи Владимира Макарченко) – Авторская песня / рейтинг 18 / отзывов 4 / опубл. 16.01.2010 в 14:47
1364.
Спи мой милый мальчик (на стихи Энн Волчицы) – Авторская песня / рейтинг 20 / отзывов 5 / опубл. 16.01.2010 в 12:49
1365.
Я тебя обниму на причале (на стихи Вики Дашковой) – Авторская песня / рейтинг 42 / отзывов 3 / опубл. 15.01.2010 в 23:37
1366.
У зеркала (на слова Нади Ульбль) – Авторская песня / рейтинг 21 / отзывов 7 / опубл. 12.01.2010 в 06:59
1367.
Хочу в Париж (на стихи Ольги Таранюк) – Авторская песня / рейтинг 52 / отзывов 5 / опубл. 11.01.2010 в 17:08
1368.
Игрок (на стихи Дмитрия Босова) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 3 / опубл. 09.01.2010 в 06:53
1369.
Загадывать не будем ( на стихи Людмилы Полушиной) – Авторская песня / рейтинг 17 / отзывов 4 / опубл. 26.12.2009 в 16:09
1370.
Туманы белые стеля (на стихи Людмилы Полушиной) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 23.12.2009 в 22:18
1371.
Осень права (на стихи Людмилы Полушиной) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 23.12.2009 в 21:27
1372.
Я от жизни не жду ничего... (на стихи Елены Ларской) – Авторская песня / рейтинг 12 / отзывов 4 / опубл. 16.12.2009 в 01:49
1373.
Цыганка (на стихи Софии Егоровой) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 15.12.2009 в 19:59
1374.
Лицо (на стихи Вадима Лемтюжникова) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 15.12.2009 в 03:07
1375.
Исповедь вора (на стихи Елены Ларской) – Авторская песня / рейтинг 6 / отзывов 2 / опубл. 15.12.2009 в 02:28
1376.
Звени же гитара, звени... (на стихи Влада) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 14.12.2009 в 22:37
1377.
За мечтой (на стихи Валерия Зубова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 13.12.2009 в 22:28
1378.
Модница ты, модница, где же ты теперь? ( Варлам Шаламов) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 13.12.2009 в 18:25
1379.
Сани (на стихи Софии Егоровой) – Авторская песня / рейтинг 23 / отзывов 4 / опубл. 11.12.2009 в 15:32
1380.
Навстречу счастью (на стихи Валерия Зубова) – Авторская песня / рейтинг 19 / отзывов 5 / опубл. 10.12.2009 в 14:26
1381.
Моя смуглянка (на стихи Светланы Светлой) – Авторская песня / рейтинг 30 / отзывов 6 / опубл. 09.12.2009 в 12:51
1382.
О. Господи! (на слова Нади Ульбль) – Авторская песня / рейтинг 12 / отзывов 4 / опубл. 07.12.2009 в 20:04
1383.
Нить Ариадны (на стихи Нади Ульбль) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 3 / опубл. 21.11.2009 в 12:46
1384.
Мэрилин Монро (на стихи Нади Ульбль) – Авторская песня / рейтинг 15 / отзывов 3 / опубл. 21.11.2009 в 11:21
1385.
Наизнанку (на стихи Нади Ульбль) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 5 / опубл. 21.11.2009 в 00:21
1386.
Когда всё... (на стихи Вирилори Вирилори) – Авторская песня / рейтинг 5 / отзывов 2 / опубл. 20.11.2009 в 19:28
1387.
Старый конверт (на стихи Веры Соколовой) – Авторская песня / рейтинг 18 / отзывов 4 / опубл. 17.11.2009 в 17:26
1388.
Окно (на стихи Ксении Луны Сергеевой) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 4 / опубл. 17.11.2009 в 16:33
1389.
Ты идёшь (на стихи Светланы Светлой) – Авторская песня / рейтинг 27 / отзывов 5 / опубл. 16.11.2009 в 14:40
1390.
Это ты (на стихи Екатерины Кириловой) – Авторская песня / рейтинг 42 / отзывов 5 / опубл. 16.11.2009 в 13:40
1391.
Русалки (на стихи Лилии Кликич) – Авторская песня / рейтинг 43 / отзывов 4 / опубл. 16.11.2009 в 10:41
1392.
Утреннее... (на стихи Сергея Русчева) – Авторская песня / рейтинг 12 / отзывов 4 / опубл. 16.11.2009 в 08:55
1393.
Обними меня (на слова Нади Ульбль) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 2 / опубл. 13.11.2009 в 00:29
1394.
В старом парке (на стихи Светланы Светлой) – Авторская песня / рейтинг 27 / отзывов 4 / опубл. 12.11.2009 в 21:27
1395.
Перелистайте календарь... (на стихи Артура Ермилова) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 3 / опубл. 12.11.2009 в 20:18
1396.
Вспоминая (на стихи Вики Дашковой) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 2 / опубл. 12.11.2009 в 20:08
1397.
Последняя песнь (на стихи Артура Ермилова) – Авторская песня / рейтинг 5 / отзывов 3 / опубл. 12.11.2009 в 19:55
1398.
Мечта (на стихи Ольги Таранюк) – Авторская песня / рейтинг 19 / отзывов 5 / опубл. 12.11.2009 в 19:42
1399.
Счастье моё (на стихи Нади Ульбль) – Авторская песня / рейтинг 12 / отзывов 5 / опубл. 12.11.2009 в 19:30
1400.
С Наташками и Светками (на стихи Артура Ермилова) – Авторская песня / рейтинг 19 / отзывов 4 / опубл. 01.11.2009 в 15:05
1401.
Карманчики (на стихи Игоря Пикулина) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 3 / опубл. 01.11.2009 в 11:07
1402.
Дремота (на стихи Владимира Стречина) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 01.11.2009 в 07:02
1403.
Моя Любовь (на стихи Нади Ульбль) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 2 / опубл. 01.11.2009 в 04:28
1404.
Я люблю (на стихи Нади Ульбль) – Авторская песня / рейтинг 30 / отзывов 6 / опубл. 01.11.2009 в 03:57
1405.
Девочка цыганская (на стихи Светланы Светлой) – Авторская песня / рейтинг 25 / отзывов 6 / опубл. 30.10.2009 в 22:39
1406.
Мы друг друга уже забываем (на стихи Андрея Соболева) – Авторская песня / рейтинг 16 / отзывов 3 / опубл. 29.10.2009 в 13:22
1407.
Элегия в прозрачности сапфира...(на стихи Вики Дашковой) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 29.10.2009 в 13:16
1408.
Фьюжн (на стихи Вики Дашковой) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 5 / опубл. 28.10.2009 в 03:12
1409.
Цветик-семицветик (на стихи Зои Лаут) – Авторская песня / рейтинг 5 / отзывов 3 / опубл. 28.10.2009 в 00:34
1410.
Не позволю уйти (на стихи Светланы Светлой) – Авторская песня / рейтинг 53 / отзывов 9 / опубл. 27.10.2009 в 04:56
1411.
Ты пропела мне песню (на стихи Волка Ангела) – Авторская песня / рейтинг 54 / отзывов 6 / опубл. 19.11.2010 в 23:15
1412.
Чудо-птица (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 42 / отзывов 10 / опубл. 30.03.2011 в 18:22
1413.
Болото (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 24.04.2011 в 20:26
1414.
Избит гитарой жёлтой... (слова народные) – Авторская песня / рейтинг 34 / отзывов 3 / опубл. 29.07.2011 в 15:41
1415.
Думы окаянныя (песня Юлия Кима) – Авторская песня / рейтинг 25 / отзывов 7 / опубл. 03.04.2011 в 14:21
1416.
Прекрасной птицы вечный зов (стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 66 / отзывов 11 / опубл. 21.10.2010 в 20:25
1417.
Трон – Лирика философская / рейтинг 77 / отзывов 5 / опубл. 24.08.2010 в 11:55
1418.
На дне сновидений (на стихи Людмилы Клёновой) – Авторская песня / рейтинг 61 / отзывов 10 / опубл. 21.05.2009 в 17:18
1419.
Пиратская баллада (на стихи Ольги Киевской) – Авторская песня / рейтинг 69 / отзывов 6 / опубл. 12.07.2010 в 13:22
1420.
Расхристана, растрачена... (на стихи Вероники Ковалёвой) – Авторская песня / рейтинг 15 / отзывов 5 / опубл. 05.03.2009 в 12:11
1421.
Сегодня вечером одни мы... (на стихи Люси Ли) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 2 / опубл. 08.10.2009 в 05:55
1422.
Накрывшись пледом с головой.. (на стихи Марии Кильдибековой) – Авторская песня / опубл. 08.10.2009 в 04:42
1423.
Колдунья (на стихи Ольги Королёвой) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 30.09.2009 в 08:30
1424.
Мне без тебя... (на стихи Андрея Соболева) – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 2 / опубл. 30.09.2009 в 00:40
1425.
Я слушал, как молились ели... (на стихи Владимира Стречина) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 29.09.2009 в 12:20
1426.
Элегантное чёрное... (на стихи Виктории Дашковой) – Авторская песня / рейтинг 17 / отзывов 4 / опубл. 28.09.2009 в 12:57
1427.
Забава (на стихи Ирины Якушкиной Якиры) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 2 / опубл. 24.09.2009 в 10:23
1428.
Ты ходи, не ходи (на стихи Ирины Якушкиной Якиры) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 18.09.2009 в 17:33
1429.
Золотые рассветы (на стихи Ирины Якушкиной Якиры) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 17.09.2009 в 12:52
1430.
Женщине, которую не встретил ( на стихи Сергея Смородина) – Авторская песня / рейтинг 16 / отзывов 4 / опубл. 17.09.2009 в 10:52
1431.
Убегу на закате (на стихи Софии Егоровой) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 3 / опубл. 17.09.2009 в 08:35
1432.
Я напишу тебе... (на стихи Виктории Дашковой) – Авторская песня / рейтинг 22 / отзывов 4 / опубл. 16.09.2009 в 21:19
1433.
Зацепила! (на стихи Софии Егоровой) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 16.09.2009 в 16:06
1434.
Мои стихи на розовых салфетках...(на стихи Вики Дашковой) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 12.09.2009 в 19:19
1435.
Аромат Любимой (на стихи Виктории Дашковой) – Авторская песня / опубл. 12.09.2009 в 11:39
1436.
Пряха Судьбы (на стихи Сергея Панфёрова) – Авторская песня / рейтинг 30 / отзывов 3 / опубл. 09.09.2009 в 09:20
1437.
Не дари ты мне розы (на стихи Асфадели) – Авторская песня / рейтинг 6 / отзывов 3 / опубл. 10.07.2009 в 23:41
1438.
Цыганочка Рада (на стихи Асфадели) – Авторская песня / рейтинг 23 / отзывов 4 / опубл. 08.07.2009 в 18:21
1439.
Девчоночка послушная (на стихи Асфадели) – Авторская песня / рейтинг 17 / отзывов 4 / опубл. 07.07.2009 в 22:41
1440.
За окном весенние метели (на стихи Асфадели) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 3 / опубл. 04.07.2009 в 08:38
1441.
Полюбил цыганку я (на стихи Асфадели) – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 2 / опубл. 03.07.2009 в 23:33
1442.
Степной романс (на стихи Асфадели) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 03.07.2009 в 16:44
1443.
Ой, чавалэ-ромалэ! (на стихи Асфадели) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 02.07.2009 в 21:45
1444.
Непокорная (на стихи Асфадели) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 11.07.2009 в 22:26
1445.
Рябина (на стихи Асфадели) – Авторская песня / рейтинг 24 / отзывов 5 / опубл. 02.07.2009 в 19:21
1446.
Разожгите очаг (на стихи Георгия Григорьева) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 07.07.2009 в 16:33
1447.
Сказка о придуманной любви (на стихи Александры Меркуловой) – Авторская песня / рейтинг 17 / отзывов 4 / опубл. 30.06.2009 в 21:27
1448.
Универсальная модель (на стихи Виктории Дашковой) – Авторская песня / рейтинг 21 / отзывов 3 / опубл. 07.07.2009 в 20:17
1449.
Отпусти! (на стихи Виктории Дашковой) – Авторская песня / рейтинг 25 / отзывов 6 / опубл. 26.06.2009 в 22:39
1450.
Счастливых душ оплакивать не надо! (на стихи Вики Дашковой) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 25.06.2009 в 18:36
1451.
Здесь и сейчас (на стихи Виктории Дашковой) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 4 / опубл. 22.06.2009 в 20:35
1452.
Два часа в Париже (на стихи Виктории Дашковой) – Авторская песня / опубл. 22.06.2009 в 01:21
1453.
Я всё ещё рядом... (на стихи Виктории Дашковой) – Авторская песня / рейтинг 24 / отзывов 5 / опубл. 21.06.2009 в 22:10
1454.
Между прочим (на стихи Виктории Дашковой) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 3 / опубл. 03.04.2009 в 15:06
1455.
Тучи, море, мысли... (на стихи Виктории Дашковой) – Авторская песня / рейтинг 32 / отзывов 6 / опубл. 28.05.2009 в 06:19
1456.
Не устану любить (на стихи Софии Егоровой) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 21.06.2009 в 14:10
1457.
Звучи во мне мелодией дождя (на стихи Софии Егоровой) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 3 / опубл. 14.06.2009 в 14:44
1458.
Не уходи (на стихи Софии Егоровой) – Авторская песня / рейтинг 27 / отзывов 5 / опубл. 14.06.2009 в 10:20
1459.
Голос твой (на стихи Лютели Эдер) – Авторская песня / рейтинг 42 / отзывов 6 / опубл. 13.06.2009 в 16:47
1460.
Грешница (на Стихи Галины Уваровой) – Авторская песня / рейтинг 25 / отзывов 5 / опубл. 12.06.2009 в 11:22
1461.
Не жду (на стихи Галины Уваровой) – Авторская песня / рейтинг 89 / отзывов 10 / опубл. 10.06.2009 в 23:53
1462.
Города (на стихи Анатолия Долгинова) – Авторская песня / рейтинг 61 / отзывов 5 / опубл. 05.06.2009 в 22:52
1463.
Свет любимых глаз (на стихи Веры Соколовой) – Авторская песня / рейтинг 60 / отзывов 5 / опубл. 28.05.2009 в 20:20
1464.
Как над Тереком ревущим... ( на стихи Игоря Шептухина) – Авторская песня / рейтинг 17 / отзывов 6 / опубл. 18.06.2009 в 18:32
1465.
Друзья ушедшие (на стихи Владимира Попкова) – Авторская песня / рейтинг 17 / отзывов 4 / опубл. 27.05.2009 в 20:33
1466.
Радуга на кончиках ресниц ( на стихи Лютели Эдер) – Авторская песня / рейтинг 63 / отзывов 4 / опубл. 23.05.2009 в 20:25
1467.
Лилия (на стихи Лили Казанской) – Авторская песня / рейтинг 24 / отзывов 5 / опубл. 23.05.2009 в 17:11
1468.
Ручей (на стихи Галины Уваровой) – Авторская песня / рейтинг 19 / отзывов 5 / опубл. 21.05.2009 в 15:06
1469.
Сказка о золотом кувшинчике(на стихи Дмитрия Рошера.Детская) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 2 / опубл. 21.05.2009 в 11:54
1470.
Береза с ветром целовалась (на стихи Маши Мягкой) – Авторская песня / рейтинг 66 / отзывов 7 / опубл. 16.05.2009 в 21:17
1471.
Войдёшь босая... (на стихи Галины Уваровой) – Авторская песня / рейтинг 64 / отзывов 5 / опубл. 09.05.2009 в 08:33
1472.
Мерцает звёздный хоровод... (на стихи Галины Уваровой) – Авторская песня / рейтинг 31 / отзывов 6 / опубл. 07.05.2009 в 15:18
1473.
Дворовая (на стихи Александра Дольского) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 08.05.2009 в 07:24
1474.
О тебе, моя Русь! (на стихи Надежды Ергер) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 07.05.2009 в 12:29
1475.
Фонтанке... (на стихи Vohi) – Авторская песня / рейтинг 47 / отзывов 3 / опубл. 04.05.2009 в 13:14
1476.
Дикое поле (на стихи Сергея Панфёрова) – Авторская песня / рейтинг 38 / отзывов 6 / опубл. 29.04.2009 в 21:27
1477.
У Ангары (на стихи Рона Вихоревского) – Авторская песня / опубл. 29.04.2009 в 15:18
1478.
Милое счастье моё... (на стихи Марины Есениной) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 27.04.2009 в 21:56
1479.
Ты мне подарила... (на стихи Марины Есениной) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 26.04.2009 в 17:45
1480.
Смешанные ( на стихи Макса Аврелия Юниксэкса) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 25.04.2009 в 20:03
1481.
Старая книга (на стихи Андрея Соболева) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 3 / опубл. 23.04.2009 в 19:38
1482.
Токуют тени ( на стихи Дарины Луневой) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 18.04.2009 в 20:57
1483.
Время (на стихи Дарины Луневой) – Авторская песня / опубл. 18.04.2009 в 18:26
1484.
Монолог скрипящей двери (на стихи Дарины Луневой) – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 3 / опубл. 18.04.2009 в 15:58
1485.
Кони (на стихи Владимира Стречина) – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 3 / опубл. 14.04.2009 в 23:38
1486.
Начало (на стихи Вероники Курган) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 14.04.2009 в 08:49
1487.
Снежный барс (на стихи Игоря Шевчука) – Авторская песня / рейтинг 17 / отзывов 4 / опубл. 03.04.2009 в 17:32
1488.
Вновь (на стихи Александры Меркуловой) – Авторская песня / рейтинг 12 / отзывов 3 / опубл. 14.06.2009 в 21:59
1489.
Босоногий мальчик (на стихи Александра Канторовича) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 30.03.2009 в 12:14
1490.
Пленник ночи (на стихи Александра Канторовича) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 29.03.2009 в 19:19
1491.
Уставший Романтик (на стихи Александра Канторовича) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 2 / опубл. 29.03.2009 в 17:19
1492.
Я дождусь поцелуя небес (на стихи Александра Канторовича) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 29.03.2009 в 09:43
1493.
Когда придёт всна (на стихи Розы Гросман) – Авторская песня / рейтинг 19 / отзывов 6 / опубл. 24.03.2009 в 22:17
1494.
Судьба палача (на стихи Александра Канторовича) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 24.03.2009 в 16:45
1495.
Прости меня (на стихи Александра Шушунова) – Авторская песня / рейтинг 19 / отзывов 5 / опубл. 15.03.2009 в 21:39
1496.
Ветер (на стихи Александра Шушунова) – Авторская песня / рейтинг 29 / отзывов 5 / опубл. 11.03.2009 в 21:22
1497.
Казаки (на стихи Лили Казанской) – Авторская песня / рейтинг 23 / отзывов 4 / опубл. 09.03.2009 в 20:20
1498.
90 суток (песня из кф "Живой") – Песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 08.03.2009 в 16:48
1499.
Настеж окна (на стихи Татьяны Гекты) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 08.03.2009 в 10:50
1500.
Илюшин сон (на стихи Лоры Тасси) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 2 / опубл. 08.03.2009 в 10:21
1501.
Зажигая свечи... (на стихи Лоры Тасси) – Авторская песня / рейтинг 16 / отзывов 4 / опубл. 08.03.2009 в 10:01
1502.
Лучик света (на стихи Натальи Бухдрукер) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 07.03.2009 в 20:41
1503.
Разговор (на стихи Галины Прокопец) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 07.03.2009 в 16:23
1504.
Лунный дракон (на стихи Галины Прокопец) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 07.03.2009 в 15:01
1505.
Журавлиный крик (на стихи Лили Казанской) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 07.03.2009 в 13:03
1506.
У окна сидела женщина (на стихи Лили Казанской) – Авторская песня / рейтинг 6 / отзывов 3 / опубл. 06.03.2009 в 21:35
1507.
Улыбнусь (на стихи Сони Пащевской) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 06.03.2009 в 17:16
1508.
Актриса (на стихи Девы Битв) – Авторская песня / опубл. 06.03.2009 в 16:47
1509.
Старый перрон (на стихи Елены Маркштедтер) – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 2 / опубл. 05.12.2008 в 17:58
1510.
Какая есть (на стихи Натали Зеро) – Авторская песня / опубл. 06.03.2009 в 15:07
1511.
Небесное веселье (на сихи Вике. Детская) – Авторская песня / опубл. 06.03.2009 в 14:48
1512.
Лесовичок (на стихи Вике. Детская) – Авторская песня / опубл. 06.03.2009 в 14:27
1513.
Точка сборки. Перекрёсток (на стихи Вирилори Вирилори) – Авторская песня / опубл. 06.03.2009 в 13:38
1514.
Мотылёк (на стихи Вирилори Вирилори. Детская) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 06.03.2009 в 13:21
1515.
Лишь дюйм (на стихи Василия Придатко-Долина) – Авторская песня / опубл. 06.03.2009 в 13:08
1516.
Корзина яблок (на стихи Василия Придатко-Долина) – Авторская песня / опубл. 06.03.2009 в 12:45
1517.
Мишка любит мёд (на стихи Ирины Глазковой. Детская) – Авторская песня / опубл. 06.03.2009 в 12:28
1518.
Что ты ищешь... (на стихи Татьяны Силкиной) – Авторская песня / опубл. 06.03.2009 в 12:19
1519.
Дождь (на стихи Штуши-Кутуши) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 5 / опубл. 06.03.2009 в 16:57
1520.
Чёрный Человек (на стихи Штуши-Кутуши) – Авторская песня / опубл. 06.03.2009 в 12:03
1521.
Я сегодня оденусь в чёрное (на стихи Штуши-Кутуши) – Авторская песня / опубл. 06.03.2009 в 11:52
1522.
Кошка, которая... (на стихи Штуши-Кутуши) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 06.03.2009 в 11:31
1523.
Тишина (на стихи Альне) – Авторская песня / опубл. 06.03.2009 в 10:55
1524.
Снежному королю (на стихи Альне) – Авторская песня / опубл. 06.03.2009 в 10:44
1525.
Пятна на солнце (на стихи Ольги Ланцевой) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 06.03.2009 в 10:30
1526.
Судьбы господин (на стихи Екатерины Великой) – Авторская песня / опубл. 06.03.2009 в 08:19
1527.
Баян (на стихи Марины Волковой) – Авторская песня / опубл. 06.03.2009 в 01:14
1528.
Тоскую по весне (на стихи Розы Гросман) – Авторская песня / рейтинг 25 / отзывов 5 / опубл. 06.03.2009 в 00:11
1529.
Осень (на стихи Наты Гранковской) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 05.03.2009 в 23:46
1530.
Божественные руки (на стихи Наты Гранковской) – Авторская песня / опубл. 05.03.2009 в 23:31
1531.
Куда уходят поезда (на стихи Марины Назарьиной) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 05.03.2009 в 23:13
1532.
Волшебный вальс (на стихи Татьяны Лавровой-Волгоград) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 05.03.2009 в 22:53
1533.
Открываю сезон (на стихи Елены Дымарской) – Авторская песня / рейтинг 27 / отзывов 5 / опубл. 05.03.2009 в 22:26
1534.
Конечно, я знаю (на стихи Татьяны Оттавы) – Авторская песня / отзывов 1 / опубл. 05.03.2009 в 22:15
1535.
Стихи горели яростно в камине (на стихи Ники Вербинской) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 05.03.2009 в 21:44
1536.
Не осенние листья (на стихи Милы Московской) – Авторская песня / опубл. 05.03.2009 в 20:57
1537.
Метаморфозы любви (на стихи Аллы Искры) – Авторская песня / опубл. 05.03.2009 в 20:40
1538.
Мой маленький мир (на стихи Катарины Магазовой) – Авторская песня / опубл. 05.03.2009 в 20:04
1539.
Россия (на стихи Анютиных Глазок) – Авторская песня / опубл. 05.03.2009 в 19:39
1540.
Пойду, смахну хрустальность рос (на стихи Веры Базаровой) – Авторская песня / опубл. 05.03.2009 в 19:22
1541.
Спутаны волосы (на стихи Александра Линде) – Авторская песня / опубл. 05.03.2009 в 18:58
1542.
Влюблённость (на стихи Алёны Фейр) – Авторская песня / опубл. 05.03.2009 в 18:29
1543.
Полон радостью день! (на стихи Марианны Эн) – Авторская песня / опубл. 05.03.2009 в 17:36
1544.
Качели (на стихи Натальи Бухдрукер) – Авторская песня / опубл. 05.03.2009 в 17:12
1545.
Не спят (на стихи Лары Фелисион) – Авторская песня / опубл. 05.03.2009 в 16:42
1546.
Скажешь тихо мне (на стихи Татьяны Деморецкой) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 3 / опубл. 05.03.2009 в 11:55
1547.
Тебе единственный (на стихи Татьяны Деморецкой) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 05.03.2009 в 11:27
1548.
Только вечная жизнь (на стихи Александра Родимцева) – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 3 / опубл. 04.03.2009 в 21:10
1549.
Я сегодня увидел Актрису! (на стихи Виктора Виноградова) – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 3 / опубл. 03.03.2009 в 23:06
1550.
История одного шедевра (на стихи Валерии Ленюк) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 2 / опубл. 28.02.2009 в 23:52
1551.
Странные сны (на стихи Валерии Ленюк) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 28.02.2009 в 23:35
1552.
Уходит небо вдаль (на стихи Валерии Ленюк) – Авторская песня / опубл. 28.02.2009 в 23:20
1553.
Гаданье по телам... (на стихи Валерии Ленюк) – Авторская песня / опубл. 28.02.2009 в 23:11
1554.
Подснежник (на стихи Валерии Ленюк) – Авторская песня / опубл. 28.02.2009 в 23:01
1555.
Сюита ночи (на стихи Валерии Ленюк) – Авторская песня / опубл. 28.02.2009 в 22:47
1556.
Я в храм пойду (на стихи Валерии Ленюк) – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 6 / опубл. 10.12.2008 в 03:22
1557.
Ностальгия (на стихи Настюши Смирновой) – Авторская песня / опубл. 28.02.2009 в 22:26
1558.
Пристань моей мечты (на стихи Настюши Смирновой) – Авторская песня / рейтинг 6 / отзывов 1 / опубл. 28.02.2009 в 22:07
1559.
Я уйду... (на стихи Настюши Смирновой) – Авторская песня / опубл. 28.02.2009 в 21:43
1560.
Не любить тебя мне больше (на стихи Настюши Смирновой) – Авторская песня / опубл. 28.02.2009 в 21:24
1561.
Одиночество (на стихи Настюши Смирновой) – Авторская песня / опубл. 25.02.2009 в 12:44
1562.
Под покровом зимы (на стихи Настюши Смирновой) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 24.02.2009 в 17:12
1563.
ВременнАя ностальгия (на стихи Светланы Светозаровой) – Авторская песня / опубл. 24.02.2009 в 13:09
1564.
На шару раздавала поцелуи (на стихи Светланы Светозаровой) – Авторская песня / опубл. 22.02.2009 в 19:03
1565.
У тебя сегодня выпускной (на стихи Светланы Светозаровой) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 1 / опубл. 22.02.2009 в 17:32
1566.
Нежно клавиш коснется рука (на стихи Светланы Светозаровой) – Авторская песня / опубл. 22.02.2009 в 17:15
1567.
Как хочется (на стихи Светланы Светозаровой) – Авторская песня / опубл. 22.02.2009 в 16:53
1568.
Только мама (на стихи Светланы Светозаровой) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 3 / опубл. 05.12.2008 в 17:38
1569.
Когда (на стихи Светланы Светозаровой) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 21.02.2009 в 15:07
1570.
Памяти Высоцкого (на стихи Светланы Светозаровой) – Авторская песня / рейтинг 21 / отзывов 3 / опубл. 24.02.2009 в 19:10
1571.
Девочка с гитарой за плечом (на стихи Светланы Светозаровой) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 21.02.2009 в 12:51
1572.
Здравствуй, ба! (на стихи Светланы Светозаровой) – Авторская песня / рейтинг 5 / отзывов 3 / опубл. 21.02.2009 в 12:38
1573.
Снегопад (на стихи Владимира Полторжицкого) – Авторская песня / опубл. 21.02.2009 в 18:18
1574.
Мне тебя теперь не испить... (на стихи Андрея Соболева) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 20.02.2009 в 12:54
1575.
Душа (на стихи Андрея Соболева) – Авторская песня / опубл. 21.02.2009 в 13:12
1576.
Я о любви себе солгу (на стихи Андрея Соболева) – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 3 / опубл. 28.01.2009 в 15:56
1577.
Последний бой (на стихи Елены Семёновой) – Авторская песня / рейтинг 18 / отзывов 4 / опубл. 31.01.2009 в 11:34
1578.
Игорю Талькову (на стихи Виолетты Баша) – Авторская песня / рейтинг 5 / отзывов 3 / опубл. 28.11.2008 в 16:09
1579.
Головою с плахи солнце покатилось.. (на стихи Виолетты Баша) – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 2 / опубл. 28.11.2008 в 15:26
1580.
Вереск (на стихи Виолетты Баша) – Авторская песня / опубл. 28.11.2008 в 15:50
1581.
Босиком (на стихи Вероники Курган) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 3 / опубл. 24.01.2009 в 23:20
1582.
На огне... (на стихи Суламиты Габы) – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 2 / опубл. 06.03.2009 в 15:20
1583.
И слезы, и строки... (на стихи Суламиты Габы) – Авторская песня / опубл. 06.03.2009 в 16:23
1584.
Очарован прозрачностью Капельки (на стихи Суламиты Габы) – Авторская песня / опубл. 31.12.2008 в 14:10
1585.
О, слиянье Миров! (на стихи Суламиты Габы) – Авторская песня / опубл. 06.03.2009 в 16:08
1586.
Мамин наказ (на стихи Елены Чичериной) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 4 / опубл. 08.01.2009 в 14:14
1587.
Я проведу рукой -строкой... (на стихи Суламиты Габы) – Авторская песня / опубл. 06.03.2009 в 15:56
1588.
Пропасть (на стихи Леночки Азаровой) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 08.01.2009 в 11:51
1589.
Обниму, как сестра (на стихи Суламиты Габы) – Авторская песня / опубл. 06.03.2009 в 15:36
1590.
Я иду на зарю (на стихи Ольги Сполоховой) – Авторская песня / рейтинг 25 / отзывов 5 / опубл. 06.01.2009 в 16:11
1591.
Падший ангел (на стихи Ольги Сполоховой) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 05.01.2009 в 16:14
1592.
Не лёгкий труд (на стихи Владимира Стречина) – Авторская песня / опубл. 02.03.2009 в 12:58
1593.
Грусть (на стихи Владимира Стречина) – Авторская песня / опубл. 02.03.2009 в 11:35
1594.
Дорога в никуда (на стихи Владимира Стречина) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 3 / опубл. 01.03.2009 в 19:46
1595.
Гороскоп ( на стихи Татьяны Линдвест) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 31.12.2008 в 20:15
1596.
Баллада о без вести пропавшем(на стихи Александра Дольского) – Авторская песня / рейтинг 16 / отзывов 5 / опубл. 04.01.2009 в 11:28
1597.
Сонет №19 (на стихи Геннадия Бордукова) – Авторская песня / рейтинг 22 / отзывов 4 / опубл. 31.12.2008 в 15:22
1598.
Декаданс (Андре Нуара) – Авторская песня / рейтинг 5 / опубл. 01.03.2009 в 15:14
1599.
Воскресный рассвет (на слова Милы Тим) – Авторская песня / опубл. 23.12.2008 в 05:41
1600.
Следите за базаром (на стихи Андрея Былинина) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 02.01.2009 в 10:35
1601.
Шмон у малолеток (на стихи Андрея Былинина) – Авторская песня / опубл. 02.01.2009 в 16:26
1602.
Алёха (на стихи Андрея Былинина) – Авторская песня / опубл. 04.12.2008 в 18:20
1603.
Солнце, солнце, солнышко! (на стихи Саши-Шуры Петрова) – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 3 / опубл. 23.12.2008 в 02:55
1604.
Она ушла (на стихи Саши-Шуры Петрова) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 23.12.2008 в 02:29
1605.
Крест (на стихи Саши-Шуры Петрова) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 23.12.2008 в 02:10
1606.
Любимая, я подарю тебе... (на стихи Шуры-Саши Петрова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 2 / опубл. 06.12.2008 в 04:54
1607.
Гитарист (на стихи Александра Шушунова) – Авторская песня / рейтинг 35 / отзывов 5 / опубл. 23.12.2008 в 01:57
1608.
Мим (на стихи Александра Шушунова) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 21.12.2008 в 10:12
1609.
Хватит...(на стихи Александра Шушунова) – Авторская песня / опубл. 31.12.2008 в 08:26
1610.
Открой меня (на стихи Александра Шушунова) – Авторская песня / рейтинг 15 / отзывов 3 / опубл. 10.12.2008 в 21:47
1611.
Поцелуй меня ночью спящего (на стихи Александра Шушунова) – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 2 / опубл. 09.12.2008 в 19:04
1612.
Я скучаю по тебе (на стихи Александра Шушунова) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 21.12.2008 в 04:44
1613.
Мы не пара (на стихи Александра Шушунова) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 10.12.2008 в 19:13
1614.
Горькое (на стихи Александра Шушунова) – Авторская песня / опубл. 02.01.2009 в 20:23
1615.
Нарисованная дверь (на стихи Александра Шушунова) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 31.12.2008 в 07:04
1616.
Пророчество музы (на стихи Павла Иванова-Остославского) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 19.12.2008 в 21:07
1617.
Освещая хвойный лес (на стихи Павла Иванова-Остославского) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 19.12.2008 в 19:02
1618.
Принцессе Диане Уэльской (стихи Павла Иванова-Остославского) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 3 / опубл. 19.12.2008 в 03:33
1619.
Заколдованный принц (на стихи Павла Иванова-Остославского) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 20.12.2008 в 07:20
1620.
Как жутко ночью (на стихи Павла Иванова-Остославского) – Стихи о войне / рейтинг 21 / отзывов 3 / опубл. 19.12.2008 в 00:20
1621.
Увы, я рыцарь бедный (на стихи Павла Иванова-Остославского) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 03.01.2009 в 20:00
1622.
Старый ворон кружит... (на стихи Веры Кальт) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 15.12.2008 в 12:51
1623.
В бочке грешности ложка святости (на стихи Веры Кальт) – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 2 / опубл. 09.12.2008 в 23:15
1624.
Белая комната... (на стихи Елены Вершининой) – Авторская песня / рейтинг 18 / отзывов 5 / опубл. 08.12.2008 в 22:53
1625.
Наркомания небес №1 (на стихи Елены Вершининой) – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 3 / опубл. 08.12.2008 в 19:27
1626.
Ливни (на стихи Елены Вершининой) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 05.12.2008 в 19:47
1627.
Звездопад (на стихи Анатолия Долгинова) – Авторская песня / рейтинг 45 / отзывов 7 / опубл. 06.12.2008 в 10:31
1628.
Корниловский полк (на стихи Олега Дегтярёва) – Авторская песня / рейтинг 33 / отзывов 2 / опубл. 07.01.2009 в 21:07
1629.
Меня чекисты расстреляли... (на стихи Олега Дегтярёва) – Авторская песня / рейтинг 49 / отзывов 4 / опубл. 25.12.2008 в 03:40
1630.
Нас Деникин ведёт на Москву (на стихи Олега Дегтярёва) – Авторская песня / рейтинг 69 / отзывов 9 / опубл. 06.12.2008 в 05:08
1631.
Рождественская магия - Рондо (на стихи Ирины Гвоздевой) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 05.01.2009 в 13:07
1632.
Мишка любит мёд (на стихи Ирины Глазковой) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 04.12.2008 в 21:16
1633.
Нарисовано сердце мелом (на стихи Ирины Корниенко) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 04.12.2008 в 19:27
1634.
Зонтик, маршрутка, путь (на стихи Ирины Корниенко) – Авторская песня / рейтинг 29 / отзывов 5 / опубл. 04.12.2008 в 13:25
1635.
Вокзал для двоих (на стихи Виктора Виноградова) – Авторская песня / рейтинг 15 / отзывов 3 / опубл. 30.11.2008 в 16:08
1636.
Осенний блюз (на стихи Виктора Виноградова) – Авторская песня / рейтинг 21 / отзывов 3 / опубл. 09.01.2009 в 10:51
1637.
У ограды Ботанического сада (на стихи Виктора Виноградова) – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 2 / опубл. 30.11.2008 в 17:43
1638.
Иллюзия Грааля (на стихи Виктора Виноградова) – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 2 / опубл. 02.03.2009 в 15:23
1639.
Ночная Москва (на стихи Виктора Виноградова) – Авторская песня / рейтинг 51 / отзывов 3 / опубл. 04.12.2008 в 14:33
1640.
Шерше ля мать (на стихи Виктора Виноградова) – Авторская песня / рейтинг 16 / отзывов 3 / опубл. 02.03.2009 в 17:05
1641.
Хоть кричи - не кричи (На стихи Виктора Виноградова) – Авторская песня / рейтинг 16 / отзывов 3 / опубл. 28.01.2009 в 20:35
1642.
Колосок и ящерка (на стихи Виктора Виноградова) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 04.01.2009 в 15:15
1643.
Мы ходили по лезвию бритвы (на стихи Виктора Виноградова) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 06.01.2009 в 15:01
1644.
На берегу моей реки (на стихи Сергея Курдюкова) – Авторская песня / рейтинг 21 / отзывов 3 / опубл. 27.11.2008 в 00:59
1645.
Елена... (на стихи Елены Шандер) – Песня / рейтинг 6 / отзывов 2 / опубл. 26.11.2008 в 17:48
1646.
В ожидании... (на стихи лютэли эдер) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 01.01.2009 в 20:31
1647.
Неисполнимо... ( на стихи Лютэли Эдер) – Авторская песня / рейтинг 34 / отзывов 8 / опубл. 13.06.2009 в 09:00
1648.
Твоя...(на стихи лютэли эдер) – Авторская песня / рейтинг 25 / отзывов 6 / опубл. 24.02.2009 в 20:08
1649.
Берёзы (на стихи Людмилы Клёновой) – Авторская песня / рейтинг 85 / отзывов 12 / опубл. 17.08.2009 в 23:03
1650.
Вы приснились... (на стихи лютэли эдер) – Песня / рейтинг 11 / отзывов 4 / опубл. 26.11.2008 в 15:01
1651.
Наблюдай... (на стихи Квилы Бристения) – Мир души / рейтинг 3 / отзывов 3 / опубл. 25.11.2008 в 21:01
1652.
Силой (на стихи Квилы Бристения) – Песня / рейтинг 15 / отзывов 3 / опубл. 25.11.2008 в 20:12
1653.
Город в облаках (на стихи Квилы Бристения) – Лирика городская / рейтинг 23 / отзывов 4 / опубл. 25.11.2008 в 17:56
1654.
Как надо разговаривать с гаишником – Прозаические миниатюры / рейтинг 15 / отзывов 3 / опубл. 11.01.2009 в 18:53
1655.
Песни mp3. Моим друзьям – Авторская песня / опубл. 08.07.2009 в 10:42
Песни на стихи Алексея Смехова
1656.
Хороводят цветы (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 07.12.2020 в 06:27
1657.
Солнечная кошка (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 02.12.2020 в 22:51
1658.
Кружат разноцветные листья (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 02.12.2020 в 18:54
1659.
Розовый слон (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 30.11.2020 в 12:03
1660.
Еще не поднят белый флаг 2 (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 27.11.2020 в 21:53
1661.
Еще не поднят белый флаг (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 27.11.2020 в 14:55
1662.
В кошачьей школе (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 27.11.2020 в 11:22
1663.
Летнее солнцестояние (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 26.11.2020 в 07:17
1664.
Будь травой (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 25.11.2020 в 22:56
1665.
Муравей (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 25.11.2020 в 10:55
1666.
Ночное окно (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 25.11.2020 в 04:58
1667.
Колесо сансары (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 24.11.2020 в 13:08
1668.
Осенний лес сродни вселенной (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 23.11.2020 в 18:48
1669.
Осенние мечты 2 (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 13.11.2020 в 18:26
1670.
Неприметное мгновенье августа (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 12.11.2020 в 20:46
1671.
Серость Невы (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 12.11.2020 в 07:19
1672.
Бокал неба (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 11.11.2020 в 13:53
1673.
Какая праздничная осень (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 03.11.2020 в 08:04
1674.
Берёза (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 03.11.2020 в 05:18
1675.
Золотые самородки (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 02.11.2020 в 23:59
1676.
Дожди ноября (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 10.10.2020 в 17:07
1677.
А как без музыки прожить (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 10.10.2020 в 03:48
1678.
Златовласая нежная осень (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 10.10.2020 в 00:40
1679.
Выбор (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 09.10.2020 в 19:33
1680.
Столько счастья получаю (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 07.10.2020 в 19:31
1681.
Осенние мечты (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 07.10.2020 в 11:38
1682.
Осенняя ностальгия (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 13.09.2020 в 20:47
1683.
Мальчик Март (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 28.03.2020 в 14:40
1684.
Пегас подковы не теряет (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 28.03.2020 в 09:28
1685.
Весна устроила турнир (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 26.03.2020 в 21:51
1686.
В оправе неба (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 37 / отзывов 1 / опубл. 14.11.2019 в 12:15
1687.
Учусь читать я иероглифы (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 08.09.2019 в 08:59
1688.
Это весна проказница (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 07.04.2019 в 09:03
1689.
Молодой художник Март (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 03.04.2019 в 08:56
1690.
Суровый ветер от Невы (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 15.02.2019 в 13:22
1691.
Свет луны (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 14.02.2019 в 15:39
1692.
Души-льдинки (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 09.02.2019 в 17:36
1693.
Под маской (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 06.02.2019 в 23:38
1694.
Уютный дом (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 06.02.2019 в 21:51
1695.
Принцесса, рыцарь и дракон (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 04.02.2019 в 15:50
1696.
Разговоры, разговоры (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 04.02.2019 в 06:32
1697.
Белый вертолёт (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 27.01.2019 в 17:24
1698.
Звёздный соловей (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 24.01.2019 в 05:43
1699.
Чёрный лев (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 17.01.2019 в 16:01
1700.
Заметали след метели (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 08.01.2019 в 22:38
1701.
Зимнее солнцестояние (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 08.01.2019 в 16:41
1702.
Отряд небесной конницы (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 04.01.2019 в 14:59
1703.
Любовь (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 04.01.2019 в 08:43
1704.
Подруга осень (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 23.11.2018 в 21:48
1705.
Снежинки входят в мир (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 22.11.2018 в 21:37
1706.
Скрылись за туманом (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 22.11.2018 в 14:17
1707.
Осенний завершая круг (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 21.11.2018 в 17:52
1708.
Наступил на солнце в луже (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 20.11.2018 в 12:35
1709.
Рыбка билась под ладонью (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 19.11.2018 в 18:56
1710.
Бриллиантовые зимы (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 19.11.2018 в 16:27
1711.
Танго на краю обрыва (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 26.10.2018 в 23:21
1712.
Дон Кихот (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 26.10.2018 в 09:23
1713.
Спрятались в туманы (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 25.10.2018 в 14:01
1714.
Мальчик из Керчи (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 25.10.2018 в 08:48
1715.
Расплавленный мёд (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 24.10.2018 в 18:04
1716.
По солнечной горке катаясь (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 24.10.2018 в 17:37
1717.
Останься, друг! (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 24.10.2018 в 16:48
1718.
Осень – бабушка в желтых штиблетах (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 24.10.2018 в 15:09
1719.
Неудержимый (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 23.10.2018 в 20:20
1720.
Неприметное мгновенье (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 23.10.2018 в 19:58
1721.
Маленький лисенок (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 23.10.2018 в 19:01
1722.
Ёж спешил в свою нору (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 22.10.2018 в 23:29
1723.
Глоток осеннего лета (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 22.10.2018 в 22:43
1724.
Белый ветер (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 22.10.2018 в 12:22
1725.
Хрустальной люстрою на солнце (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 17.04.2018 в 15:36
1726.
Стучит в окно бесстыжая весна (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 17.04.2018 в 15:05
1727.
С высоты на мир взирая (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 17.04.2018 в 14:33
1728.
Пушистый апельсинный кот (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 2 / опубл. 17.04.2018 в 12:51
1729.
Путешествие муми-троллей (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 2 / опубл. 11.04.2018 в 09:27
1730.
Пряха-Жизнь (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 11.04.2018 в 08:47
1731.
Осенняя симфония (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 11.04.2018 в 06:25
1732.
Любовь накроет и сметет (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 07.04.2018 в 08:42
1733.
Лист золотой (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 07.04.2018 в 07:19
1734.
Весна вошла с капельным звоном (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 07.04.2018 в 06:29
1735.
Брожу по лесу я опять (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 06.04.2018 в 15:43
1736.
Запоздалое зимнее утро (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 27.02.2018 в 13:33
1737.
В прохладном октябре (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 27.02.2018 в 12:43
1738.
Письма зимы (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 27.02.2018 в 12:18
1739.
Крылья ангела (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 26.02.2018 в 11:14
1740.
Мы крошечные капли в океане (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 26.02.2018 в 10:13
1741.
С устатку от дороги дальней (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 26.02.2018 в 09:43
1742.
Шестеренки снежинок (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 25.02.2018 в 11:10
1743.
Лесной капитан (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 24.02.2018 в 16:24
1744.
Ночное окно (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 24.02.2018 в 12:05
1745.
Зимние разговоры (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 23.02.2018 в 14:28
1746.
Не жди меня (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 23.01.2018 в 13:47
1747.
Анатомия зимы (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 22.01.2018 в 15:42
1748.
Великий Хронос (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 19.01.2018 в 15:38
1749.
Небесный дворник (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 18.01.2018 в 13:49
1750.
Сонет о свече и пламени (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 17.01.2018 в 16:55
1751.
Когда с небес спускается талант (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 17.01.2018 в 16:25
1752.
Предчувствие осени (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 17.01.2018 в 15:24
1753.
Хмурое рандеву (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 17.01.2018 в 14:37
1754.
Круговерть (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 14.01.2018 в 13:12
1755.
Город спит под белым одеялом (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 11.01.2018 в 09:58
1756.
Где бьётся сердце (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 09.01.2018 в 10:49
1757.
Рождается младенец (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 07.01.2018 в 03:24
1758.
С нас годы облетают (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 18.12.2017 в 09:48
1759.
Как дождь (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 51 / отзывов 4 / опубл. 07.12.2017 в 22:12
1760.
Юный месяц (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 06.12.2017 в 23:57
1761.
Время для печали (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 06.12.2017 в 11:36
1762.
Калина (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 05.12.2017 в 22:19
1763.
Малыш и Карлсон (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 05.12.2017 в 13:03
1764.
Танец эльфов (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 04.12.2017 в 21:07
1765.
Пригорюнилась Яга (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / опубл. 27.10.2017 в 23:51
1766.
Седьмое тело (на стихи Алексея Смехова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 27.10.2017 в 13:57
Песни с видеоклипами
1767.
На улице Гороховой (кавер) – Авторская песня / рейтинг 2 / опубл. 01.10.2014 в 17:28
1768.
За мгновенье до рассвета (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 22.09.2014 в 22:01
1769.
Я открываю небеса (на стихи Елены Азаровой) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 21.09.2014 в 20:21
1770.
Целую ручку – Авторская песня / рейтинг 39 / отзывов 4 / опубл. 18.09.2014 в 18:46
1771.
Едем, едем... (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 16.09.2014 в 14:23
1772.
Среди пустого луга (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 39 / отзывов 1 / опубл. 14.09.2014 в 16:10
1773.
Детский сад (на стихи Марины Бойковой) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 14.09.2014 в 02:20
1774.
Я пришла из школы (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 2 / опубл. 10.09.2014 в 18:14
1775.
Как-то спокойно я вышел из ада (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 39 / отзывов 4 / опубл. 08.09.2014 в 13:32
1776.
Воспоминания о маньеризме (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 36 / отзывов 2 / опубл. 06.09.2014 в 16:04
1777.
Фрагменты (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 43 / отзывов 2 / опубл. 04.09.2014 в 16:59
1778.
Путь открыт (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 41 / отзывов 2 / опубл. 30.08.2014 в 14:30
1779.
Стрекоза и Муравей (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 45 / отзывов 4 / опубл. 27.07.2014 в 16:23
1780.
Мне страшно жить (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 42 / отзывов 2 / опубл. 26.07.2014 в 15:28
1781.
Любовь похожа на море (на стихи Марины Бойковой) – Авторская песня / рейтинг 14 / отзывов 2 / опубл. 10.07.2014 в 20:47
1782.
Кому ты нужен (на стихи Анатолия Пшеничного) – Авторская песня / рейтинг 20 / отзывов 4 / опубл. 09.07.2014 в 14:08
1783.
Европы суетной отведав (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 43 / отзывов 2 / опубл. 22.06.2014 в 16:34
1784.
А у нас сейчас гроза (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 23 / отзывов 3 / опубл. 21.06.2014 в 12:33
1785.
Устал от комплекса вины (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 42 / отзывов 5 / опубл. 20.06.2014 в 18:00
1786.
Кто видел море (на стихи Сергея Смирнова) – Авторская песня / рейтинг 21 / отзывов 2 / опубл. 19.06.2014 в 14:14
1787.
Алексею Балабанову (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 34 / отзывов 2 / опубл. 17.06.2014 в 19:32
1788.
Песенка ожидания (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 21 / отзывов 6 / опубл. 16.06.2014 в 16:52
1789.
Жемчужина (на стихи Марины Бойковой) – Авторская песня / рейтинг 25 / отзывов 6 / опубл. 12.06.2014 в 12:02
1790.
Юность смотрит в телескоп (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 55 / отзывов 4 / опубл. 11.06.2014 в 20:51
1791.
Вы мне нужны! -2 (на стихи Елены Трофимовой) – Авторская песня / рейтинг 18 / отзывов 4 / опубл. 07.06.2014 в 14:41
1792.
Летали облака (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 1 / опубл. 07.06.2014 в 09:26
1793.
Ночь на блюде -2 (на стихи Льва Фадеева) – Авторская песня / рейтинг 12 / отзывов 4 / опубл. 06.06.2014 в 19:31
1794.
Качели (на стихи Натальи Бухдрукер) – Авторская песня / рейтинг 18 / отзывов 3 / опубл. 13.04.2014 в 21:50
1795.
Луна (на стихи Таты Софинской) – Авторская песня / рейтинг 82 / отзывов 4 / опубл. 27.02.2014 в 18:28
1796.
Молодильные яблоки – Авторская песня / рейтинг 37 / отзывов 3 / опубл. 22.11.2013 в 18:46
1797.
Кто видел море... (на стихи Сергея Смирнова) – Авторская песня / рейтинг 79 / отзывов 4 / опубл. 09.02.2013 в 03:07
1798.
Элиза (на стихи Олеси Атлановой) – Авторская песня / рейтинг 44 / отзывов 4 / опубл. 07.01.2013 в 12:05
1799.
День с Бадюком – Авторская песня / рейтинг 30 / опубл. 05.09.2012 в 11:43
1800.
Дождь целый день – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 23.08.2012 в 19:20
1801.
Про кошку Машу... (на стихи Марины Бойковой) – Авторская песня / рейтинг 33 / отзывов 1 / опубл. 13.03.2010 в 15:44
1802.
Научите меня понимать красоту (песня из к/ф "Мусорщик") – Авторская песня / рейтинг 464 / отзывов 51 / опубл. 29.04.2011 в 11:28
1803.
Асфадель – Авторская песня / рейтинг 589 / отзывов 78 / опубл. 07.07.2009 в 10:32
1804.
Кораблик – Авторская песня / рейтинг 28 / отзывов 7 / опубл. 02.03.2012 в 22:34
1805.
Взгляд (на стихи Елены Журавлёвой Подольской) – Авторская песня / рейтинг 94 / отзывов 6 / опубл. 29.12.2011 в 14:33
1806.
Я иду по земле – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 22.01.2012 в 01:54
1807.
Брат ты мой, огонь... (на стихи Дарьи Бутаковой) – Авторская песня / рейтинг 111 / отзывов 15 / опубл. 26.11.2008 в 20:29
1808.
Священные цветы (на стихи Марины Бойковой) – Авторская песня / рейтинг 190 / отзывов 22 / опубл. 03.03.2011 в 19:14
1809.
Простужен клён (на стихи Марины Бойковой) – Авторская песня / рейтинг 49 / отзывов 4 / опубл. 01.04.2011 в 23:16
1810.
Люблю море (на стихи Марины Бойковой) – Авторская песня / рейтинг 16 / отзывов 7 / опубл. 13.04.2011 в 12:41
1811.
Пузырики-недотроги (на стихи Марины Бойковой) – Авторская песня / рейтинг 35 / отзывов 4 / опубл. 15.02.2011 в 21:37
1812.
Что такое детский сад? (на стихи Марины Бойковой) – Авторская песня / рейтинг 129 / отзывов 15 / опубл. 13.09.2010 в 01:26
1813.
Веер (на стихи Марины Бойковой) – Авторская песня / рейтинг 200 / отзывов 6 / опубл. 22.02.2012 в 15:07
1814.
Жемчужина (на стихи Марины Бойковой) – Авторская песня / рейтинг 22 / отзывов 7 / опубл. 18.06.2011 в 11:46
1815.
Зазеркалье... (на стихи Анастасии Воскресенской) – Авторская песня / рейтинг 113 / отзывов 10 / опубл. 16.04.2011 в 23:40
1816.
Ночь... (на стихи Наташи Осени) – Авторская песня / рейтинг 89 / отзывов 10 / опубл. 17.04.2011 в 12:05
1817.
Чудо - птица (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 101 / отзывов 9 / опубл. 13.04.2011 в 19:11
1818.
Косая мель (на стихи Евгении Аркушиной) – Авторская песня / рейтинг 39 / отзывов 3 / опубл. 05.02.2010 в 13:14
1819.
Молитва (стихи Елены Исаевой, музыка Ирины Суриной) – Авторская песня / рейтинг 74 / отзывов 4 / опубл. 27.03.2012 в 19:39
1820.
Мы хотели стать другими – Авторская песня / рейтинг 19 / отзывов 12 / опубл. 17.03.2010 в 20:37
1821.
По тревоге... – Авторская песня / рейтинг 50 / отзывов 12 / опубл. 21.04.2011 в 23:46
1822.
По голубым волнам (на стихи Галины Уваровой) – Авторская песня / рейтинг 264 / отзывов 22 / опубл. 23.05.2009 в 15:59
1823.
Яблонька-невеста (на стихи Светланы Ледковой) – Авторская песня / рейтинг 18 / отзывов 13 / опубл. 05.12.2008 в 17:21
1824.
Играет Юрий Башмет (на стихи Лютели Эдер) – Авторская песня / рейтинг 49 / отзывов 10 / опубл. 20.08.2009 в 13:11
1825.
Я умчусь за тобой (на стихи Асфадели) – Авторская песня / рейтинг 90 / отзывов 18 / опубл. 11.07.2009 в 09:49
1826.
Распахнул пальто бродяга-вечер-2 (на стихи Софии Егоровой) – Авторская песня / рейтинг 666 / отзывов 58 / опубл. 29.05.2009 в 11:28
1827.
В тропическом лесу купил я дачу – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 01.02.2012 в 22:42
1828.
Пустая выдумка (на стихи Светланы Смирновой) – Авторская песня / рейтинг 38 / отзывов 2 / опубл. 17.02.2012 в 16:06
1829.
Месье Жан (на стихи и музыку А.Розенбаума) – Авторская песня / рейтинг 218 / отзывов 12 / опубл. 17.10.2010 в 11:57
1830.
Крещение (на стихи Артура Ермилова) – Авторская песня / рейтинг 72 / отзывов 17 / опубл. 20.01.2010 в 11:07
1831.
Поверхностные воды (на стихи Виктории Дашковой) – Авторская песня / рейтинг 21 / отзывов 6 / опубл. 25.06.2009 в 00:51
1832.
Далеко (на стихи Шуры-Саши Петрова) – Авторская песня / рейтинг 15 / отзывов 6 / опубл. 01.08.2010 в 01:08
1833.
Необычная москвичка – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 24.02.2012 в 14:19
1834.
Под звуки старомодного романса (на стихи Олеси Атлановой) – Авторская песня / рейтинг 121 / отзывов 13 / опубл. 17.05.2010 в 01:57
1835.
Август-повеса (на стихи Олеси Атлановой) – Авторская песня / рейтинг 105 / отзывов 12 / опубл. 22.05.2010 в 21:43
1836.
Дождь и кларнет (на стихи Олеси Атлановой) – Авторская песня / рейтинг 86 / отзывов 5 / опубл. 18.05.2010 в 14:59
1837.
С зоны – Авторская песня / рейтинг 38 / отзывов 2 / опубл. 25.05.2011 в 22:11
1838.
Кокумабо – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 15.03.2012 в 19:00
1839.
На рыбалку (песня Андрея Медведева) – Авторская песня / рейтинг 33 / отзывов 1 / опубл. 26.11.2011 в 08:52
1840.
Верность (на стихи Дины Немировской) – Авторская песня / рейтинг 52 / отзывов 5 / опубл. 05.07.2010 в 23:12
1841.
У реки (на стихи Любови Шубной) – Авторская песня / рейтинг 97 / отзывов 11 / опубл. 03.08.2010 в 22:30
Песни на свои стихи
1842.
Девочка и скворечник – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 20.01.2016 в 15:50
1843.
Слова – Авторская песня / рейтинг 31 / отзывов 5 / опубл. 12.10.2015 в 19:45
1844.
Боже, АвтоВАЗ храни! – Авторская песня / рейтинг 35 / отзывов 2 / опубл. 13.01.2015 в 12:56
1845.
Приближалась осенняя скука – Авторская песня / рейтинг 44 / отзывов 3 / опубл. 08.09.2014 в 13:53
1846.
Музыка для тебя – Авторская песня / рейтинг 43 / отзывов 2 / опубл. 27.08.2014 в 16:41
1847.
Братья украинцы – Авторская песня / рейтинг 25 / отзывов 4 / опубл. 21.04.2014 в 18:20
1848.
Так бывает – Авторская песня / рейтинг 17 / отзывов 6 / опубл. 21.04.2014 в 18:18
1849.
Стихотворение – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 4 / опубл. 09.03.2014 в 18:33
1850.
Проститутка – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 4 / опубл. 09.03.2014 в 18:31
1851.
Рафаэль – Авторская песня / рейтинг 35 / отзывов 3 / опубл. 06.03.2014 в 14:40
1852.
Звездолёт – Авторская песня / рейтинг 63 / отзывов 6 / опубл. 23.12.2013 в 18:15
1853.
Серое вещество – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 22.11.2013 в 18:21
1854.
Осеннее – Лирика любовная / рейтинг 51 / отзывов 8 / опубл. 04.09.2013 в 10:58
1855.
Роза – Авторская песня / рейтинг 12 / отзывов 5 / опубл. 04.04.2013 в 14:49
1856.
Небесный трон – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 5 / опубл. 03.04.2013 в 02:55
1857.
Олия – Авторская песня / рейтинг 36 / отзывов 3 / опубл. 18.02.2013 в 20:53
1858.
Идём с тобою тропами примет – Авторская песня / рейтинг 83 / отзывов 3 / опубл. 08.12.2012 в 00:20
1859.
Волна чувствительной руки – Авторская песня / рейтинг 65 / отзывов 1 / опубл. 28.11.2012 в 03:29
1860.
Волна чувствительной руки – Авторская песня / рейтинг 35 / отзывов 2 / опубл. 27.11.2012 в 03:48
1861.
Упадку Вашему дивлюсь (на стихи К.Куклина, М. Бойковой) – Авторская песня / опубл. 07.11.2012 в 06:52
1862.
Копирование неба – Авторская песня / опубл. 05.11.2012 в 17:01
1863.
Звёздный Свет – Авторская песня / рейтинг 43 / отзывов 4 / опубл. 29.10.2012 в 22:03
1864.
Дождь целый день – Авторская песня / рейтинг 13 / отзывов 4 / опубл. 22.08.2012 в 02:24
1865.
Поединок Владимира Соловьёва – Авторская песня / рейтинг 30 / опубл. 13.06.2012 в 17:16
1866.
Придуманный мир – Авторская песня / рейтинг 39 / отзывов 1 / опубл. 20.04.2012 в 13:49
1867.
Сон-подснежник – Авторская песня / рейтинг 6 / отзывов 2 / опубл. 19.04.2012 в 17:29
1868.
Ангел – Авторская песня / рейтинг 2 / опубл. 07.04.2012 в 00:30
1869.
Слом – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 06.04.2012 в 13:56
1870.
Сказочное богатство – Авторская песня / опубл. 05.04.2012 в 17:46
1871.
Колечко из мая – Авторская песня / рейтинг 30 / опубл. 04.04.2012 в 02:12
1872.
В Париж с тобой – Авторская песня / рейтинг 30 / опубл. 03.04.2012 в 21:13
1873.
Квартиру с мамой делит дочь – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 03.04.2012 в 02:47
1874.
Обещание – Авторская песня / рейтинг 30 / опубл. 30.03.2012 в 21:40
1875.
Омут – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 3 / опубл. 30.03.2012 в 14:41
1876.
Твои слова – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 20.03.2012 в 03:50
1877.
Дождик – Авторская песня / рейтинг 35 / отзывов 2 / опубл. 13.03.2012 в 18:09
1878.
Кораблик – Авторская песня / рейтинг 31 / отзывов 1 / опубл. 29.02.2012 в 02:42
1879.
Стезя – Авторская песня / рейтинг 36 / отзывов 2 / опубл. 23.02.2012 в 11:10
1880.
Жёлтый Карлик - 2 – Авторская песня / рейтинг 197 / отзывов 3 / опубл. 26.01.2012 в 19:42
1881.
Рыжая лгунья... – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 24.01.2012 в 10:25
1882.
Фото – Авторская песня / рейтинг 30 / опубл. 23.01.2012 в 18:42
1883.
Нудисты... – Авторская песня / рейтинг 32 / отзывов 2 / опубл. 10.01.2012 в 09:20
1884.
У церкви... – Авторская песня / рейтинг 79 / отзывов 4 / опубл. 08.01.2012 в 14:09
1885.
Дух любви... – Авторская песня / рейтинг 37 / отзывов 3 / опубл. 12.11.2011 в 04:05
1886.
Возвращение – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 3 / опубл. 28.10.2011 в 18:57
1887.
Я встретил Вас – Авторская песня / опубл. 16.10.2011 в 13:15
1888.
Музей шансона – Авторская песня / рейтинг 41 / отзывов 4 / опубл. 05.10.2011 в 05:11
1889.
Сумерки – Авторская песня / рейтинг 34 / отзывов 2 / опубл. 08.09.2011 в 17:02
1890.
Типун – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 08.09.2011 в 15:09
1891.
Воздушный змей – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 1 / опубл. 08.09.2011 в 13:22
1892.
Просека Судьбы – Авторская песня / рейтинг 16 / отзывов 4 / опубл. 07.09.2011 в 13:16
1893.
Душа – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 3 / опубл. 06.09.2011 в 22:26
1894.
Катюшка – Авторская песня / рейтинг 19 / отзывов 5 / опубл. 26.05.2011 в 18:12
1895.
Открой мне дверь... – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 07.05.2011 в 22:18
1896.
Гжель... – Авторская песня / опубл. 06.05.2011 в 10:16
1897.
Ленжне... – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 06.05.2011 в 09:21
1898.
Птица Желаний... – Авторская песня / рейтинг 11 / отзывов 3 / опубл. 06.05.2011 в 08:31
1899.
Рафаэль... – Авторская песня / рейтинг 13 / отзывов 4 / опубл. 05.05.2011 в 20:25
1900.
Колыбельная для Алёны (Валерию Паку) – Авторская песня / рейтинг 43 / отзывов 5 / опубл. 01.12.2010 в 00:53
1901.
И Жизнь, и Ад, и Рай! – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 5 / опубл. 11.09.2010 в 09:39
1902.
Трепет – Авторская песня / рейтинг 16 / отзывов 4 / опубл. 25.07.2010 в 20:27
1903.
Солнце (музыка и исполнение - Гуля Ветка) – Авторская песня / рейтинг 36 / отзывов 8 / опубл. 24.06.2010 в 22:40
1904.
Реинкарнация – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 2 / опубл. 23.06.2010 в 10:04
1905.
Смирительная рубашка – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 3 / опубл. 06.05.2010 в 19:13
1906.
Томимая душа – Авторская песня / рейтинг 12 / отзывов 5 / опубл. 30.04.2010 в 07:34
1907.
Синетура круга – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 25.04.2010 в 13:04
1908.
Розовая Кровь – Авторская песня / рейтинг 19 / отзывов 5 / опубл. 24.04.2010 в 22:50
1909.
Веб-мастер – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 22.04.2010 в 19:38
1910.
Повесть – Авторская песня / рейтинг 12 / отзывов 4 / опубл. 17.04.2010 в 22:05
1911.
Люди-карты – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 13.03.2010 в 02:50
1912.
Не отворачивайся – Авторская песня / рейтинг 27 / отзывов 10 / опубл. 01.03.2010 в 22:58
1913.
Осенняя ртуть – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 01.11.2009 в 19:51
1914.
Нудисты-2 – Авторская песня / опубл. 20.04.2012 в 21:36
1915.
Вечная мерзлота – Авторская песня / рейтинг 19 / отзывов 5 / опубл. 15.02.2011 в 11:24
1916.
По тревоге – Авторская песня / рейтинг 24 / отзывов 5 / опубл. 04.05.2009 в 00:43
1917.
Танюшка – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 04.08.2010 в 21:37
1918.
Воздух прозрачен, чист и хрустален... – Авторская песня / рейтинг 66 / отзывов 10 / опубл. 01.11.2008 в 23:57
1919.
Ты - Вечность! Ты - Покой! – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 16.08.2009 в 11:01
1920.
Отпустите! – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 3 / опубл. 27.04.2009 в 09:55
1921.
Ты мое безветрие – Авторская песня / рейтинг 45 / отзывов 4 / опубл. 18.03.2009 в 20:45
1922.
Баллада о казачке (из репертуара Ж. Бичевской) – Песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 08.03.2009 в 17:40
1923.
Медвежонок – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 06.03.2009 в 13:57
1924.
Так бывает... – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 3 / опубл. 28.02.2009 в 00:09
1925.
Смотрю в окно – Авторская песня / рейтинг 21 / отзывов 3 / опубл. 27.02.2009 в 11:47
1926.
Птица рока – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 22.02.2009 в 10:44
1927.
Ветер гриву разметал – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 22.02.2009 в 09:27
1928.
Жемчужина зимы – Лирика любовная / рейтинг 27 / отзывов 8 / опубл. 01.11.2008 в 23:02
1929.
Средние века – Баллады / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 01.11.2008 в 23:50
1930.
Камень – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 24.01.2009 в 12:58
1931.
Душа и Бес – Лирика философская / рейтинг 48 / отзывов 5 / опубл. 01.11.2008 в 22:11
1932.
Солнечные листы – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 04.01.2009 в 14:12
1933.
Гвозди Будды – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 07.12.2008 в 14:07
1934.
Жёлтый Карлик – Авторская песня / рейтинг 95 / отзывов 8 / опубл. 01.11.2008 в 23:22
1935.
Не плач, подруга – Авторская песня / опубл. 03.01.2009 в 21:36
1936.
Печален август – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 03.01.2009 в 07:38
1937.
Скала – Авторская песня / опубл. 02.01.2009 в 17:28
1938.
Маришка – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 01.01.2009 в 12:49
1939.
Ты кокетничала с ветром – Авторская песня / рейтинг 5 / отзывов 3 / опубл. 07.01.2009 в 04:00
1940.
На вечерней улице – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 23.12.2008 в 19:06
1941.
Булгаковщина... – Авторская песня / рейтинг 16 / отзывов 4 / опубл. 26.11.2008 в 16:55
1942.
Старая Арфа – Лирика любовная / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 17.01.2009 в 23:53
1943.
Медвежонок – Авторская песня / опубл. 04.12.2008 в 21:06
1944.
Рисую нолики, рисую крестики... – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 03.12.2008 в 01:38
1945.
Ты из могильного венка... – Авторская песня / опубл. 02.12.2008 в 18:14
1946.
Отыграло на гармони лето – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 28.11.2008 в 17:09
1947.
В открытые двери – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 28.11.2008 в 16:53
1948.
Две звёздочки – Авторская песня / рейтинг 15 / отзывов 3 / опубл. 03.01.2009 в 12:12
1949.
Мысли крутятся – Авторская песня / рейтинг 17 / отзывов 4 / опубл. 01.03.2009 в 23:26
1950.
К свадьбам осенним, к лиственным златым – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 24.11.2008 в 18:09
1951.
С телкой я в кабак собрался – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 11.12.2008 в 17:02
1952.
Медок – Лирика философская / рейтинг 14 / отзывов 2 / опубл. 18.12.2008 в 04:10
1953.
Девочки мои ("Грустно, грустно, грустно...") – Иронические стихи / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 05.12.2008 в 05:57
Песни на стихи Марины Бородицкой
1954.
Стирка (на стихи Марины Бородицкой) – Авторская песня / опубл. 02.11.2016 в 14:11
1955.
Песни на стихи Марины Бородицкой – Авторская песня / опубл. 05.10.2016 в 14:13
1956.
Тётушка Луна (на стихи Марины Бородицкой) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 2 / опубл. 20.06.2016 в 10:13
1957.
Бумажный зонтик (на стихи Марины Бородицкой) – Авторская песня / рейтинг 2 / опубл. 16.06.2016 в 21:37
1958.
Ёлочный шар (на стихи Марины Бородицкой) – Авторская песня / опубл. 16.06.2016 в 11:01
1959.
Последний день учения (на стихи Марины Бородицкой) – Авторская песня / опубл. 13.06.2016 в 16:00
1960.
Булочная песенка (на стихи Марины Бородицкой) – Авторская песня / опубл. 13.06.2016 в 07:13
1961.
Первое сентября (на стихи Марины Бородицкой) – Авторская песня / опубл. 12.06.2016 в 17:21
1962.
В школу (на стихи Марины Бородицкой) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 12.06.2016 в 11:30
1963.
Длинные волосы (на стихи Марины Бородицкой) – Авторская песня / опубл. 06.06.2016 в 10:48
1964.
Чистим-Блистим (на стихи Марины Бородицкой) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 05.06.2016 в 14:16
1965.
Котёнок был такой прекрасный! (на стихи Марины Бородицкой) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 2 / опубл. 04.06.2016 в 16:21
1966.
Ореховый гном (на стихи Марины Бородицкой) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 03.06.2016 в 22:29
1967.
Убежало молоко (на стихи Марины Бородицкой) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 03.06.2016 в 13:42
1968.
Ботаник (на стихи Марины Бородицкой) – Авторская песня / опубл. 02.06.2016 в 15:40
Песни на стихи Саши Чёрного
1969.
Летний дождик хлещет в крышу... (на стихи Саши Чёрного) – Авторская песня / рейтинг 55 / отзывов 6 / опубл. 15.02.2016 в 15:55
1970.
Времена года (на стихи Саши Чёрного) – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 3 / опубл. 23.10.2015 в 18:39
1971.
Катя и сверчок (на стихи Саши Чёрного) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 23.10.2015 в 12:01
1972.
Осленок (на стихи Саши Чёрного) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 22.10.2015 в 10:54
1973.
Верба (на стихи Саши Чёрного) – Авторская песня / рейтинг 12 / отзывов 4 / опубл. 23.09.2015 в 13:20
1974.
Про кота (на стихи Саши Чёрного) – Авторская песня / рейтинг 5 / отзывов 2 / опубл. 08.09.2015 в 14:56
1975.
Перед сном (на стихи Саши Чёрного) – Авторская песня / рейтинг 12 / отзывов 4 / опубл. 29.08.2015 в 17:37
1976.
Привал (на стихи Саши Чёрного) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 09.08.2015 в 09:47
1977.
Здравствуй, Муза! (на стихи Саши Чёрного) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 25.07.2015 в 15:52
1978.
Этот юноша любезный (на стихи Саши Чёрного) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 23.07.2015 в 17:48
1979.
Что ты тискаешь утенка? – Авторская песня / рейтинг 33 / отзывов 1 / опубл. 13.07.2015 в 10:17
1980.
Летний дождик хлещет в крышу (на стихи Саши Чёрного) – Авторская песня / рейтинг 50 / отзывов 3 / опубл. 12.07.2015 в 13:26
1981.
Концерт (на стихи Саши Чёрного) – Авторская песня / рейтинг 39 / отзывов 1 / опубл. 12.07.2015 в 03:37
1982.
Сверчок за печкой (на стихи Саши Чёрного) – Авторская песня / рейтинг 41 / отзывов 2 / опубл. 12.07.2015 в 01:05
1983.
Именины паука (на стихи Саши Чёрного) – Авторская песня / рейтинг 33 / отзывов 1 / опубл. 11.07.2015 в 21:41
1984.
В хлеву (на стихи Саши Чёрного) – Авторская песня / рейтинг 45 / отзывов 3 / опубл. 11.07.2015 в 14:53
1985.
Кошки-мышки (на стихи Саши Чёрного) – Авторская песня / рейтинг 38 / отзывов 2 / опубл. 11.07.2015 в 11:26
1986.
Зеленые стихи (на стихи Саши Чёрного) – Авторская песня / рейтинг 41 / отзывов 2 / опубл. 09.07.2015 в 11:12
1987.
Я угрюмый крокодил (на стихи Саши Чёрного) – Авторская песня / рейтинг 50 / отзывов 3 / опубл. 08.07.2015 в 21:05
1988.
Колыбельная для Васика (на стихи Саши Чёрного) – Авторская песня / рейтинг 33 / отзывов 1 / опубл. 08.07.2015 в 12:27
1989.
Воробьишка (на стихи Саши Чёрного) – Авторская песня / рейтинг 42 / отзывов 3 / опубл. 07.07.2015 в 14:15
1990.
На поправке (на стихи Саши Чёрного) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 20.05.2015 в 22:53
1991.
Бобина лошадка (на стихи Саши Чёрного) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 1 / опубл. 13.05.2015 в 22:40
1992.
Жеребёнок (на стихи С. Чёрного, В. Берестова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 13.05.2015 в 16:50
Песни на стихи Дмитрия Быкова и Инны Кабыш
1993.
Журналистка (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 48 / отзывов 3 / опубл. 30.12.2014 в 15:01
1994.
Жаль мне тех, чья молодость попала (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 42 / отзывов 2 / опубл. 21.02.2014 в 22:39
1995.
Письмо из командировки (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 46 / отзывов 3 / опубл. 05.02.2014 в 15:33
1996.
Блаженство (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 63 / отзывов 7 / опубл. 03.04.2013 в 15:46
1997.
Я люблю приморские города (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 43 / отзывов 3 / опубл. 17.03.2013 в 01:45
1998.
Мне нравилась только ты (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 54 / отзывов 6 / опубл. 07.03.2013 в 07:45
1999.
Иностранные слова (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 50 / отзывов 3 / опубл. 24.02.2013 в 14:42
2000.
Папа римский ближе к Богу (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 36 / отзывов 3 / опубл. 23.02.2013 в 18:58
2001.
Как ребенок мучит кошку (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 67 / отзывов 2 / опубл. 13.02.2013 в 10:56
2002.
Пришла зима (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 37 / отзывов 3 / опубл. 03.02.2013 в 10:44
2003.
Приезжайте, жадины... (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 50 / отзывов 4 / опубл. 03.02.2013 в 06:27
2004.
Невинно, с той же простотой... (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 45 / отзывов 5 / опубл. 26.01.2013 в 14:58
2005.
Сергей Шойгу и портянки (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 56 / отзывов 6 / опубл. 22.01.2013 в 14:37
2006.
Обновление статуса (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 41 / отзывов 4 / опубл. 17.01.2013 в 15:10
2007.
Я люблю премьера Берлускони (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 41 / отзывов 2 / опубл. 27.12.2012 в 13:29
2008.
Люблю эту пору (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 41 / отзывов 2 / опубл. 17.12.2012 в 18:58
2009.
Городской романс (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 42 / отзывов 2 / опубл. 12.12.2012 в 12:51
2010.
Из Терпигорева соседка (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 51 / отзывов 6 / опубл. 03.12.2012 в 12:49
2011.
Мой дух скудеет (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 42 / отзывов 3 / опубл. 03.12.2012 в 12:43
2012.
Утреннее размышление (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 39 / отзывов 1 / опубл. 03.12.2012 в 12:35
2013.
Календарное (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 44 / отзывов 3 / опубл. 20.11.2012 в 17:27
2014.
Оттепель (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 67 / отзывов 4 / опубл. 11.11.2012 в 14:34
2015.
Весна! Домучились и мы... (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 41 / отзывов 3 / опубл. 06.11.2012 в 23:20
2016.
Как наши девушки прекрасны (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 18 / отзывов 3 / опубл. 01.11.2012 в 17:51
2017.
Все эти песни (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 3 / опубл. 31.10.2012 в 15:20
2018.
Семейное счастие (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 1 / опубл. 27.10.2012 в 11:55
2019.
Как-то спокойно я вышел из ада (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 25.10.2012 в 17:58
2020.
Устал от комплекса вины (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 15 / отзывов 3 / опубл. 20.10.2012 в 20:51
2021.
Поэту мужества не надо (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 15.10.2012 в 15:54
2022.
Декларация независимости (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 37 / отзывов 1 / опубл. 14.10.2012 в 19:37
2023.
Виноград растет на крутой горе (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 51 / отзывов 3 / опубл. 14.10.2012 в 11:07
2024.
Мне страшно жить (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 40 / отзывов 3 / опубл. 13.10.2012 в 00:24
2025.
Новости в классике (Дмитрию Быкову и Андрею Норкину) – Авторская песня / рейтинг 41 / отзывов 2 / опубл. 11.10.2012 в 13:27
2026.
Самолюбивый (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 10.10.2012 в 10:42
2027.
Когда кончается эпоха (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 69 / отзывов 1 / опубл. 09.10.2012 в 15:35
2028.
Дождь идет (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 19 / отзывов 8 / опубл. 26.09.2012 в 18:48
2029.
Душа под счастьем спит (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 36 / отзывов 3 / опубл. 21.09.2012 в 19:22
2030.
Хотя за гробом нету ничего (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 39 / отзывов 1 / опубл. 21.09.2012 в 05:50
2031.
Когда она с другим связалась (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 20.09.2012 в 17:11
2032.
На поверхности Земли (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 19.09.2012 в 00:11
2033.
Он умница, этот упорный (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 30 / опубл. 16.09.2012 в 16:09
2034.
Адам вернулся в рай (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 07.09.2012 в 20:41
2035.
Голос из хора (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 44 / отзывов 4 / опубл. 06.09.2012 в 22:58
2036.
Восторг курортного базара (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 01.09.2012 в 22:15
2037.
Ода Дмитрию Быкову – Авторская песня / рейтинг 34 / отзывов 1 / опубл. 25.08.2012 в 17:45
2038.
Песенка о переломе в моем мировоззрении (на стихи Д. Быкова) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 25.08.2012 в 03:18
2039.
Песня маленькой зверюши (на стихи Ирины Лукьяновой) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 23.08.2012 в 17:20
2040.
Утешься, я несчастен с ней (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 37 / отзывов 3 / опубл. 22.08.2012 в 22:54
2041.
И мы им на руку сыграли (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 20.08.2012 в 02:00
2042.
Осень (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 6 / опубл. 18.08.2012 в 20:04
2043.
Фрагменты (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 16.08.2012 в 21:31
2044.
О, проклятое пограничье (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / опубл. 15.08.2012 в 17:23
2045.
Никто уже не станет резать вены (на стихи Дмития Быкова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 14.08.2012 в 13:22
2046.
Человек лежит в метро (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 2 / опубл. 11.08.2012 в 23:09
2047.
В большой стране (на стихи Инны Кабыш) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 17.07.2012 в 10:41
2048.
На Мойке, 12 (на стихи Инны Кабыш) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 16.07.2012 в 23:13
2049.
Неотправленное письмо (на стихи Инны Кабыш) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 16.07.2012 в 18:32
2050.
Дача (на стихи Инны Кабыш) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 15.07.2012 в 11:08
2051.
Любовь от века (на стихи Инны Кабыш) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 3 / опубл. 14.07.2012 в 11:07
2052.
Детство (на стихи Инны Кабыш) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 13.07.2012 в 14:46
2053.
Бабочка в храме (на стихи Инны Кабыш) – Авторская песня / рейтинг 73 / отзывов 3 / опубл. 12.07.2012 в 15:51
2054.
Если поезд ушел (на стихи Инны Кабыш) – Авторская песня / рейтинг 66 / отзывов 2 / опубл. 11.07.2012 в 03:12
2055.
Назвать мгновение прекрасным (на стихи Инны Кабыш) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 09.07.2012 в 00:49
2056.
Конец сезона (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 37 / отзывов 1 / опубл. 03.07.2012 в 16:30
2057.
Путь открыт (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 03.07.2012 в 16:47
2058.
Октябрь (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 03.07.2012 в 16:42
2059.
Любовники в конце сезона (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 1 / опубл. 03.07.2012 в 16:37
2060.
Баллада о листе (на стихи Инны Кабыш) – Авторская песня / рейтинг 32 / отзывов 1 / опубл. 30.06.2012 в 21:18
2061.
Это в Токио с неба летят лепестки (на стихи Инны Кабыш) – Авторская песня / рейтинг 2 / опубл. 30.06.2012 в 12:40
2062.
А снег пошел без проволочек (на стихи Инны Кабыш) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 2 / опубл. 30.06.2012 в 03:48
2063.
А ты просила не угла (на стихи Инны Кабыш) – Авторская песня / рейтинг 33 / отзывов 1 / опубл. 29.06.2012 в 17:47
2064.
Монолог с ремаркой (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / опубл. 29.06.2012 в 14:19
2065.
Гуляя со студенческой гурьбой (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 29.06.2012 в 02:48
2066.
Мы очень друг друга любили (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / опубл. 28.06.2012 в 22:53
2067.
Я увидал мою Аксютку (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 2 / опубл. 28.06.2012 в 20:01
2068.
Застольная пропись (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / опубл. 28.06.2012 в 12:50
2069.
Я не плакал... (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 28.06.2012 в 03:55
2070.
Среди пустого луга (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / опубл. 27.06.2012 в 20:48
2071.
Стрекоза и Муравей (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / опубл. 27.06.2012 в 14:31
2072.
Европы суетной отведав (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 32 / отзывов 1 / опубл. 26.06.2012 в 22:22
2073.
Не рассказывайте слабым (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 40 / отзывов 4 / опубл. 25.06.2012 в 22:35
2074.
В этом мире родном и прекрасном (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 39 / отзывов 2 / опубл. 25.06.2012 в 16:03
2075.
Друг друга мы любили (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 17 / отзывов 4 / опубл. 24.06.2012 в 12:40
2076.
А мертвые беспомощны как дети (на стихи Инны Кабыш) – Авторская песня / рейтинг 61 / отзывов 1 / опубл. 24.06.2012 в 00:21
2077.
Взбитые сливки (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 37 / отзывов 1 / опубл. 22.06.2012 в 07:55
2078.
В моей бестрепетной Отчизне (на стихи Инны Кабыш) – Авторская песня / рейтинг 32 / отзывов 1 / опубл. 11.06.2012 в 02:03
2079.
У, Москва, калита татарская (на стихи Инны Кабыш) – Авторская песня / рейтинг 52 / отзывов 5 / опубл. 10.06.2012 в 21:41
2080.
У меня, как у всех, нынче есть свой email (стихи Инны Кабыш) – Авторская песня / рейтинг 68 / отзывов 2 / опубл. 09.06.2012 в 20:30
2081.
Август (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 71 / отзывов 3 / опубл. 08.06.2012 в 03:58
2082.
С какой-то виноватостью усталой (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 34 / отзывов 1 / опубл. 28.05.2012 в 11:11
2083.
Какой-нибудь великий грешник (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / опубл. 27.05.2012 в 11:43
2084.
Подавившиеся Лимоном (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 27.05.2012 в 08:45
2085.
На теневой узор в июне на рассвете (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 26.05.2012 в 19:22
2086.
Теплый вечер холодного дня (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 2 / опубл. 25.05.2012 в 16:57
2087.
Песенка Инвалида (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 24.05.2012 в 20:47
2088.
Сборник песен на стихи Дмитрия Быкова – Авторская песня / рейтинг 30 / опубл. 15.05.2012 в 08:02
2089.
Герой недели (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 2 / опубл. 14.05.2012 в 10:23
2090.
Песенка об открытом окне (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 10 / отзывов 2 / опубл. 13.05.2012 в 17:25
2091.
Все не ладится в этой квартире... (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / опубл. 13.05.2012 в 11:21
2092.
Детские стихи (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 30 / опубл. 12.05.2012 в 10:52
2093.
Вечно для счастья детали одной… (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 42 / отзывов 3 / опубл. 11.05.2012 в 15:58
2094.
Посвящение Дмитрию Быкову – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 10.05.2012 в 08:49
2095.
Одиннадцатая баллада (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / опубл. 10.05.2012 в 23:58
2096.
Песенка (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / опубл. 10.05.2012 в 00:16
2097.
Атмосфера дачного романа... (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / опубл. 09.05.2012 в 01:15
2098.
Исчерпаны любые парадигмы… (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / опубл. 08.05.2012 в 20:00
2099.
Старуха-мать с ребенко-идиотом (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 08.05.2012 в 09:17
2100.
Песенка ожидания (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 6 / отзывов 4 / опубл. 07.05.2012 в 19:40
2101.
Универсальная разгадка (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / опубл. 07.05.2012 в 08:44
2102.
Он обязательно придет (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / опубл. 06.05.2012 в 22:19
2103.
Воспоминания о маньеризме (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / опубл. 03.05.2012 в 01:01
2104.
Автопортрет на фоне (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / опубл. 02.05.2012 в 21:33
2105.
А мне никогда ничего не прощали… (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 8 / отзывов 2 / опубл. 02.05.2012 в 18:40
2106.
Полно у дьявола утех… (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / опубл. 02.05.2012 в 05:59
2107.
Песенка о моей любви (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 1 / опубл. 01.05.2012 в 18:42
2108.
На одном берегу Окуджаву поют (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 01.05.2012 в 14:32
2109.
Ведь прощаем мы этот Содом... (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / опубл. 01.05.2012 в 03:40
2110.
Новая графология (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / опубл. 30.04.2012 в 21:22
2111.
Смерть не любит смертолюбов (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / опубл. 30.04.2012 в 14:51
2112.
Собачники утром выводят собак (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 30.04.2012 в 00:53
2113.
Сирень проклятая, черемуха чумная (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / опубл. 29.04.2012 в 21:04
2114.
Под бременем всякой утраты (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / опубл. 29.04.2012 в 19:20
2115.
Я научился плавать и свистеть (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / опубл. 29.04.2012 в 17:29
2116.
Юность смотрит в телескоп… (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 12 / отзывов 3 / опубл. 31.03.2012 в 03:42
2117.
Наконец теперь мы квиты (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 29.04.2012 в 07:18
2118.
Как мне грустно (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / опубл. 29.04.2012 в 05:16
2119.
В аккуратненьких штанишках… (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 28.04.2012 в 14:01
2120.
Послание к юноше (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / опубл. 28.04.2012 в 04:20
2121.
Одиннадцатая заповедь (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 101 / отзывов 1 / опубл. 28.04.2012 в 00:23
2122.
Как мы любим себя! (на стихи Дмитрия Быкова) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 27.04.2012 в 21:32
2123.
Песни на стихи Дмитрия Быкова – Авторская песня / опубл. 03.05.2012 в 17:33
Песни на стихи Вероники Долиной
2124.
В своём домашнем мире (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 18.11.2020 в 00:25
2125.
Планы (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 17.11.2020 в 14:44
2126.
Столбец температуры (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 17.11.2020 в 02:21
2127.
Железная песня струны (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 15.11.2020 в 14:02
2128.
Тайны (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 14.11.2020 в 18:07
2129.
Вся моя Москва под газом (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 11.11.2020 в 23:59
2130.
Не будите меня, дураки! (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 29.10.2020 в 18:21
2131.
Открою дверь одним ключом (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 29.08.2020 в 21:22
2132.
Загадочный язык (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 26.08.2020 в 16:55
2133.
Не пущу к себе тоску (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 11.08.2020 в 11:29
2134.
Как скромно всё на воздухе (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 29.06.2020 в 10:54
2135.
Погуляю по небу (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 19.06.2020 в 17:49
2136.
Ничего мне не надобно (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 29.04.2020 в 10:39
2137.
А дело было в декабре (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 28.04.2020 в 09:04
2138.
Наскальные пустяки (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 24.04.2020 в 11:18
2139.
Нескоро под рукою все окажется (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 22.04.2020 в 10:06
2140.
Не буду рассылать друзьям моим (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / отзывов 1 / опубл. 21.04.2020 в 10:19
2141.
Он не зовёт тебя по имени (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 20.04.2020 в 14:26
2142.
Свиданье в другой жизни (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 20.04.2020 в 10:45
2143.
Снова делает сердце скачок (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 39 / отзывов 1 / опубл. 19.04.2020 в 07:56
2144.
Нежность к человеку (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 18.04.2020 в 16:25
2145.
До прекрасной высоты (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 18.04.2020 в 10:20
2146.
Ремонт Надежды – Авторская песня / опубл. 16.03.2020 в 12:59
2147.
Не надо было отпираться (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 14.03.2020 в 11:30
2148.
Укромная свобода (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 12.03.2020 в 11:31
2149.
Цветные нитки (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 27.07.2019 в 17:21
2150.
Осторожно руку протяну (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 22.07.2019 в 21:53
2151.
Не присевши на пенёк (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 20.07.2019 в 20:38
2152.
Лего (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 19.07.2019 в 17:29
2153.
Очки потеряла (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 18.07.2019 в 02:21
2154.
Хрустальный экипаж (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 17.07.2019 в 22:30
2155.
Старайся, упирайся! (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 09.07.2019 в 23:27
2156.
Старая бумага (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 2 / опубл. 08.07.2019 в 11:55
2157.
Божия крупица (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 1 / опубл. 07.07.2019 в 11:07
2158.
На финиковой косточке (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 03.07.2019 в 14:19
2159.
Хрупкий велопробег (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 01.07.2019 в 09:25
2160.
Лети, душа моя, голубчик... (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 30.06.2019 в 12:43
2161.
Нелегкий переход (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 29.06.2019 в 16:28
2162.
Тепло (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 28.06.2019 в 23:07
2163.
Уж на небе я побывала (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 28.06.2019 в 16:39
2164.
Дождь в Москве (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 28.06.2019 в 12:02
2165.
Реальность (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 27.06.2019 в 23:18
2166.
Бабушка Москва (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 26.06.2019 в 14:54
2167.
Вроде бы невозможно (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 25.06.2019 в 07:47
2168.
Ясность (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 10.06.2019 в 13:45
2169.
Вот песенка летящая наружу (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 09.06.2019 в 14:22
2170.
Скоро буду возноситься (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 07.06.2019 в 11:09
2171.
Раздвигая летейские воды (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 19.05.2019 в 15:37
2172.
Блошиный рынок (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 14.04.2019 в 15:09
2173.
Еще не такое видали (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 07.04.2019 в 15:29
2174.
Фото из Трувиля (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 31.03.2019 в 14:06
2175.
Безнадёжный канал (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 30.03.2019 в 14:03
2176.
Сердечный инструмент (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 03.02.2019 в 19:05
2177.
Московская квартира (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 28.01.2019 в 18:55
2178.
Что нам нужно, человечкам? (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 19.01.2019 в 18:43
2179.
Нежные словечки (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 17.01.2019 в 21:18
2180.
По январской подлинной природе (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 14.01.2019 в 16:37
2181.
Я таю (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 13.01.2019 в 15:35
2182.
Глюкопись (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 28.12.2018 в 14:29
2183.
Собаки (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 24.12.2018 в 15:27
2184.
Птица-муха (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 23.12.2018 в 22:58
2185.
Колыбельная души (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 23.12.2018 в 17:18
2186.
Земное покрывало (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 3 / отзывов 2 / опубл. 20.12.2018 в 17:00
2187.
Я - нищая сиротка (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 16.12.2018 в 22:11
2188.
Мы в Питер собрались, дружок (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 15.12.2018 в 14:03
2189.
Новогодняя магия (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 15.12.2018 в 01:47
2190.
Чай с поленом (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 14.12.2018 в 18:43
2191.
Укол веретена (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 2 / опубл. 06.12.2018 в 16:32
2192.
На тихой техасской тоске (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 6 / отзывов 1 / опубл. 22.11.2018 в 16:34
2193.
Какая же удача (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 18.11.2018 в 22:37
2194.
Воскресный вечер (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 17.11.2018 в 15:20
2195.
Хорошо с тобой, душа (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 05.11.2018 в 08:01
2196.
Последний карандашик (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 03.11.2018 в 02:44
2197.
Демонок зеленоглазый (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 03.10.2018 в 19:36
2198.
Высшая помощь (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 01.10.2018 в 17:42
2199.
Ночь одиночек (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 30.09.2018 в 15:29
2200.
Меж Пушкиным и Чеховым живу (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 30.09.2018 в 10:31
2201.
Любопытство (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 29.09.2018 в 15:41
2202.
Тишинка (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 28.09.2018 в 15:01
2203.
Темная помада (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 25.09.2018 в 15:26
2204.
В Нормандии теплынь (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 24.09.2018 в 16:03
2205.
Сырость за городом (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 24.09.2018 в 02:35
2206.
Беспощадное (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 23.09.2018 в 12:54
2207.
Колобок (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 20.09.2018 в 14:34
2208.
Бессонное занятье (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 19.09.2018 в 19:05
2209.
Так оно колотит (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 19.09.2018 в 13:52
2210.
Среди сентября (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 18.09.2018 в 22:44
2211.
Трусливый зверь (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 18.09.2018 в 16:33
2212.
Глаза чуть закрываются (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 18.09.2018 в 09:48
2213.
У Москвы осенней (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 12.09.2018 в 16:00
2214.
Мышь несёт свой узелок (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 12.09.2018 в 00:50
2215.
Пирог со сливой (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 02.09.2018 в 19:24
2216.
Спасительный граф Монте-Кристо (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 02.09.2018 в 01:05
2217.
Справишься с тревогой (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 2 / опубл. 31.08.2018 в 01:35
2218.
Обнимем же друг друга (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 30.08.2018 в 19:20
2219.
Грустная улыбка (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 29.08.2018 в 12:04
2220.
Предзимнее (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 25.08.2018 в 14:50
2221.
В красной рубашке стояла (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 23.08.2018 в 10:33
2222.
Звезда моя (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 22.08.2018 в 11:06
2223.
Тонкая нежная пленка (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 21.08.2018 в 22:13
2224.
К моему приходу (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 21.08.2018 в 17:39
2225.
Моё животное болело (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 20.08.2018 в 18:07
2226.
Едва засыпает улица (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 9 / отзывов 2 / опубл. 18.08.2018 в 20:54
2227.
Причуда (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 17.08.2018 в 14:06
2228.
Наведение порядка (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 16.08.2018 в 10:33
2229.
Гляди, какое море (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 12.08.2018 в 10:47
2230.
Мама плавала (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 10.08.2018 в 07:40
2231.
Песня о маме (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 09.08.2018 в 16:03
2232.
Допустить непросто (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 09.08.2018 в 09:18
2233.
Мой тушкан (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 07.08.2018 в 07:11
2234.
Ради царствующей красоты (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 06.08.2018 в 10:34
2235.
Страшновато, ребята, без моря (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 05.08.2018 в 22:33
2236.
Туфли вишнёвые (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 05.08.2018 в 11:30
2237.
Пока иные ревновали (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 04.08.2018 в 19:19
2238.
Женщина купалась (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 04.08.2018 в 12:26
2239.
В сердцевине дней (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 03.08.2018 в 19:36
2240.
Мой грубоватый человек (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 03.08.2018 в 12:31
2241.
О Гамлете таганском (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 29.07.2018 в 18:34
2242.
На улице Лесной (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 13.02.2018 в 15:57
2243.
Иные дни (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 28.01.2018 в 14:05
2244.
За эти двадцать лет (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 27.01.2018 в 00:33
2245.
Изабелла Луазо (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 26.01.2018 в 15:37
2246.
Когда в ночи (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 2 / опубл. 24.01.2018 в 11:27
2247.
Немножко про душу (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 23.01.2018 в 23:12
2248.
Как только я вернусь (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 21.01.2018 в 19:29
2249.
Приготовление утки (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 19.01.2018 в 20:20
2250.
На рыночке арбатском (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 12.01.2018 в 16:55
2251.
Люблю я зиму, господа (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 11.01.2018 в 17:21
2252.
Снежочек-дружочек (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 07.01.2018 в 21:25
2253.
Последние песни (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 28.12.2017 в 03:20
2254.
Ключиков волшебных повороты (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 28.12.2017 в 01:35
2255.
И обойдёмся без вашего снега (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 27.12.2017 в 13:57
2256.
Вот встретились (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 27.12.2017 в 09:01
2257.
Ценитель волховства (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 25.12.2017 в 14:21
2258.
Хочешь Рождества (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 24.12.2017 в 14:27
2259.
Заяц-хваста (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 24.12.2017 в 04:19
2260.
Братство наивности (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 23.12.2017 в 12:56
2261.
Не говори со мной (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 22.12.2017 в 20:27
2262.
Женские секреты (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 22.12.2017 в 04:43
2263.
Проснулась и стояла у окна (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 4 / отзывов 2 / опубл. 15.12.2017 в 17:52
2264.
Она не одна (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 02.12.2017 в 13:41
2265.
Интеллигентная ангина (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 29.11.2017 в 14:36
2266.
Без вести пропавшие (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 36 / отзывов 2 / опубл. 28.11.2017 в 19:00
2267.
И все таки что-то открылось (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 19.11.2017 в 19:23
2268.
Напоследок (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 19.11.2017 в 17:24
2269.
Напиши мне любые стихи (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 18.11.2017 в 18:55
2270.
Воскресной вечер (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 17.11.2017 в 22:12
2271.
Птичка отчаянья (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 13.11.2017 в 18:10
2272.
Античный герой (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 12.11.2017 в 12:48
2273.
Беги, мой друг (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 06.11.2017 в 11:26
2274.
Что вы понимаете в печали? (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 05.10.2017 в 23:01
2275.
Иногда мне снится (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 27.08.2017 в 22:44
2276.
Мои струны и страницы (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 27.08.2017 в 14:44
2277.
У одних колечки светлые (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 27.08.2017 в 10:31
2278.
Дурила (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 25.08.2017 в 16:46
2279.
Подзабытое (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 25.08.2017 в 08:57
2280.
Огромная тоска (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 23.08.2017 в 10:17
2281.
Французия моя (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 22.08.2017 в 20:54
2282.
Букинисты несут мне словарики (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 13.08.2017 в 01:01
2283.
Особый уют (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 12.08.2017 в 22:05
2284.
Запечатав себя (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 11.08.2017 в 04:03
2285.
Слабость духа (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 31.07.2017 в 17:55
2286.
Дырочка в груди (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 31.07.2017 в 14:19
2287.
Я конституцию нарушу (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 27.07.2017 в 22:51
2288.
Потерянный ключ (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 27.07.2017 в 20:28
2289.
А я не то чтоб птиц всегда любила (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 26.07.2017 в 11:25
2290.
Картина бытия (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 23.07.2017 в 14:31
2291.
Ценитель книжек (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 21.07.2017 в 19:06
2292.
Дарить (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 21.07.2017 в 09:47
2293.
Привет, дружок! (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 12.07.2017 в 22:48
2294.
Песенка одна (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 12.07.2017 в 19:26
2295.
Броселианды вечный ключ (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 10.07.2017 в 09:42
2296.
Мой свет (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 7 / отзывов 1 / опубл. 09.07.2017 в 14:11
2297.
Человек сусальный (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 07.07.2017 в 07:43
2298.
Город бестолковый (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 03.07.2017 в 15:00
2299.
Померяла сегодня сахарок (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 01.07.2017 в 12:29
2300.
Одарённые сердца (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 23.06.2017 в 12:28
2301.
Бесценные звуки (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 32 / опубл. 22.06.2017 в 11:59
2302.
Французский выбор (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 09.05.2017 в 11:03
2303.
О неуютностях дороги (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 15.04.2017 в 12:59
2304.
Пой, Вероника! – Авторская песня / рейтинг 38 / отзывов 2 / опубл. 13.04.2017 в 16:15
2305.
Сами мы не местные (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 161 / отзывов 4 / опубл. 11.04.2017 в 23:25
2306.
Стариковская закваска (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 30.03.2017 в 09:50
2307.
В скупой горсти (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 29.03.2017 в 15:47
2308.
Робкий интерес (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / опубл. 29.03.2017 в 01:03
2309.
Февральское (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опубл. 20.03.2017 в 16:32
2310.
По истеченьи многих лет (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 1 / отзывов 1 / опубл. 20.03.2017 в 08:08
2311.
С глубокой грустью (на стихи Вероники Долиной) – Авторская песня / рейтинг 2 / отзывов 1 / опуб